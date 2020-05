Didier Raoult, candidat des populistes à l’élection présidentielle de 2022 ?

@bernard29



Quel peut-être l’intérêt d’une vindicte contre le Dr Raoult poursuivie avec tant d’obstination, sinon de détourner l’attention des ratés de la politique gouvernementale en termes de santé.

Si l’on reprend l’exposé de la technique Raoult en termes volontairement simples (et non systématiquement emberlificotés), elle se résume à tester, encore tester, isoler les personnes contaminées et leur appliquer le plus tôt possible un antiviral pour faire baisser tout de suite la charge virale. Comme le précise l’ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy, par ailleurs médecin, en la matière l’antiviral importe peu, oui mais voilà ici c’est l’hydroxychoroquine qui a été employée et qui focalise un tir de barrage d’autant plus nourri que son coût est faible !

Qu’a fait le bon docteur en infectiologue patenté : il s’est coltiné directement à la maladie et a agit en médecin en traitant les malades sans attendre l’onction des instances dirigeantes officielles. En gros, alors que le président Macron a invoqué la guerre contre la pandémie, il a pratiqué une médecine de guerre dont on sait que de tout temps celle-ci a permis de nombreuses avancées.

Oui mais voilà, il n’aurait pas suivi les règles de prudence annonées par ces experts médiatiques qui se sont succèdés pour demander d’attendre les résultats des essais « randomisés » avant d’agir (et donc de laisser les patients à leur triste destinée : après le tri des personnes susceptibles d’être admises en réanimation – tri dont il faudra bien reparler un jour- il convenait d’ajouter sentencieusement ce refus d’intervenir).

J’aurais aimé avoir la plume de Molière pour décrire le tombereau d’avanies que la médecine en cour a fait subir à la méthode Raoult . Il teste massivement : ça ne sert à rien, il intervient au tout début : on autorise l’hydrocloroxyne seule sur des malades en fin de vie, soi-disant pour limiter les risques, plus probablement pour le décrédibiliser ; il met en avant ses résultats, on conteste le caractère scientifique de son action et on lui oppose des expérimentations en rien comparables. Qui veut se débarrasser de son chien... Bref, on dépiaute et on réduit en miettes son mode d’action qui repose sur les tests et rappelle étrangement celui pratiqué dans les pays comme l’Islande qui ont rapidement jugulé l’épidémie, pour mieux le cornériser.

Diffamer, diffamer… C’est précisément le moyen employé par de nombreux avatars de Lrem qui sévissent sur les réseaux sociaux en secouant le tapis pour dissimuler la désastreuse gestion de l’épidémie et dont il va bien falloir faire assumer le coût à l’ensemble de la population. Vous rappelez vous les « j’assume » prononcés le menton haut levé par les caciques de la majorité ?