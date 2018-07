Fake médecine : « Moi, Céline B., 36 ans, médecin généraliste, je suis attaquée par le conseil de l’ordre »

Le Syndicat national des médecins homéopathes français (SNMHF) a porté plainte contre les 124 professionnels de santé signataires de la tribune contre l'utilisation de médecines alternatives, publiée dans Le Figaro le 18 mars 2018.

Charles Bentz, président du SNMHF, auquel adhèrent 400 médecins homéopathes sur les 5 000 qui exercent en France, vient d'annoncer que"les plaintes [étaient] parties il y a deux semaines". Elles ont été déposées pour "non-confraternité", auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins de chaque signataire, puis elles leur ont été adressées personnellement sur leur lieu de travail. A ce jour, on dénombrerait déjà une trentaine de plaintes distinctes.

"C'est un problème pour des médecins de dire que les médecins homéopathes n'auraient pas droit au titre de médecin tout court, pointe Charles Bentz. On ne demande pas leur radiation mais on demande à ce que le Conseil de l'Ordre des médecins prenne position et qu'il vérifie s'il y a eu manquement au Code de déontologie des médecins." La sanction dans ce cas, peut être le blâme ou l'avertissement, précise-t-il.

Mais avant d'en arriver à cette extrémité, des réunions de tentatives de conciliation se tiendront dans chaque département en septembre. Une médecin a également été nommée conciliateur dans cette affaire.

Les 124 contre-attaquent

Certains médecins concernés ont relayé cette information, les 25 et 26 juillet sur Twitter, sans hésiter parfois à publier l'intégralité du courrier reçu.

Quelques-uns ont répondu de manière argumentée à l'attaque qu'ils ont subie. Par exemple, le créateur de la chaîne Asclépios sur YouTube, qui traite de l'histoire de la médecine (je retranscris le contenu de ses tweets) :

Je porterai chaque blame, chaque avertissement comme une médaille... Si elle permet de faire reculer l'obscurantisme. Mais chers collègues de l' @ ordre_medecins , @ BouetP , @ Jcqslucas ... Si on pouvait empêcher ces pratiques abusives et trancher définitivement cette question...

Qu'on soit bien clair, ce genre de procédures "baillons" ne nous fera pas désarmer... On défendra toute personne poursuivie pour promouvoir la réalité scientifique. Mais on aimerait bien que ce genre de procédure se termine le plus vite possible.

Aujourd'hui, on peut donc dire les pires mensonges sur les vaccins sans être inquiété comme Joyeux, on peut inventer l'électrosensibilité et escroquer des gens comme Belpomme sans conséquence. Et on poursuit ceux qui défendent une médecine basée sur les preuves.

On est face à des structures qui semblent avoir des moyens illimités pour nous nuire... Et notre ordre procède les plaintes dans le plus grand des calmes. Mon ordre départemental a même considéré dans son avis que je "manquais de confraternité"... Quelle tristesse.

Donc, on s'est dit "Les gars, on va essayer d'écrire un article dans un journal", genre pour défendre notre idéal... Celui d'une médecine humaine mais basée sur la science. Après tout, Ils ont tout le rayon "Santé Bien être" de la FNAC, on peut bien écrire ce qu'on pense aussi.

Pire ! Certains praticiens relaient ce genre de discours et délégitime leurs collègues qui se battent pour faire de la Médecine rigoureuse et remettre en cause leurs croyances. Ils publient des articles, des bouquins, et se revendiquent "alternatifs"... Sans aucun contrepouvoir.

On vous explique donc que les antibiotiques sont malfaisants, les anticancéreux toxiques, les statines méchantes... Qu'en gros, le médecin avec ses "connaissances et ses diplomes" n'est au final qu'un ennemi à abattre.

J'ai fait un Master 2 en Nutrition parce que je voulais approfondir, j'ai suivi un DIU d'Echocardiographie, et de Rythmologie J'ai aussi un DIU d'Urgences et Soins Intensifs de Cardiologie... Mais j'ai pas le droit de le mettre sur ma plaque, quand j'en aurais une.

Je me suis formé à la fac où on m'a appris à lire un article, le comprendre et le critiquer. J'ai fait un internat, à la dure, où j'ai appris à critiquer la littérature scientifique de ma spécialité et les recommandations... Et je base ma pratique sur les données de la science.

Ou cet autre YouTubeur, créateur de la chaîne Primum Non Nocere :

Bonjour twitter, je suis François M, 33 ans, chirurgien maxillofacial et stomatologue. Je suis également un modeste vulgarisateur medical sur internet avec une chaine YouTube. Et je suis actuellement attaqué au conseil de l'ordre car je veux assainir les pratiques de mon metier

J'ai un formation hospitalière pure. J'ai fait mes 6 ans de medecines puis mon internat en chirurgie de 5 ans que j'ai même prolongé un peu pour avoir une surspecialisation en cancérologie chirurgicale. J'ai fait un post internat au chu de 2 ans.

Je me suis meme porté volontaire pour maintenir une activité dans ma spécialité dans un hopital de peripherie pendant 2 ans. J'ai fait 250 astreintes au chu sur ces 2 ans et je parle meme pas de celles en tant qu'interne. Autant vous dire que je comptais pas mes heures.

Bon pour être parfaitement honnête j'ai quitté l'hôpital car ça devient impossible d'y travailler correctement je suis donc en cours d'installation en libéral ou je continuerai à voir tout le monde cmu, tier payant, acs... mon but reste de soigner les gens juste plus à l'hôpital.

J'ai appris pendant mes études à critiquer la science, la médecine, et ma propre pratique. J'ai remis en cause systématiquement mes connaissances en appliquant une méthode qui a fait ses preuves : la méthode scientifique. Retenez ça.

Pour ne pas m'enfermer dans les pratiques de mon service j'ai fait des stages de 6 mois dans 3 CHU differents. Pour me former en cancérologie j'ai silloné plus d'une dizaine de CHU de Toulouse à Lille en passant par Brest ... OUI BREST ! J'ai même fait 6 mois en radiothérapie.

J'ai un diplome universitaire de cancerologie tête et cou de l'institut Gustave Roussy, un DU de microchirugie, un de reconstruction chirurgicale, un master en anatomie et un en nutrition et immunonutrition. Vous remarquerez pas de chirurgie esthétique ou autre.

Et bien je ne peux faire valoir aucun de mes diplômes ni de mes compétences sur ma plaque. Par contre des pseudomédecines n'ayant pas fait leurs preuves ont pignons sur rue et une visibilité sans aucune difficulté. Certains diplômes sont même reconnus par l'ordre.

Ces disciplines ne se remettent pas en question ne s'évaluent ou alors ne le font pas de manière scientifique. Quand elles le font le résultat est sans appel à travers le monde : elles ne marchent pas mieux qu'un placebo. Pourtant elles sont remboursées pour certaines par la SS.

Et pour moi et quelques collègues c'était inacceptable ! C'est pour ça qu'on a tapé du poing sur la table. Notre profession est gangrenée par les pseudosciences. Soit elles prouvent leurs dires comme on s'astreint à le faire. Soit elles disparaissent du giron de la médecine.

Sauf que les tenants des dites pseudomédecines ça leur a pas du tout plus. Donc, au lieu de se defendre scientifiquement et de faire comme tout le monde et faire preuve d'humilité en s'évaluant, elles ont fait la seule chose qu'elles pouvaient faire.

Elles ont attaqué en diffamation et pas n'importe ou ! Au seul endroit ou on ne peut leur refuser : au conseil de l'ordre ! Et oui c'est toi que je regarde l'homéopathie Et pour quel motif : du fond ? Nooooon ! De la forme : on a pas été gentil.

Mais qu'on soit bien clair : être gentil je m'en bats les lucioles... par contre mentir au patient sur des therapies illusoires basées sur du vent et violant toutes les règles de la science et des connaissances actuelles, ça ça me fait mal au rein.

Alors j'ai pris une plainte et les mecs sont pas venu en concialiation pour instrumentaliser la justice. J'attends ma deuxieme avec impatience. Et toute celles qui viendront derrière... Et avec les collègues on fera tous ça. Et on se battra... Et on gagnera...