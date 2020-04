Emmanuel Macron : plus humain et plus humble.

Cette blague... On va se marrer quand l’économie va s’écrouler parce que pour une question de pognon, ils ont voulu déconfiner trop tôt et ne pas écouter les scientifiques et personnel soignant.

Et c’est trop facile de faire son méa culpa comme ça :

« Pardon, on savait, on s’est mal préparé, on a fait des bêtises, ça a coûté de nombreuses vies, mais on est gentils et vous nous aimez bien hein ? Les politiciens ne sont jamais responsable des morts conséquemment à leurs décisions ou absence de décisions pas vrais ? »

Depuis quand les homicides, même involontaires, sont oubliés suite à de simples excuses ?