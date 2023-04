Fin de vie 2023 (3) : conclusions sans surprise de la Convention citoyenne sur la fin de vie

Le but de Ferry (qui était un fervent colonialiste raciste par ailleurs) en instituant l’école laïque gratuite et obligatoire n’était pas de former des électeurs pour qu’ils votent comme il faut, mais de livrer aux industriels, sans que ça leur coûte un sou une main-d’œuvre sachant lire et écrire pour pouvoir utiliser les machines-outil et respecter les normes, tout comme ils leur livraient de la chair à canon pour piller les colonies et protéger leurs patrimoines contre le concurrent alleamnd