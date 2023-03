Fin de vie 2023 (2) : méthodologie douteuse.

« Il ne faut pas que le besoin de posture centrale, c’est-à-dire ni trop à gauche ni trop à droite n’entraîne le gouvernement à vouloir légaliser l’euthanasie afin de rééquilibrer politiquement l’image »à droite« (?) de la réforme des retraites. »

Même en tyrannie d’extrême-centre, l’enjeu n’est en rien de rééquilibrer des « réformes de droite » par des « réformes de gauche », quand il ne s’agit en fait que de respecter les mêmes impératifs au programme d’une Pensée Unique néolibérale, transhumaniste et mondialisée prônant tout à la fois le culte de la Sainte Croissance, l’asservissement des nations, la suppression tant du rôle que des budgets étatiques et de services publics (retraites, enseignement, sécurité sociale, ...) au profit du seul marché, et la réduction drastique des surnuméraires et autres bouches inutiles par la promotion des théories genrées et de l’avortement, de l’euthanasie ainsi que des actuelles campagnes de « vaxxxination », de « sédation finale » en Ehpad et autres stérilisations des populations, ...)

« ... alors que la réforme des retraites est justement l’exemple d’une décision qui rejette cette gouvernance par les sondages. »

Hi, hi, ... « gouvernance par les sondages » !

En Marche vers Nulle Part, voilà qui pour discréditer le respect de la volonté citoyenne et de la vox populi est bel et élégamment dit, ce qui devrait mieux complaire aux prudes oreilles d’Aurore Berger que la rude franchise des bras d’honneur commis par notre garde des sceaux à l’attention des élus du peuple réunis à l’Assemblée Nationale. Même s’il y a actuellement et jusqu’au sommet pas mal de concurrence au niveau de la com’ macronienne, l’expression de notre ami Sylvain mérite déjà mention et devrait dignement figurer au palmarès 2023 de la créativité en matière de novlangue managériale, ... et on n’est encore qu’au mois de mars !!!