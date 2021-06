Fin de l’épidémie ? Ou simple mi-temps ? Les citoyens ont-ils le droit de poser certaines questions face à la censure ?

En attendant, dans les réseaux sociaux, suite aux dernières enquêtes et avancées scientifiques, l’incroyable censure mondiale commence à se calmer sous la vigilante surveillance des GAFA. La crispation médiatique électorale des élections départementales et régionales est maintenant passée. Ils ont traité beaucoup de thèmes -y compris parfois hors sujet- sauf de la crise Covid (pas une ligne du scandale sanitaire dans les professions de foi !). Tentons un redémarrage du débat sur Agoravox et déclinons ensemble ces questions qui étaient si peu présentes sur nos écrans TV. Ouvrons enfin complètement les portes au dialogue républicain !

Les vaccins actuels n’empêchent pas d’être contaminés. Vrai ou faux ? Vrai. Ils ne vous protègent pas de la contamination.

Les vaccins actuels n’empêchent pas de transmettre le virus. Vrai ou faux ? Vrai. Ils n’empêchent pas la transmission du virus.

Les vaccins actuels n’ont pas respecté le processus habituel de sécurité. Vrai ou faux ? Vrai. Pour respecter les délais, les fabricants ont obtenu une dérogation et une décharge juridique complète.

Depuis 18 mois, les « Big pharmas » ont eu largement le temps d’effectuer les études sécuritaires manquantes. Vrai ou faux ? Vrai. La société Astrazeneca l’a démontré, en publiant courageusement des résultats défavorables. (31% d’efficacité sur les nouveaux variants)

L’épidémie Covid n’est pas saisonnière. Vrai ou faux ? Vrai. Les champions de la vaccination (Grande Bretagne, Israël, Seychelles, etc.) subissent une contamination en été 2021.

Le nouveau sous-variant indien DELTA, maintenant majoritaire, touche autant les vaccinés que les non vaccinés. Vrai ou faux ? Vrai.

Les actuels vaccins limitent la gravité de la maladie. Vrai ou faux ? Vrai, au vu des déclarations officielles ET aussi du nombre de personnes hospitalisées jusqu'ici. Mais l'IHU de Marseille annonce que le virus génère des dégâts en réalité IDENTIQUES chez les vaccinés que chez les non vaccinés !!! :

Il y a de sévères conflits d’intérêts au sein de la hiérarchie médicale supérieure. Vrai ou faux ? Vrai. Cette grande corruption internationale perdure.

L’origine du Covid est à la fois animale ET accidentelle. Vrai ou faux ? Vrai, au vu de l’enquête internationale sérieuse sur les dernières informations difficilement obtenues de la part des autorités chinoises sur le laboratoire franco-chinois incriminé.

Il faut vacciner toutes les personnes affaiblies ou médicalement à risque. Vrai ou faux ? Vrai. Est-ce le cas en France ? Toujours pas après 18 mois.

Il ne faut plus utiliser le Remdesivir, inefficace, toxique et mutagène. Vrai ou faux ? Vrai. (mais les hôpitaux français continuent de diffuser ce médicament pourtant condamné par l’OMS le 20 Novembre 2020).

Il faut développer une politique de prévention et de premiers soins utilisant la totalité des molécules expérimentées et non toxiques disponibles. Vrai ou faux ? Vrai. (mais c'est toujours pas le cas en France après 18 mois et l'incroyable scandale impuni du "Lancet gate").

La crise sanitaire Covid va durer plusieurs années. Vrai ou faux ? Vrai. A cause de la masse des personnes non vaccinés dans les pays pauvres, de l’efficacité incomplète des vaccins et de la multiplication des variants.

La vigilance citoyenne et le débat contradictoire méritent d’être maintenus encore aujourd’hui. Vrai ou faux ? Vrai. Car on ne peut faire confiance aux responsables médicaux, scientifiques et politiques accumulant et maintenant tant d’erreurs.

Des liens existent vers des argumentaires crédibles et accessibles au public. Vrai ou faux ? Vrai. Les internautes vont le démontrer en complétant cet article point par point avec des références ne cessant de voir le jour.

Faut-il attendre l’élection de 2022 pour remplacer certains responsables à la tête de notre système de santé ? Cela dépendra de la forte mobilisation citoyenne et… de la « réactivité disruptive » du Président Emmanuel Macron désirant un deuxième mandat.

Pour l’heure, faisons circuler et signer autour de nous la pétition pour des bornes sanitaires d’alarme à oxymétre dans nos écoles et dans les lieux à forte densité publique :

https://www.mesopinions.com/petition/sante/covid-appel-citoyen-sauver-vie-economie/124223