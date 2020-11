Faudra-t-il rendre obligatoire le futur vaccin contre le covid-19 ?

Questions subsidiaires :

Vous n’essaieriez pas de nous enfermer dans un labyrinthe de pensée ? La vaccination du covid relèverait de la problématique pour ou contre les vaccins et donc de la nécessaire discipline collective en effaçant la réalité des politiques de santé délaissant les stratégies de prévention/anticipation et les responsabilités de ceux qui les ont menées nous livrant aux assauts du virus avec peu de défense et des informations empêchant le recul, la comparaison et la compréhension contrairement à nos voisins allemands qui s’en sortent beaucoup mieux sanitairement et économiquement avec moins de contraintes. Ne pensez-vos pas qu’une responsabilisation de nos concitoyens fondée sur des informations claires et non biaisées créerait un climat de confiance propice à regarder en face nos difficultés et à rechercher des solutions qui s’imposeraient assez facilement ?

Que pensez-vous à propos de la fermeture de 2537 lits d’hôpitaux d’ici la fin de l’année par les ARS (4000 en 18, 3400 en 19) ?

www.bastamag.net/carte-des-suppressions-de-lits-hopital-covid-reanimation-ARS-CHU ?s=09

Etait-il bien raisonnable et légitime d’imposer de telles décisions de la part d’une Assemblée Nationale issue d’un vote où 62% de nos concitoyens se sont croisés les bras le jour du scrutin, comme une motion de censure populaire puisque le fonctionnement des institutions sans cesse bricolées nous en prive de fait dorénavant ? Que pensait-vous d’un sénat qui vient d’être renouvelé de moitié par des élus représentant entre 10% à 20% du corps électoral ?

« La vaccination généralisé mondialement est la seule option possible pour retrouver ce monde social d’avant. »

Vous-même êtes-vous bien raisonnable ? Pensez-vous que la majorité de nos concitoyens ont envie que perdure le monde social d’avant et de maintenant ?