Enfants « trans » : des pistes constructives pour aider des jeunes en souffrance

De plus en plus d’enfants et surtout d’adolescents revendiquent une « identité de genre » différente de leur sexe biologique. Ils se déclarent « trans » et demandent à être « affirmés » dans l’autre sexe.

Le sexe qui permet à chacun d’être identifié homme ou femme, garçon ou fille, est remis en cause au profit de l’auto-détermination de l’identité de genre.

Cette idéologie, largement diffusée sur les réseaux sociaux et les médias, répand chez les jeunes la croyance que le sexe biologique n’importerait pas et que chacun pourrait déterminer son identité de genre en fonction de son ressenti. Cette croyance est lourde de conséquences pour les enfants et les adolescents qui vivent cette période de vulnérabilité que sont les premières années de la vie d’un être humain.

Pour comprendre le désarroi des jeunes et de leur venir en aide de façon constructive, un colloque réunit des professionnels dans une approche pluridisciplinaire, afin donner des clés de compréhension et de discernement à tous ceux qui œuvrent avec les jeunes, à commencer par les parents et proches d’enfants se déclarant brutalement « trans ». Ci-dessous les vidéos des interventions.

Questionnements de genre chez les enfants et adolescents : état des lieux par Olivia Sarton, directrice juridique de JPE

Aspects médicaux, Docteur Anne-Laure Boch, neurochirurgien

Aspects psychologiques, docteur Christian Flavigny, pédopsychiatre, psychanalyste

Aspects juridiques, Aude Mirkovic, directrice juridique de JPE

La demande de changement de genre à l’école (1/3) - Inès de Franclieu, déléguée générale de Com’je t’aime

La demande de changement de genre à l’école (2/3) - Jérôme Brunet, ancien directeur d’établissement

La demande de changement de genre à l’école (3/3) - Sabine le Conte, Référente « écoles » JPE

Conclusion des travaux - Claire de Gatellier, présidente de Famille et Liberté