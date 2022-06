Une lentille de contact, une projection d’eau du robinet dans l’œil. À priori aucun danger. Erreur ! Grave erreur même ! Une action aussi banale qu’innocente peut pourtant provoquer des dégâts irréversibles si cela n’est pas traité à temps. Jusqu’ici, personne n’en parlait et personne ne s’était posé la question jusqu’à ce que la journaliste de TF1, Marie-Sophie Lacarrau, prenne la parole. En effet, c’est à la suite de sa rare et sévère infection de l’œil, la kératine amibienne, que cette pathologie (qui représente moins de 100 cas par an en France) fait son entrée sur le devant de la scène. Il parait qu’un homme averti en vaut deux ? À vous, porteur de lentilles : lisez ceci bien attentivement, cela vous sauvera (peut-être) la vue…

Kératine amibienne, une de vos amies ?

Cela semble totalement improbable, pourtant une infection de la cornée est quelque chose de tout à fait possible. Pas courant, certes (et heureusement !), néanmoins quand cela vous tombe sur le coin de l’œil mieux vaut ne pas trainer pour consulter un ophtalmologiste.

Passons aux explications. Rare, la kératite amibienne est causée par une amibe libre (aussi minuscule soit-elle) de l’espèce des Acanthamoeba. Pour les novices du sujet, rappelons que cette espèce est plutôt commune dans la nature puisqu’elle peut être trouvée dans le sol ou dans des plans d’eau, mais pas que ! En effet, celle-ci a la fâcheuse manie de se nicher dans l’eau du robinet, dans la ventilation ou bien dans le chauffage.

Cette infection, aussi inhabituelle soit-elle, touche principalement les porteurs de lentilles de contact. Comment ? Tout simplement lorsque ces petits organismes (les Acanthamoeba) présents dans l’eau pénètrent dans votre œil par le biais des lentilles elles-mêmes ou par de minces blessures oculaires.

Cette fichue kératine amibienne prend ainsi plaisir à contaminer votre cornée ou encore le dôme clair qui recouvre la partie colorée de l’œil.

Attention ! Non traitée à temps, cette maladie peut entrainer la perte d’un œil dans le pire des scénarios.

Attention, elle attaque !

Une activité aquatique, une douche, un bain, une baignade en piscine ou en mer avec vos lentilles de contact sont les principales causes de la kératite amibienne.

Pourquoi ? Parce que si elles n’ont pas été retirées au préalable, même une INFIME gouttelette d’eau peut passer entre votre lentille et votre cornée et ainsi inviter les parasites à s’y loger.

Méfiez-vous des symptômes

Attention, attention ! Si vous ressentez l’un (ou plusieurs) de ces symptômes, ne tardez pas et allez consulter (très) rapidement votre ophtalmologiste :

sensation de gêne au niveau de la lentille de contact ;

troubles de la vue ;

vision floue ;

douleurs oculaires ;

yeux rouges ;

larmes à foison ;

impression d’avoir un corps étranger dans l’œil ;

difficultés à supporter la lumière.

Sauvez votre vue, il y a urgence !

La seule et unique mesure est la suivante : direction ILLICO le cabinet de VOTRE OPHTALMOLOGISTE !

Dans un premier temps, il va faire le nécessaire pour retirer les cellules de votre œil infectées et endommagées si les lésions sont superficielles. Puis, il va congédier le parasite avec le traitement adapté en utilisant notamment du collyre à base de biguanide-chlorhexidine ou de polyhexaméthylène biguanide.

Pour info, celui-ci dure en moyenne entre 6 et 12 mois.

Écoutez les conseils et appliquez-les

Avant tout port de lentilles de contact, la plus précieuse des recommandations est d’écouter attentivement les conseils à la fois des fabricants, mais également de vos professionnels de la santé visuelle. Ils seront vos meilleurs alliés pour éviter ce type d’infection.

Toutefois, on peut vous donner quelques petits tips :

Avant toute manipulation, lavez-vous soigneusement les mains avec de l’eau, du savon et séchez-les bien ; Conservez vos lentilles dans une solution stérile et adaptée ; Retirez-les impérativement avant de pratiquer une activité aquatique, de prendre un bain ou une douche, de faire trempette dans une piscine, dans un Jacuzzi ou dans la mer.

Soyez vigilant ! Si aujourd’hui plus de trois millions de personnes en France portent des lentilles de contact, le témoignage de Marie-Sophie Lacarrau nous démontre une nouvelle fois que ce type d’incident n’arrive malheureusement pas qu’aux autres.

