France - La moyenne mobile du nombre des décès Covid-19 repart à la hausse

@doctorix

« comme la plupart des décès concernent les plus de 80 ans, et qu’ils ne vont pas mourir deux fois, on ne les retrouvera pas sur la ligne rouge jusqu’à la fin de l’année, et cette ligne va se retrouver largement sous-décalée.

Quand on fera le bilan annuel (et il faudra le faire nous-mêmes, car il n’aura pas de publicité), on s’apercevra que le nombre de morts sera pratiquement équivalent à ce qu’il est habituellement, sinon sur une année, mais certainement sur deux »

Les chercheurs de l’Université de Glasgow ont estimé combien de temps les morts du coronavirus auraient pu vivre sans cette maladie. La moyenne est de douze ans de vie perdus.



le nombre moyen d’années de vie perdues pour un échantillon de patients atteints de coronavirus en Italie, après contrôle d’un ensemble d’affections sous-jacentes communes, était de 13 ans pour les hommes et de 11 ans pour les femmes

Cela inclut évidemment des gens qui seraient probablement morts un ou deux ans plus tard, et d’autres qui pouvaient attendre dix, vingt ou trente ans de vie supplémentaires.

Le chiffre peut être un peu imprécis, par exemple ce sont des morts italiens qui ont été étudiés et on peut imaginer qu’il y ait des différences d’un pays à l’autre. Mais l’ordre de grandeur est celui-là, pas « ils seraient de toute façon morts cette année ou l’année prochaine au plus tard ».