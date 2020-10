Emmanuel Macron et l’électrochoc du confinement nocturne.

« Nous étions une société d’individus libres. Nous sommes une Nation de citoyens solidaires. »

Dans sa ferveur mercenaire, l’auteur tronque même ses citations !

Texto : « On s’était habitué à être une société d’individus libres. Mais nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous avons besoin les uns des autres. »

Mutilator 1er n’entend fort manifestement rien mieux au concept de Liberté qu’à ceux d’Egalité ou de Fraternité qu’il lui oppose, quand la devise républicaine les englobe ...

Et puis, quand la Liberté de revendiquer en gilet jaune la solidarité citoyenne revenait à la liberté de se faire bastonner, mutiler et gazer par ses cerbères, la solidarité citoyenne reviendrait maintenant pour notre très immature et narcissique petit Monarc à imposer des couvre-feux et limiter les libertés à celle de circuler dans des transports en commun bondés pour aller bosser.

J’imagine qu’En Marche vers Nulle Part, la perversion du langage et du sens des mots imposée par la Pensée Unique pour préserver les seuls intérêts de la nouvelle aristocratie mondialiste nous réserve encore bien des surprises du même tonneau : les seules cohérences encore à trouver dans le « management » de la start-up « France » résident dans l’autoritarisme de ses « solutions », l’infantilisation à outrance de citoyens réduits à « gens qui ne sont rien » et la répression quotidienne de tout Gaulois ou Gauloise encore réfractaire.

Bien du plaisir à toutes et tous !