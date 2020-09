Finie, l’épidémie de covid-19 : vraiment ??

Autre point important.

Pourquoi avons nous tant de positifs, alors quel’Allemagne en a si peu ?

C’eet par le biais d’une astuce méthodologique assez vicieuse.

Nos tests sont fiables, ce n’est pas la question. C’est leur interprétation qui déraille.

Elle passe par le CT ; le CT est le nombre de fois qu’il faut multiplier l’ARN viral, transformé en ADN, par le système PCR.

Cette multiplication peut aller de 20 à 40 fois.

Si on compare les CT 25 et 40, par exemple, on obtient par exemple 1 à 25, et 2 puissance 15, soit 32.768 fois à CT40. Et on appelle ça le seuil de positivité.

L’Allemagne a choisi un CT de 25, et la France des CT de 35 à 40.

Vous avez compris l’astuce ?

La conclusion est simple : plus de 90% de nos chers positifs ne sont ni malades ni contagieux.

On leur a détecté des particules virales qu’ils trainent sans doute depuis des mois, mortes et parfaitement inoffensives.

C’est là toute l’hypocrisie pseudo-médicale et gouvernementale.