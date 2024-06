Covid : attention au flirt !

« Même en l'absence de nouveaux variants, une diminution de la protection conférée par la vaccination ou par une infection antérieure ainsi qu'une circulation soutenue du virus pourrait entraîner une recrudescence des formes sévères, en particulier chez les personnes vulnérables. Les mesures de prévention des virus respiratoires restent donc d'actualité, en particulier de la stratégie vaccinale au regard de l'évolution de la circulation des variants. » (Bulletin de Santé Publique France : Analyse de risque sur les variants émergent de SARS-CoV-2,mise à jour du 10/06/2024, n°52).

Vous avez de la fièvre ? Vous êtes très fatigué ? Vous avez des maux de tête, des courbatures ? Attention au flirt ! Et si vous avez perdu votre goût ou votre odorat d'un coup, il n'y a plus de doute : vous avez chopé le covid-19. Eh oui, on pensait en réchapper mais le coronavirus est toujours présent de ce bas monde ! Cela fait plus de quatre ans que la pandémie est survenue, comme une voleuse, partout dans le monde.



Et l'épidémie s'est arrêtée vers la fin de l'année 2022, après plus d'un an de vaccination massive des populations. Mais le virus est toujours là et mute toujours. Si ce n'est pas vous, vous pouvez avoir un collègue, un ami, un membre de votre famille qui l'a récemment attrapé. Normal : en France, le virus est en recrudescence depuis le mois d'avril. Partant de très bas, la semaine dernière a vu une explosion des cas de suspicion de covid par rapport à la semaine précédente (plus de +50%) alors qu'en fin mai, c'était +30% par rapport à la semaine précédente. On parle ici des interventions aux urgences ou de SOS Médecins. Pour l'instant, cela n'affecte pas beaucoup l'occupation des lits à l'hôpital. Heureusement. Car peu de personnes développent la forme sévère du covid.



Le meilleur capteur pour avoir la situation réelle du covid est dans l'analyse des eaux usées (la circulation du virus dans les eaux usées), puisque le dépistage du covid par des tests devient rare et seulement en cas de suspicion, et il indique la même explosion. C'est vrai aussi que les gens (moi en premier) ne portent plus de masque ni n'utilisent le gel hydroalcoolique. J'ai juste vu quelques (rares) médecins et soignants à l'hôpital portant le masque, mais cela reste assez rare. "On" a tourné la page et "on" ne veut plus en parler. Et après tout, peut-être que maintenant, "on" en parlera comme on parle de la grippe. Ce qui, pour l'instant, n'est pas adapté au covid qui n'est pas encore devenue une maladie saisonnière.



Le variant qui est en cause est un descendant de notre bon vieil omicron qui avait plombé, en France, le début de l'année 2022, juste après le nouvel an. Depuis novembre 2023, c'est le variant JN1 qui tourne majoritairement en France (et dans le monde), mais depuis deux à trois mois, ce sont deux sous-variants de ce variant qui explosent, le KP.2 appelé également FLiRT parce qu'il porte des mutations supplémentaires : F456L et R346T d'où FLiRT. Ces deux mutations modifient la transmissibilité et l'échappement à la réponse immunitaire. Ainsi, aux États-Unis (car il vient des États-Unis), il est observé à 22,5% des cas en juin 2024 (le second sous-variant KP.3, venu un peu plus tard, également FLiRT, est à 25%).



L'épidémiologiste Adrian Asterman, professeur de biostatistique à l'Université d'Australie du Sud, a expliqué le 12 juin 2024 dans "Newsweek" les raisons de cette explosion de nouveaux cas : « La différence entre eux est que KP.3 possède une mutation supplémentaire appelée F456L, située dans la protéine spike. Cette mutation permet au virus de s'accrocher plus facilement à nos récepteurs ACE2 (…), ce qui le rend plus infectieux. C'est pourquoi le KP.3 commence désormais à dominer [aux USA]. ».



En France, ces sous-variants commencent à prospérer depuis mars 2024, mais à des faibles niveaux. C'est à partir de maintenant qu'on commence à voir la forte hausse des nouveaux cas. De quoi s'inquiéter pour cet été car il y a deux facteurs de contamination plus forte, les vacances estivales qui sont l'occasion de rencontrer du monde et de changer de lieux, et (bien sûr), les Jeux olympiques et paralympiques. Pour l'instant, le vaccin anti-covid n'est pas ajusté aux sous-variants FLiRT mais ça devrait l'être à l'automne prochain si ceux-ci, comme cela semble prévisible, sont toujours là (et probablement majoritaires).



Toutes les classes d'âge sont concernées par ce retour du covid. Les symptômes du KP.2 et KP.3 devraient être à peu près les mêmes que ceux du variant d'origine, le JN1 qui étaient bien moins durs que les premières souches de la pandémie en 2020 et 2021. C'est la raison pour laquelle le nombre des hospitalisations et de décès reste (encore) assez faible.



Je pourrais bien sûr vous recommander de ne plus embrasser vos collègues, de ne plus leur serrer la main, de mettre un masque dès que vous voyez plus de trois personnes et de vous acheter une citerne de gel hydroalcoolique, mais je serais alors assez hypocrite car je ne le ferais pas moi-même. En revanche, comme avec n'importe quelle maladie contagieuse respiratoire, il faut protéger les personnes fragiles pour qui avoir le covid pourrait être sinon fatal au moins très éprouvant.



Sur la vaccination, le site Ameli (de la Sécurité sociale) rappelle opportunément ce qu'on sait à l'heure actuelle (quoi qu'en disent complotistes et antivax) : « En l’état des connaissances, les vaccins contre le covid-19 aujourd’hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes, et semblent réduire la contagiosité. Il est recommandé de poursuivre le respect des gestes barrières et le port du masque, même lorsqu’on est vacciné. ». Une campagne de vaccination devait s'arrêter le 16 juin et devrait être prolongée jusqu'au 15 juillet 2024 (en France).



En cas de symptômes, il vaut mieux s'inquiéter quand même, surtout pour protéger les personnes vulnérables que vous seriez amené à rencontrer (ou croiser).



Il ne faut pas compter voir disparaître de la surface de la Terre ce nouveau virus qui a à peine cinq ans d'âge. Mais depuis deux ans, on peut vivre avec lui sans beaucoup de contraintes, au contraire des deux premières années où les populations n'étaient pas encore collectivement immunisées (par le vaccin ou par la maladie elle-même). Il suffit juste d'être vigilant.



Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (17 juin 2024)

http://www.rakotoarison.eu





