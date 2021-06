Danger : les vaccins ARNm pourraient génétiquement modifier des bactéries intracellulaires déjà associées à des maladies dégénératives

Les fabricants de vaccins ARNm et les autorités de santé qui mettent ces produits sur le marché omettent d'informer le public quant au fait qu'ils ont le potentiel également de génétiquement modifier des bactéries qui résident à l'intérieur même des cellules et qui ne sont pas détectées par le système immunitaire. De telles bactéries mutantes OGM au coeur de nos cellules peuvent alors acquérir des propriétés de virus, telle que la protéine spike du SARS-CoV-2 en ce qui concerne les vaccins génétiques utilisés dans le cadre de la pandémie de COVID, et continuer à se développer dans le corps des personnes vaccinées, avec de potentiels effets pathogéniques.

Les bactéries dans les cellules sont omniprésentes chez les êtres vivants et non nécessairement pathogéniques. Même les plantes ont récemment été montrées avoir un riche microbiome intracellulaire (Thomas et al, 2021), faisant de ces bactéries une composante importante des organismes vivants.

La mitochondrie elle-même est suggérée être une relique de l'intégration fonctionnelle d'une bactérie intracellulaire chez les organismes eucaryotes.

Les vaccins ARNm n'infectent donc pas que les cellules des personnes qui reçoivent le vaccin. Ils ont également le potentiel d'infecter les nombreuses bactéries intracellulaires qui se trouvent à l'intérieur même des cellules et qui sont hors de portée des anticorps circulant dans le sang.

Une fois que des bactéries intracellulaires sont modifiées génétiquement par le vaccin ARNm, celles-ci peuvent alors continuer à se diffuser, à évoluer dans l'organisme et potentiellement entrer dans la pathogenèse de maladies.

"Le contact direct entre les cellules de l'hôte permet à des bactéries de se propager dans le corps sans être attaquées par le système immunitaire" (Bourdonnay et al, 2016).

Un tel mécanisme a notamment été démontré en ce qui concerne les maladies inflammatoires chroniques telles que la parodontite, dans laquelle une bactérie intracellulaire pathogène peut migrer de cellules en cellules et notamment dans les cellules vasculaires et musculaires (Li et al, 2008).

Les bactéries intracellulaires sont si nombreuses que les spécialistes parlent même de "microbiome intracellulaire", dont la pertinence est importante pour les cancers (Nejman et al, 2020), dont l'origine pourrait également être associée de telles bactéries (Dong et al, 2018).

Les tests de génotoxicité des vaccins ARNm ne prennent nullement en compte les risques à moyen et long terme posés par la modification génétique de bactéries intracellulaires, qui sont notamment associées aux maladies dégénératives, dont les cancers et maladies inflammatoires chroniques.

La modification de bactéries intracellulaires par les vaccins pourrait également favoriser la création de maladies nouvelles du fait de la genèse de bactéries mutantes avec des composantes de virus, telles que la protéine spike pour les vaccins génétiques contre le SARS-CoV-2. La possible évolution de telles bactéries mutantes en des formes pathogènes nouvelles pose la question de l'utilisation en urgence de tels vaccins sur une proportion aussi importante de la population.

Les fabricants de vaccins ont mis leurs produits sur le marché en urgence, sur la base d'accords bilatéraux (Halabi et al, 2020) et souvent non publics, comme dans le cadre de la Commission Européenne, qui sont de nature à empêcher les victimes d'effets secondaires potentiels de demander réparation à l'industrie pharmaceutique. Les victimes de ces produits pharmaceutiques ne disposent pas non plus des moyens scientifiques capables de démontrer la causalité entre la vaccination et l'apparition à plus ou moins long terme de maladies dégénératives.

Où sont donc passés l'éthique médicale et le principe de précaution en période de COVID ?

De telles chimères génétiques mi bactéries mi virus peuvent gravement porter atteinte à la santé de la population et ce de manière bien plus importante que la COVID, une maladie bégnine pour une grande majorité de la population, et dont il est possible de diminuer la gravité via une alimentation saine à base d'aliments végétaux complets (Campbell, 2021).

Image : "Science Juice" - YouTube