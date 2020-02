Covid-19 / Wuhan : Le dessous des chiffres provenant de Chine

Alors que le nombre de décès journaliers concernant le Covid-19 augmente petit à petit (+1100 décès au total), le nombre de contaminations journalières détéctées est en baisse pour le deuxième jour en Chine (+45000 contaminations au total) selon les chiffres officiels le 12 février. Mais que cachent réellement ces chiffres officiels ? Qui ont d'ailleurs brusquement augmenté, aujourd'hui, encore en changeant encore le mode de détection ! Désormais une simple radio pulmonaire confirme les cas ! (De plus, Pékin a limogé les responsables des principales régions de foyers épidémiques pour endiguer la colère populaire).

Depuis le 9 février, le gouvernement chinois (le PCC) a changé la définition d’une personne contaminée par le virus.

Le Docteur Eric Feigl-Ding, épidémiologiste reconnu d’Harvard, a épinglé la Chine qui a changé la définition des cas contaminés en abandonnant les tests positifs en laboratoire du Covid-19, s'ils ne présentent aucun symptôme. Donc pour les cas non-graves ne présentant pas de symptôme mais étant testés positifs, ils ne seront plus comptabilisés comme cas contaminés confirmés (lien).

La notion même de cas contaminés ayant changé : des patients testés positifs mais sans symptôme ne sont pas comptabilisés, ce qui, de facto, va abaisser le nombre de cas contaminés détectés (ce que l’on retrouve depuis deux jours dans les chiffres officiels) et probablement augmenter le taux de mortalité de la pneumonie de Wuhan sur le moyen-terme.

Concernant l‘évolution de la situation que l’on peut suivre en temps réel sur cette carte d’après les chiffres officiels (lien), on peut raisonnablement penser que les chiffres officiels du gouvernement chinois sont faux. La Chine n’a jamais été bon élève dans la transparence des informations. 177ème au rang des libertés de la presse, elle ne faillit pas à son rôle de musellement des lanceurs d’alertes. Le lanceur d’alerte Fang Bing, connu pour cette vidéo, a été arrêté. Tout comme le lanceur d'alerte Chen Qiu Shi, connu aussi pour des vidéos à Wuhan. Nous sommes désormais sans nouvelle de ces lanceurs d'alertes (qui sont considérés comme dissidents du pouvoir en place en donnant des informations non contrôlées par le régime en place). Et que dire du Docteur Li Wenliang qui avait alerté Wuhan le 30 décembre sur l’épidémie en cours et qui a dans un premier temps été réprimandé par le partie communiste chinois, et depuis, est mort en martyr de la pneumonie de Wuhan, à 33 ans... (lien).

Les crématoriums de Wuhan tournent 4 à 5 fois plus que d’habitude. Le gouvernement chinois ayant bien évidement obligé la crémation des corps au plus près du lieu de décès dans un souci d’éviter plus de contamination du virus. Mais, là encore, on peut douter des chiffres du nombre de décès en lien avec la pneumonie de Wuhan. D’une part, les autorités chinoises sont débordées sur le plan sanitaire. D’autre part, une note d’un des crématoriums de Wuhan (lien) sur la journée du 2 février, fait apparaître une comptabilité étrange :

Sur 127 corps reçus, 116 ont été incinérés. 8 d’entres eux portaient sur leur certificat de décès la mention « Pneumonie de Wuhan » et 48 étaient des cas suspectés. Ce qui signifie que sur ces 48 cas suspectés, aucun n’a été comptabilisé dans le décompte officiel de morts du Covid-19. Les autorités chinoises n’ont donc pas été en mesure de tester les 48 cas suspectés, ou, ne les testent pas volontairement pour décroitre le nombre de morts dus au Covid-19. On peut donc raisonnablement suspecter que les chiffres officiels de ne pas être en corrélation avec la réalité des faits (réalité qu'il est difficile de percevoir tant les informations sur place sont filtrées).

Les mesures prises par les autorités chinoises sont pourtant drastiques :

Réquisitions possibles de propriétés privées sur la province de Guangdong (lien), notamment la mégalopole de Guangzhou (lien)

Quarantaines forcées, parfois en soudant les entrées des bâtiments (lien) ou en enfermant les habitants chez eux sous peine de menaces judiciaires, (lien) en leur précautionnant des mesures domestiques de type anti-incendie.

Extension de la zone de quarantaine à Guangzhou, Shenzhen et Tianjin (lien) jusqu’à une partie de Pékin (lien), soit la majeure partie de la côté Est de la Chine.

Vous balader sans masque peut vous valoir une arrestation. (lien)

Seul l’avenir nous dira si ces mesures ont été suffisantes et prises à temps pour endiguer l’épidémie. La Chine reste confiante en ces mesures mais L’OMS est apparemment pessimiste selon certaines sources (lien). Néanmoins, pour contrebalancer ce pessimisme, le directeur général de l’OMS s’est exprimé, quant à l'opportunité de stopper l'épidémie le 11 février 2020 :

« Vous frappez fort lorsque la fenêtre d'opportunité est là. C’est ce que nous disons au reste du monde. Soyons sérieux en utilisant la fenêtre d'opportunité que nous avons.

Cette opportunité a été créée en raison des mesures sérieuses prises par la Chine à Wuhan et dans d'autres villes.

Mais je ne pense pas que ce statut puisse rester le même pendant longtemps. C’est pourquoi nous devons utiliser la fenêtre d’opportunité.

Si nous ne le faisons pas, nous pourrions avoir bien plus de cas - et des coûts bien plus élevés - entre nos mains.

Je pense que personne ne veut ça. Ceci est un ennemi commun. » (lien du speech en anglais)

Pour conclure, comme le disait Honoré de Balzac : "Il y a deux histoires : l'histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements".