Déjà presque 12000 morts et plus d’1,2 million d’effets secondaires susceptibles d’être liés aux «  vaccins  » anti-covid dans l’UE

Inoculer une substance mettant en péril la vie d’un être humain en toute connaissance de cause est un crime. Imposer un « passeport sanitaire » pour imposer ces substances appelées improprement « vaccins » anti-covid, susceptibles de causer des millions d’effets secondaires sans résolution à ce jour et des dizaines milliers de décès dans le monde, sans parler des innombrables effets de tous ordres, à moyen et (très) long terme, déjà relevés par nombre de généticiens, épidémiologistes, etc., est un acte dont on peut se demander s’il n’est pas criminel. S’il s’agit d’un crime, les responsables (politiques, industriels, médiatiques…) qui, en toute connaissance des risques et des chiffres ― publics ― cités notamment dans cet article, ont encouragé, voire exigé la « vaccination » anti-covid et le « passeport sanitaire » devront rendre des comptes, être jugés et condamnés.

Le 3 avril 2021, 5966 décès étaient officiellement susceptibles d’être liés aux quatre « vaccins » utilisés dans l’Union européenne.

Le 24 avril 2021, 8686 décès étaient officiellement susceptibles d’être liés à ces trois « vaccins » pour les seuls « vaccins » Moderna, Pfizer et Astrazeneca.

Au 15 mai 2021, ce sont 11529 décès qui sont officiellement susceptibles d’être liés aux quatre « vaccins ».

Entre le 3 avril et le 15 mai 2021, soit en six semaines seulement, le nombre de décès susceptibles d’être liés aux quatre « vaccins » dans l’Union Européenne a tout simplement presque doublé .

Le total des « effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation » des quatre « vaccins » Moderna, Pfizer, Astrazeneca et Janssen se monte (au 15 mai 2021) à 1.241.141, dont 728.468 effets secondaires non résolus, « en cours de résolution », résolus avec des séquelles ou à l’issue indéterminée (total des colonnes 2, 5, 6 et 7).

Le 3 avril 2021, ce sont 453.752 effets secondaires non résolus, « en cours de résolution », résolus avec des séquelles ou à l’issue indéterminée (« unknown ») qui étaient recensés. Entre le 3 avril et le 15 mai 2021, en six semaines, on observe donc une augmentation de 60% d’effets secondaires non résolus, « en cours de résolution », résolus avec des séquelles ou à l’issue indéterminée.

Moderna, Pfizer, Astrazeneca et Janssen au 15 mai 2021 Effets à « Vaccin » Fatal / décès Non guéri /non résolu Non déterminé Guéri/résolu Guéri /résolu avec séquelles En cours de guérison /résolution Non précisé MODERNA 3150 13769 0 27096 209 10137 13674 PFIZER 5757 78598 0 201649 4396 91944 71006 ASTRAZENECA 2308 165437 0 268295 8923 167305 92988 JANSSEN 314 4798 0 4104 15 2866 2403 TOTAL 11529 262602 0 501144 13543 272252 180071 TOTAL général des « effets indésirables » 1.241.141

Il est important de relever que les chiffres ci-dessus sont une estimation basse du nombre d’effets secondaires et de décès dans l’Union Européenne. Une estimation sans doute plus proche de la réalité est bien plus élevée. En effet, une étude portant notamment sur la mortalité covid induite par la vaccination (https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/vaccination-un-deces-pour-700-vaccines-en-france-et-dans-le-monde-montre-une) indique que « si l’on vaccine 80% de la population française (l’objectif pour atteindre la soi-disant immunité collective), plus de 76 500 décès seront à déplorer. […] Le nombre de décès covid en France est proportionnel au nombre de personnes vaccinées. […] Chaque fois que 700 personnes sont vaccinées, une personne de plus décède de la Covid. Cette observation permet de comprendre pourquoi le nombre journalier de décès Covid reste stable en France autour de 250 / jour depuis des semaines. » Par surcroît et pour conforter cette étude, on constate que « la même analyse peut être faite au niveau mondial ». Pour les détails de l’analyse, se reporter à l’article cité dans ce paragraphe (publié le 14 mai 2021).

En France, le « vaccin » Pfizer est chaque jour encensé dans les médias comme étant le plus sûr. Les chiffres ci-dessus permettent de constater que cela est faux. Pfizer n’est pas plus sûr qu’Astrazeneca : les décès susceptibles d’être causés par le « vaccin » Pfizer (5757) sont deux fois plus nombreux que les décès liés à Astrazeneca (2308).

Concernant le « vaccin » Janssen, il convient de préciser que le faible nombre d’effets secondaires relevés ne signifie pas, à ce jour, qu’il est plus sûr, en raison du fait qu’il a été beaucoup moins inoculé dans l’Union Européenne que les trois autres « vaccins ».

Comment les calculs ont-ils été effectués ?

Les effets indésirables recensés au 15 mai 2021 dans cet article proviennent du troisième rapport (« par l’évolution de l’effet ») de l’onglet 6 (« Nombre de cas individuels pour une réaction donnée ») de chacune des quatre pages recensant les effets indésirables des quatre « vaccins » inoculés dans l’Union européenne (site EudraVigilance).

Sur la page suivante de ce site (www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#), on peut lire que les « informations disponibles sous les onglets 3, 4, 5 et 6 tiennent compte de l'effet ou des effets indésirables suspectés notifié(s) dans un cas individuel ; étant donné qu'un cas individuel peut faire référence à plus d'un effet indésirable suspecté, les informations NE représentent PAS le nombre total de cas individuels qui ont été notifiés à EudraVigilance, mais le nombre des effets indésirables qui y sont associés. » Il est donc explicitement confirmé sur le site d’EudraVigilance que le nombre d’effets indésirables cumulés ci-dessous est exact. Il ne s’agit pas du nombre de personnes concernées par les effets indésirables, mais du nombre total d’effets indésirables recensés dans l’Union Européenne officiellement par EudraVigilance. (À ce chiffre inouï doivent en outre être ajoutés tous les effets secondaires qui n’ont pas été notifiés à EudraVigilance entre autres par les personnels médicaux ou dont ces derniers n’ont pas été informés ― j’y reviens plus bas).

Pour confirmer que les chiffres ci-dessous sont exacts et ne comportent pas de surnumération, j’ai consulté le « manuel de l’utilisateur pour l’accès en ligne par le portail adrreports.eu » (EMA/754608/2016 Division de la gestion de l’information) qui permet de comprendre les chiffres cités. En page 8, il est explicitement écrit que lorsqu’une même réaction indésirable est remontée deux fois auprès d’EudraVigilance, le rapport électronique consultable en ligne à partir duquel le décompte ci-dessous a été effectué ne comporte, lui, qu’une seule mention. En page 15, on peut lire : « les informations présentées dans les onglets 3, 4, 5 et 6 NE représentent PAS le nombre total de cas individuels qui ont été notifiés à EudraVigilance, mais le nombre des effets indésirables qui y sont liés. » C’est bien ce que recense cet article : le nombre d’effets indésirables. Aucun doublon dans les chiffres ci-dessous ; pas de surnumération.

Les tableaux ci-dessous recensent donc le nombre « d’effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation » des « vaccins » Moderna (« MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) »), Pfizer (« MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) »), Astrazeneca (« VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) ») et Janssen (« VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S) ») dans l’Union européenne, mis à jour le 15 mai 2021 sur le site EudraVigilance, et la nature de ces effets indésirables (www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#). Les critères de classement sont ceux du site officiel européen European Medicines Agency / EudraVigilance. Tout ce qui suit peut être vérifié en suivant les indications détaillées données dans mon premier article : https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-vaccins-contre-la-covid-19-232177.

Remarque sur le vocabulaire utilisé.

Dans cet article comme dans le précédent, le terme « vaccin » appliqué aux quatre « vaccins » anti-covid est utilisé avec des guillemets pour la raison suivante : « Les thérapies utilisées appelées “vaccins” ne répondent pas à la définition du mot vaccin et il serait plus approprié de les nommer thérapies géniques ou thérapies à vecteurs vaccinaux. » (https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations)

MODERNA 15 mai 2021 Effets à La réaction concerne : Fatal (décès) Non guéri /non résolu Non déterminé Guéri/résolu Guéri/résolu avec séquelles En cours de guérison/résolution Non précisé Blood and lymphatic system disorders 20 370 0 356 3 239 182 Cardiac disorders 344 330 0 565 13 120 505 Congenital, familial and genetic disorders 2 1 0 3 0 0 2 Ear and labyrinth disorders 0 224 0 147 6 82 178 Endocrine disorders 1 9 0 7 0 5 11 Eye disorders 4 289 0 269 5 82 258 Gastrointestinal disorders 105 894 0 2804 19 807 1059 Genereal disorders and administration site conditions 1373 4066 0 8755 49 3905 2937 Hepatobiliary disorders 7 38 0 20 1 12 37 Immune system disorders 4 89 0 253 1 56 217 Infections and infestations 169 519 0 445 7 205 809 Injury, poisoning and procedural complications 59 177 0 474 2 32 442 Investigations 70 308 0 563 4 167 465 Metabolism and nutrition disorders 62 157 0 199 1 66 251 Musculoskeletal and connective tissue disorders 61 1701 0 3950 21 1653 1032 Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 11 19 0 4 0 0 33 Nervous system disorders 323 2189 0 4883 48 1587 2153 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions 0 9 0 48 0 0 15 Product issues 0 0 0 7 0 0 4 Psychiatric disorders 49 284 0 398 7 88 423 Renal and urinary disorders 37 89 0 115 1 24 161 Reproductive system and breast disorders 1 43 0 54 1 19 38 Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders 288 691 0 956 7 262 1001 Skin and subcutaneous tissue disorders 23 800 0 1179 8 541 753 Social circumstances 9 95 0 44 0 9 75 Surgical and medical procedures 22 24 0 38 0 2 126 Vascular disorders 106 354 0 560 5 174 507 TOTAL 3150 13769 0 27096 209 10137 13674 MODERNA 15 mai 2021 Fatal (décès) Non guéri / non résolu Non déterminé Guéri/résolu Guéri/résolu avec séquelles En cours de guérison/résolution Non précisé

TOZINAMERAN (PFIZER) 15 mai 2021 Effets à La réaction concerne : Fatal (décès) Non guéri /non résolu Non déterminé Guéri/résolu Guéri/résolu avec séquelles En cours de guérison/résolution Non précisé Blood and lymphatic system disorders 57 3587 0 4412 119 3446 1477 Cardiac disorders 689 1389 0 3835 159 1594 1711 Congenital, familial and genetic disorders 4 17 0 13 1 8 22 Ear and labyrinth disorders 3 1514 0 1888 92 1033 758 Endocrine disorders 0 54 0 25 4 33 57 Eye disorders 13 1416 0 2164 88 1179 1194 Gastrointestinal disorders 297 6109 0 20224 426 8524 5077 Genereal disorders and administration site conditions 1824 20728 0 65296 891 27765 19041 Hepatobiliary disorders 27 64 0 45 9 85 79 Immune system disorders 29 373 0 2173 66 913 959 Infections and infestations 621 2707 0 2804 142 2454 4484 Injury, poisoning and procedural complications 76 512 0 886 38 461 2573 Investigations 206 1640 0 3569 99 1688 2614 Metabolism and nutrition disorders 116 629 0 1025 36 569 794 Musculoskeletal and connective tissue disorders 67 11788 0 31278 488 13948 7236 Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 13 60 0 16 4 18 110 Nervous system disorders 582 14386 0 38500 993 16303 10661 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions 8 30 0 68 21 46 83 Product issues 0 9 0 9 0 5 64 Psychiatric disorders 88 1354 0 3094 81 1231 1830 Renal and urinary disorders 88 254 0 335 21 212 369 Reproductive system and breast disorders 3 471 0 422 17 233 340 Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders 665 3406 0 6552 270 3681 3637 Skin and subcutaneous tissue disorders 50 4067 0 8460 170 4277 3582 Social circumstances 9 149 0 156 6 58 234 Surgical and medical procedures 9 24 55 8 28 24 Vascular disorders 213 1861 0 4345 147 2152 1996 TOTAL 5757 78598 0 201649 4396 91944 71006 TOZINAMERAN (PFIZER) 15 mai 2021 Fatal (décès) Non guéri /non résolu Non déterminé Guéri/résolu Guéri/résolu avec séquelles En cours de guérison/résolution Non précisé

ASTRAZENECA 15 mai 2021 Effets à La réaction concerne : Fatal (décès) Non guéri /non résolu Non déterminé Guéri/résolu Guéri/résolu avec séquelles En cours de guérison/résolution Non précisé Blood and lymphatic system disorders 97 2722 0 1406 64 1599 909 Cardiac disorders 280 1767 0 3842 222 1952 1270 Congenital, familial and genetic disorders 2 18 0 14 2 19 36 Ear and labyrinth disorders 0 2377 0 1707 121 1378 876 Endocrine disorders 2 58 0 38 4 40 48 Eye disorders 7 3352 0 3215 143 2150 1391 Gastrointestinal disorders 105 14155 0 31572 868 16299 8820 Genereal disorders and administration site conditions 653 44936 0 88533 2283 54300 28595 Hepatobiliary disorders 19 92 0 61 5 94 90 Immune system disorders 9 378 0 702 45 614 549 Infections and infestations 153 3338 0 3975 284 3690 1664 Injury, poisoning and procedural complications 38 1211 0 1314 58 992 1799 Investigations 43 2480 0 5801 136 2734 1418 Metabolism and nutrition disorders 36 2287 0 2814 100 2113 716 Musculoskeletal and connective tissue disorders 25 29096 0 40329 1219 26740 9453 Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 5 46 0 25 2 52 67 Nervous system disorders 363 35260 0 58110 2230 34045 20288 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions 2 18 0 41 8 24 43 Product issues 0 27 0 18 3 10 11 Psychiatric disorders 19 2918 0 4334 168 2515 2336 Renal and urinary disorders 20 580 0 748 35 462 318 Reproductive system and breast disorders 0 1149 0 789 43 562 455 Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders 248 5907 0 5782 375 4998 3801 Skin and subcutaneous tissue disorders 16 7989 0 9232 303 6833 5722 Social circumstances 4 122 0 228 10 60 111 Surgical and medical procedures 14 139 0 122 13 124 50 Vascular disorders 148 3015 0 3543 179 2906 2152 TOTAL 2308 165437 0 268295 8923 167305 92988 ASTRAZENECA 15 mai 2021 Fatal (décès) Non guéri /non résolu Non déterminé Guéri/résolu Guéri/résolu avec séquelles En cours de guérison/résolution Non précisé

JANSSEN 15 mai 2021 Effets à La réaction concerne : Fatal (décès) Non guéri /non résolu Non déterminé Guéri/résolu Guéri/résolu avec séquelles En cours de guérison/résolution Non précisé Blood and lymphatic system disorders 7 47 0 18 0 10 44 Cardiac disorders 29 62 0 45 1 14 75 Congenital, familial and genetic disorders 0 2 0 0 0 0 4 Ear and labyrinth disorders 0 27 0 13 0 8 17 Endocrine disorders 1 1 0 0 0 1 1 Eye disorders 2 76 0 38 1 12 41 Gastrointestinal disorders 10 272 0 482 0 251 126 Genereal disorders and administration site conditions 83 1239 0 1375 3 1184 444 Hepatobiliary disorders 2 9 0 4 0 2 14 Immune system disorders 0 10 0 11 0 5 19 Infections and infestations 7 70 0 24 0 17 84 Injury, poisoning and procedural complications 4 53 0 20 0 6 95 Investigations 18 434 0 208 0 61 229 Metabolism and nutrition disorders 9 22 0 19 0 3 31 Musculoskeletal and connective tissue disorders 10 757 0 624 1 570 182 Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 0 5 0 0 0 0 2 Nervous system disorders 45 870 0 834 6 586 364 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions 0 2 0 0 0 0 3 Product issues 0 1 0 1 0 0 5 Psychiatric disorders 3 49 0 37 0 14 53 Renal and urinary disorders 4 21 0 14 0 2 13 Reproductive system and breast disorders 0 23 0 13 0 2 18 Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders 23 217 0 107 1 51 162 Skin and subcutaneous tissue disorders 1 90 0 69 1 23 72 Social circumstances 2 15 0 2 0 2 11 Surgical and medical procedures 15 67 0 26 0 5 41 Vascular disorders 39 357 0 120 1 37 253 TOTAL 314 4798 0 4104 15 2866 2403 JANSSEN 15 mai 2021 Fatal (décès) Non guéri / non résolu Non déterminé Guéri/résolu Guéri/résolu avec séquelles En cours de guérison/résolution Non précisé

ERRATUM ― L’article que j’ai publié le 26 avril 2021 sur Agoravox intitulé Bientôt 10.000 morts et 2 millions d’effets secondaires susceptibles d’être liés aux « vaccins » contre la Covid-19 comportait une erreur de calcul dont je me suis aperçu le 15 mai. Le nombre de décès susceptibles d’être liés aux « vaccins » était exact, mais pas le nombre total d’effets indésirables indiqué dans le titre. L’erreur était la suivante : un total de 1,7 million d’effets indésirables recensés par EudraVigilance, au 24 avril 2021, avait été calculé, alors que les effets indésirables se montaient à cette date à 1.014.459, ce qui était déjà colossal. Cette erreur était involontaire et il est important de la signaler, même si le total des effets secondaires, passé à plus de 1,2 million au 15 mai, reste considérable.

En outre, le total de tous les effets secondaires officiellement reconnus dans le monde comme « susceptibles » d’être attribués aux « vaccins » anti-covid ne comptabilise pas la majorité des effets secondaires, lesquels ne sont pas recensés : selon une étude réalisée par Harvard (https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2020/12/Lazarus-report.pdf), moins de 1 % de toutes les réactions indésirables aux « vaccins » sont recensées et notifiées au National Vaccine Adverse Events Reports System (VAERS) (https://www.deconstructingconventional.com/post/18-reason-i-won-t-be-getting-a-covid-vaccine).