Et voici les lanceurs de panique !

On connaissait les lanceurs d’alerte, ces citoyens, qui après enquête, préviennent les populations d’un éventuel danger qui les menace, quitte à être parfois marginalisés, voire emprisonnés !

Mais qui sont les lanceurs de panique ?

Aujourd’hui ce sont le plus souvent des autorités, sanitaires, ou politiques, qui pour des raisons qu’il faudrait identifier, tentent d’affoler la population au sujet de la « pandémie », oubliant que, le 10 juillet dernier, il n’y a eu en France que 19 morts....pour 67 millions d’habitants...alors qu’il meurt par jour près de 1700 français, pour diverses raisons, santé, vieillesse, ou accidents.

En effet au mois de mai dernier, les services officiels ont dénombré 50 700 décès en France.

Est-ce qu’une pandémie mortelle nécessite 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour nous rappeler qu’elle existe, et a-t-elle besoin de campagnes de marketing et de propagandes inlassables pour nous faire vivre dans la peur ?

Quid de ce matraquage médiatique qui fait, qu’à chaque heure, sur les radios publiques, ou privées, une femme, ou un homme, égrène d’une voix lugubre des recommandations, avec le même message en boucle ?

Ces jours-ci, le message porte sur le nombre de cas détectés, oubliant soigneusement de préciser que le nombre de morts est en chute libre , mais au moment où nombre d’entre nous décident de partir en vacances, n’est-il pas normal que l’on détecte plus de cas, puisqu’il y a plus de personnes qui se font tester ?

Et comment ne pas comprendre la méfiance qu’ont nombreux d’entre nous vis-à-vis d’un vaccin qui est toujours en « phase expérimentale » ? lien

Méfiance d’autant plus logique puisque le nombre de « morts après vaccination » ne cesse d’augmenter.

C’est en tout cas le constat d’un médecin urgentiste, qui ajoute que, lui, pour sa part, ne se fera pas vacciner. lien

Décision d’autant plus compréhensible qu’Ils sont de plus en plus nombreux à affirmer que de toute façon, le vaccin ne protège pas des divers variants, lesquels sont de plus en plus virulents. lien

Ce que confirment les autorités politiques et sanitaires, puisque ils intiment les vaccinés à continuer de porter le masque, et d’appliquer les gestes barrière. lien

Le Pr Luc Montagnier, célèbre prix Nobel avait été l’un des premiers à alerter, c’était en mai dernier : « les variants viennent de la vaccination. La vaccination est une énorme erreur scientifique, et une faute médicale. C’est inacceptable ». lien

Ajoutons pour la bonne bouche que l’OMS a reconnu que les vaccins pouvaient générer de gros problèmes cardiaques admettant un « lien probable ». lien

D’ailleurs dans certains Ehpad, des occupants ont été à nouveau contaminés, alors qu’ils avaient été vaccinés. lien

De là à s’interroger sur l’efficacité de ces vaccins expérimentaux... il n’y a qu’un pas.

Pas que franchit entre autres le Dr Gérard Delepine, qui, tout en affirmant que l’obligation vaccinale n’aurait aucune justification, ni scientifique, ni légale , apporte la preuve de la totale inefficacité de la vaccination ARNm contre le variant Delta, et montre du doigt notre gouvernement et les médias qui tentent d’entretenir la peur dans la population en agitant une hypothétique 4ème vague. lien

Ecoutons aussi la conclusion d’une étude très pointue signée par la biologique et virologue Emma Khan, publiée en juin 2021 : « Il y a de nombreuses raisons de se méfier des vaccins covid-19 qui ont été mis sur le marché à la hâte, avec une évaluation grossièrement inadéquate et une promotion agressive auprès d’un public non informé, et qui pourrait avoir des conséquences négatives énormes et irréversibles ». lien

Le docteur Gérard Maudrux va encore plus loin, et dans un article paru chez « FranceSoir », il s’interroge : « 50 à 60% des adultes en France ayant été vaccinés, cela devrait logiquement freiner toute évolution épidémique. Malheureusement il semble que ce ne soit pas le cas, peut-être même le contraire (...) les autorités, comme les labos qui affirmaient que leurs vaccins protégeaient à 95% reconnaissent maintenant : le vaccin ne vous empêche pas d’attraper la maladie, ni de contaminer (...) il nous faut donc garder le masque, et appliquer toutes ls mesures de protection, être confiné, voire mis en quarantaine...(...) les vaccinés on en fait quoi maintenant qu’ils sont malades ? On leur donne une 3ème dose, une 4ème (...) les autorités vont-elles enfin regarder ailleurs, ouvrir d’autres voies thérapeutiques ? Aujourd’hui elles sont sur la même ligne, avec des œillères, sans chercher d’autres voies : face à l’épidémie, augmentons le rythme des vaccinations », clament les autorités.

Et le docteur, comme tant d’autres, s’inquiète des effets secondaires et s’interroge : « ne vaudrait-il pas mieux tous attraper le variant delta, peu grave, plutôt que de se faire vacciner, ce que montre l’étude que la revue Nature vient de publier : « mieux vaut des anticorps contre les variant delta que contre le variant alpha (...) car l’immunité acquise par la maladie (variant delta) est très supérieure que celle acquise par la vaccination (...) et puis avec un peu de Doxycycline et d’Ivermectine, on ne le sentira même pas passer, sans doute moins que la grippe saisonnière ». lien

Mais quid de serpent de mer sur le thème de la vaccination obligatoire ?

Mais Macron n’en a cure, et lundi soir, il a pris la décision de la vaccination obligatoire pour les soignants, mais aussi d’imposer le pass-sanitaire aux cafés, restos, hôpitaux, et provocation ultime, mettre en œuvre la réforme des retraites dès le début octobre. lien

Ce qui est certain, c’est que les soignants qui sont les premiers menacés par cette mesure sont nombreux à avoir fait savoir qu’ils ne l’accepteront pas, et préfèreront démissionner, plongeant l’appareil sanitaire, qui n’était pas déjà très brillant dans une détresse encore plus forte. lien

Pour terminer, donnons la parole au Dr Louis Fouché, qui appelant un chat un chat, propose une analyse décalée.

extraits : " Merci aux médias alarmistes, merci aux politiques dictatoriaux, merci aux scientifiques corrompus ou dogmatiques (...) Cette crise est une révélation, un dévoilement, une apocalypse. Et après l’apocalypse vient un autre monde. Nous ne reviendrons jamais au monde d’avant, n’en déplaise à ceux qui s’y accrochent encore (...) Nous avons lu toutes les informations, celles des médias mainstream comme celles des « complotistes ». Nous avons appris à maîtriser internet, les réseaux sociaux, la communication, le graphisme, la communication non violente (...) Nous avons repoussé nos limites : plus que jamais nous sommes emplis d’espoir, de courage et d’allégresse. Vous vouliez notre mort mais nous nous sentons plus vivants et rayonnants que jamais. Vous vouliez nous désespérer, nous n’avons plus besoin d’espoir pour entreprendre. (...) Nous ne voulons pas vivre masqués. Nous ne voulons pas vivre en nous méfiant les uns des autres. Nous ne voulons pas vivre dans la culpabilité hypothétique de « donner la mort » à nos proches en transmettant un virus. Nous ne voulons pas vivre vaccinés de force tous les mois pour tous les virus qui sont ou viendront. Nous ne voulons pas de passeport sanitaire, de reconnaissance faciale, nous ne voulons pas vivre fichés. Nous ne voulons pas être incarcérés dans nos domiciles. Vous vouliez nous séparer. « Attention, distanciation sociale : 1m, puis 1m50, puis 2m avec les nouveaux variants ». Vous nous avez rassemblés. (...) Vous vouliez nous abrutir devant la télévision, nous l’avons éteinte et demain nous jetterons devant nos seuils tous vos biens de consommation à l’obsolescence programmée. Vous vouliez nous imposer le passeport sanitaire, nous surveiller, nous reconnaître facialement, nous pucer peut-être ? Nous avons faim de liberté. Vous vouliez nous vendre des médicaments couteux à l’efficacité et à la sécurité douteuse ? Nous arpentons d’autres chemins de santé. (...) Nous posons les premières pierres d’un autre monde enthousiasmant basé sur la gratitude, la joie et la présence à l’autre. Alors un immense merci à vous pour tous ces bienfaits." lien

Comme dit mon vieil ami africain : « marche en avant de toi-même, comme le chameau qui guide la caravane ».

Le dessin illustrant l’article est de Zaïtchick

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

