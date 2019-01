Des Mères d’amères amours au maternage français

La santé mentale, parlons-en. Pour une personne comme pour un monde. En l'occurrence, français, vous allez voir. Les éthologues nous le rappellent scientifiquement, Boris Cyrulnik en tête dans les Nourritures affectives : l'affectivité (donc l'intelligence) se développe déjà dans le ventre maternel où la fusion symbiotique parasitoïde est maximale. Et la société ? La société, aujourd'hui où tout est "connecté" "en réseau", elle est ce vaste univers intra-utérin. Psychotiques, s'abstenir. (Nota bene : les liens sont essentiels à la compréhension pleine et entière de cet article.)

Image extraite de The Mother (2008) de Colleen Porch

Les mères sont des hommes comme les autres

A l'heure du féminisme moi-femme-je-sais-tout-faire-comme-un-homme transgenrée, les mères sont évidemment des hommes comme les autres (à plus d'une exception anatomique près mais bon "on ne va pas se formaliser pour si peu"). Du coup les mères sont des hommes comme les autres, c'est-à-dire des personnes sujettes à des hauts et des bas, des accès de bonté comme de méchanceté, aux tempéraments autant libertaires qu'autoritaires selon, sains ou malsains. Bref, ces hommes-femmes, ces mères, couplées ou farouchement désolidarisées d'un partenaire (serait-ce une lesbienne-homme-comme-les-autres elle aussi) elles sont ambivalentes, et même complexes comme-toute-personnalité-qui-se-respecte-dans-sa-complexité.

Mais enfin, cela veut dire que l'instinct maternel n'est pas aussi donné ni pur qu'on préférerait le croire. Et s'il n'est pas non plus abstent, artificiel voire purement volontaire comme le ferait croire Elisabeth Badinter (pas plus que n'est absent, arificiel voire purement volontaire l'instinct paternel) il faut dire que chaque maternage a lieu selon le tempérament, le caractère, la personnalité et l'équilibre psychique de l'homme-femme mère.

Les nouveaux pères, papas-poules et autres gays ne font pas exception, sauf qu'il n'y a pas eu fusion utérine et que cela modifie forcément la donne en profondeur (exit les Nourritures affectives de Boris Cyrulnik). En fait, tout cela est un véritable creuset pour la mélancolie et la dépression comme c'est évidemment le cas chez les mères de très amers amours, voire absentes ou décédées. De plus, comme la femelle mammifère est plus empathique (la femme ne faisant pas exception) on peut être pessimiste, sans parler de la PMA et de la GPA (y compris dans le manque de paternité partenariale, serait-elle lesbienne).

Dans l'ensemble, de façon malsaine, contre-sanitaire, anti-scientifique en éthologie, ça veut produire une humanité bonne pour passer sa vie chez le psychiatre à gober des gélules pharmaceutiques : ce sera bon pour le commerce jusqu'à ce que l'humanité employable n'existe plus, à force de l'avoir trop laminée en plus du burn-out. Mais revenons à nos moutons.

Les mères ne sont donc pas vraiment des hommes comme les autres

Et c'est bien le propre des femmes que de ne pas être des hommes comme les autres, à bénéficier de ce potentiel détonant. "Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités", cela se sait au moins depuis la sortie d'un film Spiderman ... or nos dirigeants et autres velléitaires ont bien du mal à s'en souvenir. Pourquoi les aspirantes-mères devraient-elles faire plus attention que ces glandus et autres loubardes ? Pourquoi ne pourraient-elles se la jouer loubardes et glandues avec leurs progéniture, elles aussi ? Au moins ce serait bon pour le commerce psychiatrique et pharmaceutique jusqu'à temps que l'humanité reste employable à ce rythme, non ? ...

Bien entendu, il n'y a pas qu'elles, et leurs partenaires qui les secondent devraient aussi être idéaux dans l'idéal. Si eux ne le sont pas (masculins hétéros ou lesbiennes) pourquoi le seraient-elles, encore une fois ? Les psychiatres et autres laboratoires pharmaceutiques (sans parler des conditionnements médiatiques) devraient bien faire l'affaire éducative, cahin-caha, bon an mal an ! Et puis, après tout, il y a la technologie, et il y a l'Etat ... on peut bien leur livrer nos progénitures, c'est certain ... tous pupilles de la nation !? et au diable la responsabilité maternelle, à la fin, y compris pour les nouveaux pères, papas-poules et autres gays ! "Libérés, délivrés," enfin ...

Être mère, c'est vraiment trop tendu du string

Et les mères-potentielles (c'est-à-dire potentiellement la moitié de l'humanité, c'est-à-dire toutes les femmes) ... les mères-potenitelles, on les comprend. Vous imaginez ? Leur emprise peut empêcher l'individualité de l'enfant. C'est terrible, l'être-mère. Qu'on invente vite des utérus artificiels !?

C'est que l'emprise fusionnelle appelle l'influence incestuelle (les pères aussi en sont capables, mais les mères y sont préposées) parfois sur la base pourtant bien intentionnée d'une "simple" surprotection maternelle. Et c'est sans parler de tous ces tempéraments, caractères, personnalités et équilibres psychiques maternels complètement toxiques jusqu'à la maladie mentale de la mère. Il faut vraiment être folle, pour vouloir se lancer dans l'aventure d'une grossesse sans réfléchir au normal et au pathologique, à commencer dans notre démarche, quand on est une femme (que serait-on d'autre, d'ailleurs, au compte d'une grossesse potentielle ? il n'y a pas le choix).

Notamment, le narcissisme est très déconseillé. Apparemment les femmes sont préposées à le savoir, dans leur relation à leurs propres mères ("Toutes les femmes sont des salopes, surtout maman ?"), mais quant aux fils gare à vous même adultes ! Il y a des types comme ça, qui vont encore coucher avec leur mère à quarante ans, alors qu'ils vivent en couple. Cela arrive, que la mère soit manipulatrice ou non, une simple recherche Internet le confirme. Ca floute tout dans la vie.

Bien entendu, une mère-potentielle (et donc une mère) a tout intérêt à se fier à son bon sens sans se culpabiliser mais personne n'a dit que le sens des responsabilités était un sentiment de culpabilité !

La société ombilicale (maternage français)

Aujourd'hui que règnent les notions de narcissisme, hypernarcissique et perversité narcissique, vous imaginez combien de défusions mère-enfant (psychologiques) n'ont pas lieu. De plus, étant donné que les ingénieurs-graphistes et architecturaux commerciaux ont intérêt à vous faire acheter, ils ont intérêt à vous rendre impulsifs. Les publicitaires font cela sous contrat tous les jours, le plus légalement du monde, sans parler des communicants et notre papa-poule si mal élu au suffrage universel direct.

Notre homme-mère présidentiel est lui-même assez materné "dans le giron" dont il ressort, personne ne peut se le cacher, il n'y a rien de courageux dans cette démarche qui fait ce qu'elle a toujours su faire : du théâtre. "Les enfants !?" (cf. FranceTVinfo) sans parler de toutes ses apparitions auprès d'enfants ou dans des contextes scolaires forçant l'association.

L'ombilic du nombril produit le nombriliste, et tous le nombrilisme du monde peuplé de nombrilistes, depuis un moment maintenant - bien avant l'actuelle présidence. Le problème des Blancs, donc des Blanches aussi, c'est le maternage total, panique ... dont le président se sert lui-même, même quand c'est pour dire que ça suffit maintenant avec le maternage.

C'est tordu au possible, et elle reste imperceptible la paternité qui nous tirerait d'affaire, cette paternité serait-elle portée par une partenaire lesbienne ... à condition qu'elle ait des couilles en plus d'avoir du cran, ce qui est à peine possible avec les moyens chirgicaux de transsexuation contemporains qui la ferait corporellement homme.

Il n'y a pas d'homme-femme, peu importe la façon dont la personne se vit mentalement. La vie n'est pas juste mentale. Pour cela aussi, nous autres, Blancs, sommes tarés (à trop vivre de mental). Ce n'est qu'un truc de sportifs fanatiques, de déséquilibrés juste bons pour le commerce psychiatrique et de gélules pharmaceutiques. Ces mêmes opérateurs auxquels nous rendent toutes les malversations maternelles qui dominent l'espace (de moins en moins) public, aujourd'hui.

Dure-dure, la vie rêvée ...

PS : mais, au sujet d'une vie rêvée, à visionner pour le plaisir, la mini-série Merlin avec Sam Neill, 1997-98, où deux rôles de mères (surprotectrice et manipulatrice) jouent sur la psychologie du héros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------