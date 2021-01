Faut-il confiner seulement les personnes âgées ?

c’est la quadrature du cercle que ce re-confinement qui je pense ne servira à rien !!!!! il faudrait peut-être commencer par analyser un peu plus finement les statistiques ....

depuis le mois d’octobre on a fermé de nombreuses activités qui étaient soit-disant les plus porteuses du virus, théatres, cinémas, salles de sport, librairies,concerts, un véritable inventaire à la Prévert, jusqu’aux sports d’hiver susceptibles d’alimenter la pandémie .....et que constate-t-on ?????

eh bien d’une part que ce ne sont pas ces activités qui sont responsables de l’explosion de la pandémie, car comme tout est fermé cela dégage toute responsabilité .....

mais alors quelles sont les activités qui sont responsables de ce fait ?????

il faut être juste et pertinent ce sont les activités comme le travail et certainement le trafic scolaire et tout ce que cela induit comme déplacements qui provoquent cette remontée de la pandémie et ce n’est certainement pas en confinant des personnes agées qui déjà s’autoconfinent d’elles-mêmes que cela résoudra le probléme de cette explosion pandémique .... malheureusement cet énième confinement en perspective ne va rien régler, cette explosion du virus va continuer de s’étendre, tant que l’immunité collective ne sera pas atteinte et pour notre malheur comme ce Covid a démontré que la saisonnalité n’était pas son problème, il est parti pour nous pourrir la vie pendant des années !!!!!!

alors que faire ????

il faudra augmenter le nombre de places en réanimation et mettre en place des hôpitaux de campagne car avec ces nouveaux variants le confinement n’apportera aucune réponse satisfaisante, c’est une course contre la montre qui s’engage entre la vaccination de masse et l’hyper -contagiosité du virus..... autant dire que l’on n’est pas sorti de l’auberge !!!!