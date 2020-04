Face au coronavirus, Macron est un amateur autoritaire et menteur

@Séraphin Lampion

je ne retire rien au contraire j’ajouterai que nous sommes tout le temps en « Crise » économique ou financière ....

bon si tu veux discuter du point que l’épidémie arrive just in time ... pour masquer une nouvelle Crise financière.... pourquoi pas depuis la crise de 2007/8 on voit bien que le QE de la BCE n’est pas allé dans l’économie réelle, mais bien à la spéculation, bon quand on a dit çà, on a tout dit ou presque...

mais après où sont les forces politiques pour tirer l’économie vers un autre type d’économie ?????

je dirai presque, que sans cette pandémie on aurait continué la fuite en avant ....

mais je ne suis même pas sûr qu’après cette crise on change de paradigmes économiques puisque les forces politiques ne sont pas là pour ce faire !!!! j’ai presque envie de parodier Staline :

les forces pour changer les choses, combien de divisions ????