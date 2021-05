Depuis qu’on vaccine, la mortalité moyenne quotidienne COVID-19 a été multipliée par deux dans le monde

@Séraphin Lampion

« le but de la manœuvre n’est pas le vaccin mais le contrôle social absolu » : !!!!

C’est étonnant à quel point des gens apparemment fins et intelligents, et sympathiques, peuvent, apparemment du fait de leur lâcheté, tenter de contaminer les autres de leur éventuelle lâcheté. (Tant qu’à se « suicider » autant que tous se « suicident » avec moi ?)

Serait-ce la lâcheté, Séraphin, qui vous fait parler de la sorte ?

En tout cas foutez la paix à ceux qui veulent démontrer que ces vaccins sont extrêmement dangereux.

Non, le but de « LA » manœuvre n’est pas QUE le contrôle social absolu.

Déjà il y a sans doute plusieurs manœuvres. Et certainement pas toutes coordonnées.

Peut-être une (FEM (ou WEF) + Bill ( et Mélinda) Gates Fondation) plus influente que les autres. Mais jusqu’à quand sera-t-elle tolérée en tête par d’autres très influentes ?

Il y a en effet quelques autres groupes d’influence.

Et quelques pays influents qui ont la bombe atomique.

Et cinq d’entre eux sont membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU. (« Le Vatican ? Combien de divisions ? » disait Staline)

Le vaccin est le but pour les industriels du vaccin. Et ils sont très influents. Et sans beaucoup de scrupules apparemment. Des cadavres en grand nombre ne les effraient pas.

La réduction génocidaire de la population est le but pour certains eugénistes.

Le contrôle social absolu pour certains pays. Et certains groupes d’influence.

Et des demi-dieux se verraient bien Président de l’Europe et même Président du monde.

Et beaucoup de folie. Vraiment beaucoup de folie...

Alors un peu de paix ferait du bien. Et des attaques ciblées aussi, au moins déjà par les mots.

Et à défaut d’avoir le courage des mots, foutre la paix à ceux qui l’ont.