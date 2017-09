France Lève Toi : Libertés D’expressions, Les Réalités où ? Les Mensonges Pullulent ?

La santé représente pour certains plus qu’un fonds de commerce. Certains tentent de tout acheter y compris les mensonges. Les Etats avec plus de pouvoirs : Nous serons bientot à nouveau des Serfs.

La France se meurt. L'Europe détruit et impose. Les crises ne sont pas le fruit du hasard. L'Occident nous y sommes, tous sur le même bateau. A défaut de ramer dans le même sens, nous provoquons nos propres séismes. Nous constatons que tout ou presque devient sélectif. Le non-respect des accords de Paris causent plus de 130 morts par an en France !

Les informations, Monsieur Macron trouve moyen de porter critique aux médias. Vous les traitez d’êtres narcissiques, à l’égard de qui ? Vos ordonnances sur la Loi du travail passeront. Vous leurrez les territoires de France. J’ai traité ces sujets, l’engagement pris de revenir tels ici puis là ! Au dernier Conseil des ministres, chacun est reparti : de conseils distillés comme des perfusions. Certains médias y font référence. Comment et pourquoi ? Le fruit du hasard ? Difficile à croire.

Levothyrox

Nombreux sont les patients souffrant d'effets secondaires qui se plaignent de la nouvelle formule du Levothyrox, la ministre de la Santé a indiqué qu’elle annoncerait rapidement la date de mise sur le marché d'un traitement équivalent permettant de soigner la thyroïde. "J'ai totalement écouté la souffrance des malades, a affirmé Agnès Buzyn. Maintenant, il faut le temps de trouver des médicaments équivalents et de les importer. Ce médicament utilisé par environ 3 millions de personnes en France. Nous n'avons "pas connaissance d'hospitalisations", a-t-elle insisté, tout en affirmant que "le plus grand danger est d'arrêter le médicament" qui est "vital". Volteface il semblerait, que l’ancienne formule, va être remise en place. Awacs ou réalités ?

Des hypothèses sont avancées par des spécialistes pour expliquer les effets secondaires ressentis par de nombreux patients. Patients affolés et en colère, médecins dépassés. Plus de 9000 patients sur les 3 millions qui prennent quotidiennement ce médicament. Ils se plaignent d’effets secondaires liés à la nouvelle formule du médicament : crampes, problèmes intestinaux, maux de tête, vertiges, perte de cheveux. La nouvelle formule du Levothyrox, commercialisé depuis mars 2017, représente-il vraiment un danger pour la santé ? En ce qui me concerne j’en suis persuadé.

Au départ, tout partait d’une bonne intention. Ayant constaté dès 2012 un manque de stabilité du Levothyrox au cours du temps, l’ANSM demande au laboratoire Merck d’améliorer la formule pharmacologique. Le principe actif du médicament, une hormone thyroïdienne appelée « lévothyroxine » s’altérait au contact des excipients, ces substances chargées d’assurer la conservation et le transport du principe actif jusqu’à son site d’absorption. Des analyses démontrent qu’au contact du lactose, la quantité de principe actif (31,3%) disparait en 6 mois.

Un nouveau composé, le mannitol

Le principe actif la lévothyroxine n’a pas été modifié, le lactose a laissé place au mannitol. Le médicament a gagné en stabilité. Cet excipient, selon le Pr Françoise Borson-Chazot, chef du service d’endocrinologie du CHU de Lyon. « Un comprimé contient moins de 100 milligrammes de mannitol, les effets apparaissent qu’à des doses au moins 10 fois supérieures ». La piste du mannitol serait à écarter. La formule a-t-elle été correctement évaluée en termes de tolérance à long terme ?

Société Française d’Endocrinologie

Dans un communiqué daté du 11 septembre, la Société Française d’Endocrinologie soulève une question délicate : la formule a-t-elle été correctement évaluée en termes de tolérance à long terme ? À surprise l’agence du médicament assure que l’ancien et le nouveau médicament sont bio équivalents. C’est-à-dire que la quantité de principe actif disponible dans le sang du patient et la vitesse à laquelle ce principe actif atteint la circulation sanguine est identique. L’Agence sanitaire ne donne pas accès aux deux études en question. La Société Française d’Endocrinologie note que « la forte dose administrée lors de l’étude est une dose unique, et qu’elle ne remplace pas une étude d’administration prolongée à des patients ». L’agence du médicament a-t-elle bien apprécié les risques ? La crise aurait-elle pu être anticipée par un essai clinique plus complet ?

Un dosage très sensible

D’autres spécialistes assurent que les effets secondaires, dus à une grande sensibilité de l’organisme. Si le médicament est particulièrement efficace, il a l’inconvénient d’avoir une marge thérapeutique étroite. Cela signifie qu’une très petite variation de dosage peut entraîner un déséquilibre thyroïdien et avoir de lourdes conséquences. L’hormone prescrite à dose adéquate, ne pourra être utile et efficace, affirme le Dr Violaine Guérin, médecin endocrinologue à Paris dans un texte intitulé « Message aux 3 millions de Français sous Levothyrox : stop à la panique ». En revanche, en surdosage ou en sous dosage, les patients ressentiront des effets d’hyperthyroïdie ou d’hypothyroïdie. Il faudra corriger le dosage. Il faut attendre au moins 5 semaines avant de pouvoir faire les examens sanguins qui permettront d’évaluer la dose adéquate et ainsi, de rétablir l’équilibre.

Une communication chaotique

Pour les spécialistes, le battage dont a bénéficié le Levothyrox n’est pas étranger à certains symptômes. « Au moment de passer au nouveau Levothyrox, beaucoup de patients sont très stressés. Or on sait qu’il y a un lien très important entre le stress et les maladies thyroïdiennes », explique le Pr Françoise Borson-Chazot. « Il y a un lien très important entre le stress et les maladies thyroïdiennes ».

Depuis plusieurs mois, on assiste d’une part à une carence de communication de la part des autorités sanitaires et à l’amplification d’un mauvais buzz, surenchérit le Dr Guérin. Sans compter que des symptômes pourraient être attribués à tort au Levothyrox. Il ne faut pas nier ces symptômes mais les professionnels de santé doivent procéder à un interrogatoire minutieux afin d’attribuer au mieux leur origine. Si vous avez encore des doutes, faites ce travail d’analyse avec votre médecin généraliste ou votre endocrinologue, qui jugera de la pertinence d’un contrôle biologique après examen. Et d’ajouter : « ne mettez pas en danger de rupture d’approvisionnement les enfants qui sont sous gouttes de Thyroxine, parce qu’il est plus facile pour un enfant d’avaler des gouttes qu’un comprimé et parce que des doses plus faibles leur sont nécessaires. Dans son communiqué, la Société Française d’Endocrinologie a demandé aux patients de ne pas interrompre leur traitement.

Le lien vers la fiche d’information mise à disposition par l’Agence du Médicament. La ministre de la Santé Agnès Buzyn compte 9.000 signalements d'effets indésirables par les patients utilisant le Levothyrox. Médicament traitant les défauts de la thyroïde. La ministre a reconnu un problème d'information des malades. Les chiffres annoncés sont totalement inexacts. En ce moment plus de 15 000 cas signés figurent sur le dépôt de plainte contre « X » auprès des Tribunaux.

Dixit la ministre :"Si l'on regarde les enquêtes de pharmacovigilance et ce qui remonte du terrain, nous sommes à 9.000 signalements sur les trois millions de personnes" qui prennent en France du Levothyrox. Le leurre est de taille, comme si la connivence à ce stade rapporte un usufruit complémentaire. Les bénéficiaires ne sont surtout pas les victimes cela est une certitude à vie.

Ne pas minimiser leurs réelles responsabilités. Les mensonges sont comme les engagements pris dans le cadre des causes d’IRMA sur les DOM TOM par Monsieur Macron.

Constatons que les résultats qui témoignent de la capacité de modifications du Levothyrox, devait intervenir le 26 septembre 2017. La date est reporté au 31 octobre à priori de la même année, mensonges à la louche. Un autre chiffre surprend. Madame le ministre annonce 9000 cas, l’ANSM 5000, sommes-nous idiots ? La principale erreur à ne pas commettre, il ne sert à rien de gratter un comprimé cela n’atténue en rien la capacité du produit, en fonction des charges d’une journée qui ne sont jamais identiques.

Monsieur Macron a pris des promesses impossibles à tenir. Pouvoir aller à l’école sous des tentes dans 60jours. Remonter un service hospitalier et sanitaire dans les trois mois à venir 90 jours, je veux bien être pendu si de tels engagements dans les territoires de la France en Outre-mer seront tenu. Sa position : Après le passage dévastateur de l'ouragan Irma, Emmanuel Macron est arrivé à Saint-Barthélemy, après une étape sous tension à Saint-Martin, où il a promis des moyens pour la reconstruction des deux îles des Antilles françaises et un retour à la normale. Pourquoi ne répondez-vous, sur les modifications de produits pharmaceutiques ? Milieux que vous connaissez parfaitement ! Vous voulez faire croire que les français des Antilles auront une année scolaire presque normale. Vous démontrez par-là, une fois de plus que vous êtes le président à l’étranger dans le monde de la finance, mais pas au niveau du peuple de la France. Le Levothyrox change de formule, Les termes de l'enquête seront-ils publiés en octobre 2017 ?

Qui peut l’affirmer catégoriquement ? Personne !

Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'erreur, il y a eu un problème d'information des malades, les patients ont été surpris par une formulation qui avait changé et qui pour certains donnait des effets secondaires, a déclaré Agnès Buzyn.

Ses effets secondaires liés à des difficultés à redoser correctement le Levothyrox mais ils s'estompent quand on arrive à bien doser le traitement", explique la ministre. Combien de ses effets ? Madame, vous l’ignorez totalement ! Pour effectuer un bon dosage faut-il connaitre l’ensemble des modifications du produit. Or, vous l’ignorez totalement, d’un autre côté la majorité des laboratoires effectuant les analyses de sangs, n’ont pas de points de repères sur lesquels pouvoir s’appuyer. Face aux critiques des patients qui accusent les autorités sanitaires d'indifférence coupable. La ministre a dit qu'elle avait reçu, les associations et l'actrice Annie Duperey, qui avait critiqué la réaction du gouvernement. Voici la plainte collective ! L’Association des malades de la thyroïde les conséquences de la modification du Levothyrox.

Le ministère et le laboratoire ont exclu cette hypothèse.

La France est le premier pays où la nouvelle formule a été introduite mais selon Merck Serono, des procédures d'homologation sont en cours ailleurs. Faux Il ne suffit pas de faire passer des allégations pour des réalités, vous responsables les Laboratoires Merck Serano mettez vos dires sur la place publique. Vous êtes complices, responsables, non coupables ? Vous ne démontrez rien du tout, bien au contraire vous avancez des propos autant de mensonges, que les politiques qui font tantôt un pas dans un sens, tantôt dans l’autre.

Des patients prenant du Levothyrox, ce médicament pour la thyroïde, montent au créneau. Une plainte contre X va être déposée pour "non-assistance à personne en danger", "tromperie sur les qualités substantielles du produit", "mise en danger de la vie d'autrui" et "atteinte à l'intégrité de la personne". Elle va être déposée par une cinquantaine de personnes en lien avec l'Association française des malades de la thyroïde AFMT, a confirmée Marie-Odile Bertella-Geffroy, qui défend des plaignants. Marie-Odile Bertella-Geffroy : « En encadrant les lobbys, des catastrophes auraient été évitées » Il est possible de vous aider. Il manque des magistrats et avocats de sa trempe.

Affaires à suivent !

Le Panda

Patrick Juan