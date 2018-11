« De la femme ou de l’homme, qui est la·e meilleur·e ? »

C'était évidemment une de ces questions malsaines, qui traversa notre époque en énième guerre des sexes. En effet : l'application relative d'une égalité des droits et les aides à l'égalité des chances en démocratie occidentale, en incitent certain·es à produire l'égalité des conditions en toute inconséquence pré-totalitaire.

Problèmes : quand la nature advint à la sexuation femmes-hommes, les conditions ne sont pas assimilables, et l'égalité n'est pas identitaire. Cela, le féminsme de troisième génération et le transgenrisme l'ont si mal compris que, chacun, ils exigent la transidentité. Tout en exigeant la parité sexuelle.

Circulez, il n'y a rien à comprendre : les post-sexuels invoquent des notions sexuées. Et l'insanité n'est pas fini.

Une stérilité virile ?

Il a beaucoup été question ces dernières décennies, d'une perte de fertilité virile, liée à une baisse du nombre de spermatozoïdes. Ces informations ont été largement relayées publiquement.

Malheureusement, ce n'est pas si évident, et pour Henri Leridon, chercheur à l'INED et correspondant à l'Académie des sciences, la stérilité n'est pas une menace.

Si l'on va par là, alors hélas, il faut souligner que la fertilité féminine décline remarquablement presque partout dans le monde. Au jeu de celui qui aura la·e plus gros·se bite·chatte, les sexes sont à égalité.

C'est génial ?

Un chromosome Y rikiki ?

Autre bullshit. On nous rebattait les oreilles avec la diminution du chromosome Y, au point de demander si l'homme - au sens de sexe viril - allait disparaître. C'était Jenny Graves, biologiste féministe (comment peut-on être scientifique et militant en même temps ?) qui écrivait un article paru dans Nature à ce sujet, en 2002.

L'information avait été évidemment relayée partout, comme en satisfaction de dire : "ils ont un petit zizi". Et le plus malsain en cette affaire, c'est que Jenny Graves fut récompensée.

Mais le scientifique non-militant Frank Cézilly rappelle, dans De Mâle en père, à la recherche de l'instinct paternel (2014), des vérités :

La lignée évolutive qui a conduit au macaque rhésus s'est séparée de celle à l'origine de l'espèce humaine il y a environ 25 millions d'années. Or l'étude révèle que, durant cette période de temps, le chromosome Y des macaques n'a perdu aucun de ses gènes ancestraux et que, dans le même temps, celui de l'espèce humaine n'en a perdu qu'un seul. La comparaison entre les chromozomes Y du chimpanzé et ceux de l'humain indique en outre que la structure du chromosome Y de l'homme est restée stable depuis six millions d'années au moins. La conclusion est que si l'évolution chromosomique chez les mammifères est bien passée par une phase de dégénérescence rapide entamée il y a environ 300 millions d'années, elle a ensuite connu, dans la lignée des primates anthropoïdes, une phase de stabilité qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui et que rien ne semble devoir perturber désormais.

Pas de "petit zizi" à l'horizon, donc. Ce délire est une infantilisation volontaire de l'homme - au sens de sexe viril - qui a ses sources dans une perversion de la psychanalyse dès Anna Freud elle-même (fille de Sigmund Freud, père de la psychanalyse), mais aussi dans l'éthologie de Konrad Lorenz d'affinité nazie.

Un non-rôle du père ?

Le même Frank Cézilly explique, dans le même ouvrage :

Si l'on en croit l'historienne et philosophe des sciences Marga Vicedo de l'université de Toronto, la réduction de l'instinct parental à l'instinct maternel serait un événement relativement récent. Elle résulterait de la rencontre entre Konrad Lorenz et plusieurs psychoanalystes américains, peu après la Seconde Guerre mondiale. A l'issue de ce terrible conflit, la société américaine s'était prise d'intérêt pour la vie émotionnelle des enfants et l'étude des facteurs pouvant affecter leur personnalité. L'implication sans précédent des femmes dans les forces laborieuses pendant la guerre faisait craindre qu'elles ne refusent, une fois le conflit terminé, de revenir en arrière au risque de manquer à leur devoir de mères et d'époues. C'est dans ce contexte que certains pédoanalystes déclarèrent, à la suite d'Anna Freud (1895-1982), que le rôle joué par la mère était le facteur le plus important dans l'équilibre psychoaffectif de l'enfant.

Voilà pour Anna Freud. Quant à Konrad Lorenz :

Pour donner plus de poids à leurs affirmations, [les psychoanalystes] se tournèrent vers la science nouvelle de l'éthologie et son charismatique leader [Konrad Lorenz] qui, de son côté, après que ses sympathies pour le régime nazi aient été révélées, était soucieux d'améliorer son image de l'autre côté de l'Atlantique. Devant des publics qui lui étaient tout acquis, l'éthologue autrichien exposa sans réserves et à plusieurs reprises ses vues personnelles sur la nature instinctive du comportement maternel humain, allant même jusqu'à arguer que les femmes sans enfants avaient souvent un chien ou un autre animal de compagnie en substitut de l'enfant manquant. En affirmant que le rôle des sexes dans le comportement parental humain était inné, Lorenz ne faisait rien d'autre que de justifier biologiquement l'ordre moral que la récente évolution de la société américaine avait remis en question.

En somme, il est à dire qu'on ne peut pas justifier la famille traditionnelle (imagerie des années noires, années 40-50 - serait-elle rosie à l'occasion du·de la MPT) à l'aide de la nature ... pas plus que l'on ne peut exclure la place de l'homme - et plus précisément du père, - sur la base de cette même nature.

Aussi bien, les traditionnalistes comme les progressistes en matière de famille, sont-ils contre-nature. Ou plutôt, dit autrement, et dans les termes de Frank Cézilly (CNRS, Tous les pères sont dans la nature) :

Une façon intelligente de retrouver du naturel dans le culturel, sans réduire le second au premier.

Ils sont culturels. Où l'on ne voit pas en quoi ni comment les uns comme les autres, pourraient reprocher quoique ce soit aux autres et aux uns. Il n'est que de savoir quel est notre projet de civilisation.

Et c'est pas gagné, devant la débilitation occidentale, au point que de façon parfaitement non-démocratique émerge le phénomène gynarchique - marginalement, mais symptomatiquement - sans parler de tous les fantasmes autour du matriarcat.

Pourtant, par-delà patriarcat et matriarcat, il y a une relation entre fonction paternelle et maturité.

Une tyrannie patriarcale ?

Non content·es de concurrencer merveilleusement bien la virilité, des femmes et hommes idoines, féministes de troisième génération et transgenristes, voudraient nous faire croire que le matriarcat, c'est génial, beau et doux. Malheureusement, non seulement ça inverse le sexisme de façon aussi machiste qu'une gynarchie - ni plus ni moins - mais en plus ça délire de façon malsaine, sur des qualités et vertus féminines alors qu'on était censé relever du transidentitaire, à ce stade. Circulez, il n'y a rien à comprendre : les post-sexuels invoquent des notions sexuées. Et l'insanité n'est toujours pas fini.

D'une part, les sociétés matriarcales ne peuvent se passer d'oncles. C'est que les femmes, mères potentielles, restent fragiles dans les conditions de leur grossesse, et qu'elles ont besoin d'une épaule solide sur laquelle appuyer leur domination.

D'autre part, les sociétés matriarcales ne sont pas plus justes que les patriarcales. La plupart du temps même, elles sont plus agressives, pour une raison qui ne doit pas surprendre : plus fragiles physiquement, donc plus facilement sur la défensive.

Sans place pour la fonction paternelle (ne serait-ce que la fonction !) l'agressivité augmente dans le binôme fusionnel mère-enfant et l'énergie adolescente tarit pour le pire dans son giron ou son cocon. Ces succès maternalistes ont de quoi rendre l'ensemble des adultes toujours plus à cran (tiens, tiens, comme c'est d'actualité !). La testostérine n'y est pour rien.

Enfin, la prétendue libération sexuelle sous le matriarcat laisse songeur, quand on sait que les nazis libérèrent la pratique sexuelle (à mettre en relation avec Anna Freud et Konrad Lorenz, précédemment sur la surestimation du rôle maternel).

La testostérone, méchante ?

Eh bien non : la testostérine est aussi une hormone de l'altruisme. Devant l'agressivité présumée, la testostérone permet de se défendre et rend postivement agressif en retour ; devant la générosité présumée, la testostérone permet de se répandre et rend positivement plus généreux encore en retour.

Une autre raison, s'il en fallait une, de ne pas radicaliser le féminisme, pour ne pas radicaliser le masculinisme. Il est évident qu'hommes et femmes sont faits pour converger (adelphité), quoiqu'i·elles se distinguent et ont besoin d'entre-soi parfois (fraternité et sororité). Sans parler de sexe.

Alors, renseignons-nous un peu sur la virilité (par exemple : tiré de l'ONG Monde de femmes : les Masculinités dévoilées, première approche). Et, comme disait l'autre : aimez-vous les uns les autres !

Bref, Weinstein n'est toujours pas condamné.