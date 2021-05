Dénigrements du vaccin Pfizer sur le Web : une origine russe ?

@nono le simplet

Il serait prudent et sage de ne pas se prononcer sur cette affaire avant d’avoir des éléments d’enquête fiables. Comme l’enregistrement du dialogue entre le pilote et les aiguilleurs du ciel, il a été publié :

« Pilot : 09 : 47 : RYR1TZ we are declaring an emergency MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY RYR 1TZ our intention would be to divert to Minsk airport »

.

Répéter comme un perroquet la propagande des médias et politiques occidentaux pourris jusqu’au trognon n’est pas une attitude raisonnable.

.