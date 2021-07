Fact Check : La vaccination de masse COVID-19 renforce-t-elle ou fragilise-t-elle l’immunité collective ?

A croire la propagande gouvernementale, celle de nombreux médias et des vaccinolâtres, le vaccin serait la panacée ultime contre le coronavirus. Non seulement il protègerait les individus, en réduisant les risques de développer une forme grave de COVID-19, mais il réduirait également la circulation des virus dans la population. Les vaccins seraient totalement sans danger et toute la population devrait les utiliser des plus jeunes aux plus âgés. Qu'en est-il réellement ? Il apparaît que la vaccination est une solution de court terme qui favorise en premier lieu les politiciens souhaitant une accalmie de la pandémie avant les prochaines élections, à grand renfort de propagande médiatique et industrielle, et non la santé et l'immunité collective de la population dans son ensemble.

Il est montré que des personnes convalescentes de la COVID-19 n'ayant pas été vaccinées développent par elles-mêmes une immunité naturelle acquise extrêmement efficace, avec des anticorps capables d'agir sur de très nombreux variants. L'immunité naturelle est également montrée être de longue durée, probablement des décennies.

Cela indique deux choses :

Les personnes à risque de COVID-19 développent une immunité acquise robuste contre le virus après infection, ce qui montre que la maladie n'est pas causée par un manque de réponse immunitaire face au virus mais bien par des problèmes métaboliques tiers associés à l'infection. L'immunité naturelle offre une protection robuste, efficace et de longue durée pour toute la population non à risque de développer une forme grave de la maladie.

A l'inverse, les vaccins n'offrent pas d'immunité robuste car ils ont besoin de la répétition d'injections régulières, qui implique l'accroissement des risques d'effets indésirables à chaque injection, tandis que la réponse immunitaire conditionnée par le vaccin ne concerne généralement qu'un fragment arbitrairement isolé du virus et non le virus dans son entier et en situation réelle.

En conséquence, la réponse immunitaire créée par le vaccin est fragile et incomplète, et n'offre qu'une protection de court terme qui n'est pas réellement adaptée à l'environnement, du fait qu'elle soit adaptée aux conditions artificielles du vaccin et non véritablement aux virus entiers circulant dans l'écosystème.

L'immunité développée par le vaccin n'est donc pas du tout la même que l'immunité naturelle. Cette dernière est plus efficace, plus complète et permet ainsi de mieux protéger les individus et la collectivité au long terme.

L'immunité naturelle post-infection est :

gratuite très efficace contre de nombreux variants de longue durée collectivement forte peu risquée pour les personnes non à risque de COVID grave (très grande majorité de la population) adaptée à l'environnement réel et naturel.

L'immunité de la vaccination est :

très coûteuse pour la société moyennement efficace contre l'ensemble des variants de courte durée collectivement faible contraignante et risquée de par la répétition des injections associée à de nombreuses inconnues de par la nature artificielle du hack du système immunitaire qu'elle constitue non protectrice contre la maladie entre les doses lorsque leur effet s'estompe adaptée uniquement aux conditions artificielles de création du produit en laboratoire

L'existence d'effets de longue durée pour certains de ces vaccins, comme les vaccins ARNm, sont de plus très inquiétants, car une réponse mal adaptée de longue durée est de nature à encore plus fragiliser le système immunitaire comparativement à l'immunité naturelle.

Ainsi, toute persistance d'un effet biologique d'un produit artificiel devrait rentrer dans le domaine du principe de précaution, et en aucun cas être imposée de manière législative à la population, sur la base d'élements nécessairement incomplets -comme toute connaissance scientifique - et encore moins quand ces élements ne proviennent que de parties industrielles, dont l'unique objectif est de croître et de faire du chiffre d'affaires à court terme.

L'idée que la vaccination, parce qu'elle est le produit de la technique humaine, serait supérieure à l'immunité naturelle relève soit de la bêtise pure et simple, soit de la corruption idéologique et/ou de la propagande industrielle, qui cherche à vendre des produits.

La vaccination procure un potentiel bénéfice à court terme pour les personnes à risque de développer une forme grave de la COVID-19, mais à l'échelle de la société et pour les personnes non à risque, elle fragilise l'immunité collective, comparativement à l'immunité naturelle.

La vaccination de masse diminue notre immunité collective et est très coûteuse pour la société. Elle est une solution technique simpliste qui comporte ses propres dangers et qui ne devrait être suggérée que pour les personnes les plus à risque.

L'immunité naturelle devrait être privilégiée pour les personnes non à risque, tandis que la vaccination ne doit être utilisée qu'en dernier recours et pour les personnes les plus vulnérables face à la maladie, en fonction de leur âge, de leur état de santé, et d'autres facteurs de risque tels que leur alimentation.