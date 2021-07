Emmanuel Macron face à la 4e vague (2).

Le Ministre Véran nous a menti il y a un an et demi et certainement grâce a lui une quantité non négligeable de citoyens sont morts lorsqu’il annoncé que le masque ne servait a rien et qu’il pouvait être même dangereux.

C’est comme la gripette de la Buzyn.

Comment puis je accorder le moindre crédit a ce fieffé menteur, qu’il se fasse remplacer son sang par du vaccin et que grand bien lui fasse .....

Plus on insiste plus je me rebelle, c’est comme la pub, je me fais un plaisir de ne jamais acheter quoique ce soit qui est vanté par la pub .