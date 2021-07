Emmanuel Macron face à la 4e vague.

Jean Cocteau né le 5 juillet 1889 à Maisons-Laffitte et mort le 11 octobre 1963 à Milly-la-Forêt est un poète, peintre, dessinateur, dramaturge et cinéaste français. Wikipédia . Il nait dans la matrice cad astrale. CAD, la mémoire d’internet et décède un 11 du SEPT AMBRE. Dans le signe du MAAT. Regardez bien le MAAT : Une des ses représentation est bien celle de la lettre : K. KAPH. ONZIEME LETTRE DE L’ALPHABET. La Belle et la bête...Le bras (gauche, important, le cerveau de l’intuition et la spiritualité : la BELLE) et le bras droit dirigé vers le bas : la bête...les instincts animaux...Quant à Jean (nous voyons là le JANUS de ce couple mythique : né le 11 du neuf (sagittaire). Lune et jupiter (le sagittaire est le neuvième maison,...). Cocteau de coq Marais, plusieurs sens dont Maria. Ce fut bien l’alchimie du feu et de l’eau. ....Jean le Baptiste solstice d’été en cancer. Marais, Jean l’évangéliste, décédé un 8 novembre : 8 du huit L’HERMES, juste après le MAAT. MAAT comme MAYA, MAIA (mère de mercure). Maât étant la mère primordiale de l’HERMES TRISMEGISTE. Cocteau la mère le KA ou force vitale, celui qui Baptise) qui révèle son fils : l’évangélisateur. Ses oeuvres sont claires : Lui le faune : LE PAN crates ou le PANTOCRATOR et ses biches : Cocteau. Le signe du cancer. La quatrième travail d’Héraklès au sagittaire : nettoyer les écurie d’Augias, message à macron : le double : Emmanuel divin et macron au nombreux sens dont macrale en wallon : sorcière...A une autre Jean : MARKALE). https://www.google.com/search?q=oeuvre+de+Jean+Marais&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijntPsstjxAhWDgf0HHRA-DoQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=598#imgrc=ko_S73kkp-OfpM Quatrième travail d’HéraKles (grec), HERCULE état la version latine...course après la biche de Cyrinie...