Enfin, la création d’un conseil scientifique indépendant pour la gestion de la crise sanitaire du Covid-19

Enfin de l’espoir et peut-être bientôt la fin de l’amateurisme dans la gestion catastrophique de la crise sanitaire et liberticide du gouvernement Macron, conseillé par le dit « conseil scientifique » qui est animé par des gens ayant des conflits d’intérêts avec l’industrie voire les laboratoires pharmaceutiques.

Une coordination appelée « Coordination Santé Libre » CSL a été créée par des médecins libres, regroupent des collectifs de médecins, des soignants et des scientifiques qui ne partagent pas la gestion sanitaire actuelle.

Ce collectif représente entre autres plus de 30 000 médecins, autant de soignants et plus de 100 000 citoyens.

A la tête de ce collectif on retrouve entre autres :

Claire Delval - Médecin généraliste



Claude Escarguel – qui été Microbiologiste Hospitalier et qui est aussi le porte-parole du collectif des médecins « AZI trop de hospitalisations »

Il est aussi présent au conseil d’administration d’une association de malades qui s’appelle l’UPGCS

Gérard Guillaume – Rhumatologue – Représentant du groupe « Bon sens »

Violaine Guérin – Endocrinologue & Gynécologue médical – représentatrice du collectif COVID-19 « Laissons les médecins prescrire »

Martine Wonner – Députée & Médecin Psychiatre, parlementaire à l’Assemblée Nationale, élue en Alsace, aussi cofondatrice du collectif « Laissons les médecins prescrire »

Alain Houpert – Sénateur & Médecin Radiologie – Parlementaire au Senat, élu sénateur Côte d’Or de Bourgogne et aussi également cofondateur du collectif « Laissons les médecins prescrire »

Puis

Eric Ménat – Médecin généraliste – représentant de AIMSIB « Association Internationale pour une médecine Scientifique, Indépendante et Bienveillante » qui s’occupe beaucoup des questions à la fois de santé et de législation

https://www.aimsib.org

Première résolution prise par le collectif des médecins indépendants

Création d’un conseil scientifique indépendant

On nous annonce plus d’informations dans les jours à venir en faisant une conférence de presse plus élargie qui va détailler un certain nombre de résolutions qui sont annoncées.

La situation que les françaises et français connaissent aujourd’hui est celle d’un état d’urgence sanitaire qui dure depuis début mars 2020 et qui aujourd’hui par des mesures transitoires est prolongé jusqu’au 31 mars 2021. On sait déjà que cet état d’urgence sanitaire, ça été annoncé par le premier ministre Jean Castex, va être à nouveau discuté à l’assemblée nationale et ensuite au sénat pour être revoté et nous aurons des mesures transitoires d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre 2021. Donc toute la population française va à nouveau, pendant toute l’année 2021, come quasiment toute l’année 2020 être soumise à des décisions unilatérales de l’exécutif puisque dans le cas d’un état d’urgence les deux chambres parlementaires ne servent quasiment à rien !

L’état d’urgence permet de prendre des décisions tel que les différents confinements successifs, mais également recours aux couvre-feux, empêchent les français à circuler librement et restreignant la liberté d’entreprendre.

Toute cette privation de liberté à absolument des impacts catastrophiques, l’impact psychique de nos concitoyens est particulièrement mis à mal.

Dans ce cadre-là Martine Wonner, en tant que parlementaire avait déposé un projet de résolutions pour supprimer cet état d’urgence sanitaire. L’impact des mesures liberticides est énorme et il faut aujourd’hui permettre à nos concitoyens de pouvoir accéder librement aux soins, permettre également aux médecins de première ligne la liberté de prescription, à tous les médecins. Il faut aussi permettre aux citoyens, par rapport à cette stratégie vaccinale qui été mise en marche par le gouvernement Macron, de pouvoir choisir librement de se vacciner (avec un consentement éclairé) ou non.

Il faut aussi revenir sur le décret qui a été publié par le gouvernement juste à la veille de noël qui limite aussi l’expression des médecins. Il y a une mise sous cloche des tous les citoyens à la fois sur la liberté de circuler, la liberté des accès aux soins, mais aussi la liberté expression.

Autre mesure annoncée par le collectif des médecins indépendants :

Création d’une cellule stratégie thérapeutique



Pour faire des recommandations de manière collégial bien attendu.

Eric Ménat souligne l’importance de la prévention qui passerait par la vitamine D, par le Zinc, par la vitamine C et par d’autres approches complémentaires en fonction du médecin, que chaque patient aura la liberté de choisir et de consulter. Il est important que la population n’attende pas le vaccin qui arrive petit à petit pour faire de la prévention. Beaucoup de français ont une carence en vitamine D. Nous savons que le ZINC est un antiviral qui permet de réduire les formes grave. Nous regrettons déjà depuis de mois qu’il n’y pas de recommandations officielles, ce qui permettra à toutes les médecins de prescrire beaucoup plus ce produit de prévention ! Ça fera partie des recommandations que le conseil scientifique indépendant pourra faire ensuite au niveau national.

Ce sont de mesures de bons sens et le conseil scientifique indépendant espère être entendu par le gouvernement en attendant d’autres approches …



Plus d'informations dans la vidéo