Gilead et Influences

La crise de la COVID a mis en évidence les pratiques d’influence des laboratoires pharmaceutiques. Ces grands groupes multinationaux côtés sur les marchés sont bien loin des intérêts de santé publique. L’homologation en urgence par l’UE du Remdésivir du laboratoire Gilead comme seul (et coûteux) traitement pour traiter la COVID semble bien être une réussite du travail des Influenceurs de Gilead.

Gilead est un laboratoire créé en juin 1987 qui a connu une ascension fulgurante. Par le jeu des fusions acquisitions, il est passé du 20eme au 6eme rang mondial. En 2019, ce groupe américain employait près de 12 000 personnes avec un chiffre d’affaires de 22,5 milliards de dollars.

Ses actionnaires sont de grands fonds d’investissements américains que l’on retrouve aussi dans l’actionnariat d’autres multinationales comme Bouygues, Air France, Veolia, BFM TV (41), Facebook (42)

Gilead est totalement intégré dans le capitalisme financier mondial. Ses logiques sont celles du profit à court terme et du cours de l’action de bourse. Il n’est donc pas surprenant que les budgets alloués à la promotion et l’influence soit si disproportionnés par rapport aux budgets de la recherche. Ainsi, l’entreprise a dépensé plus de deux millions d’euros en influence dans les trois premiers mois de l’année, une augmentation de 32 % par rapport à la même période en 2019. C’est d’ailleurs ce que dénonçait le Professeur Raoult lors de son audition à l’Assemblée Nationale. (24)

Ce n’est pas la première fois que Gilead apparaît dans l’actualité.

Une étude non éthique au Sénégal.

Au Sénégal, Gilead a été accusé par les activistes d’Act Up de de Rest de faire de l’expérimentation humaine sur des travailleuses du sexe. Sous la pression, le Sénégal a finalement mis fin aux expérimentations. (43)

Sovaldi : Un traitement sur l’hépatite C

En 2014, Gilead instaure le prix de 40 000 euros par patient pour le Sovaldi, un traitement contre l’hépatite C. Les négociations menées par la ministre de la Santé se firent sur la base d'un rapport du Professeur Dhumeaux… lequel avait des liens d’intérêt avec Gilead (28) ainsi que 12 autres des 20 experts dont le très médiatique Yazdan Yazdanpanah. (31)

Le Remdévisir classé comme médicament Orphelin par la FDA

Au début de la pandémie de la COVID et grâce à l’influence de Joe Grogan (14), ancien lobbyiste à Gilead de 2011 et 2017. Gilead avait obtenu le classement du Remdésivir, comme « médicament orphelin », ce qui lui garantissait sept ans d’exclusivité. Gilead y a finalement renoncé pour éviter un scandale.

Manipulation du cours de bourse.

En pleine crise de la COVID et pendant le confinement, Gilead usa d’annonces et de manipulations douteuses afin de faire grimper artificiellement les cours de bourse et engranger pour plus de 10 milliards de profit en quelques jours. (21)

Une influence à tous les niveaux

Grâce aux lois sur la transparence, on sait que Gilead aurait dépensé la somme colossale de 63 millions d’euros sur les 7 dernières années pour asseoir son influence en France.

Influence sur les études cliniques.

La plupart des études cliniques sur les médicaments demandés par les institutions publiques sont réalisées par le laboratoire fabricant le médicament ou par des experts ayant des liens d’intérêt avec le laboratoire.

Influence publications scientifiques

Le désastre de l’étude du Lancet a mis en évidence l’univers feutrée des revues scientifique et ses probables liens avec l’industrie pharmaceutique. Le 23 mai 2020, l’ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy déclarait : « Les laboratoires pharmaceutiques sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui […] au fond, font dire ce qu’ils veulent à cela ».

D’une façon générale, les groupes pharmaceutiques auraient dépensé plus de 260 millions d’euros sur la presse spécialisée depuis 2012. Ils usent de plusieurs méthodes pour influencer la presse scientifique comme par exemple déguiser des publicités comme étant des articles. (33)

Certains sont même allés jusqu’à étudier une corrélation entre les liens d’intérêt avec Gilead et les prises de position contre l'HydroxyChloroquine (12).

Influence sur les experts.

Pour l’association Formindep, l’existence d’un lien d’intérêt est un paramètre parmi d’autres à prendre en compte dans l’analyse des propos d’un expert, et un élément qui doit l’écarter de certaines prises de décision. L’absence de lien d’intérêt ne valide pas ses déclarations, de même que la présence d’un lien ne les réfute pas.

Les experts des comités scientifiques qui conseillent les politiques ou apparaissent dans les grands médias sont des cibles de choix pour les laboratoires pharmaceutiques. La plupart des experts du comité scientifique de Macron pour la crise de la COVID avait des liens d’intérêt avec Gilead.

Gilead a financé 97 des 114 membres du Collège des universitaires des maladies infectieuses et tropicales (CMIT), qui regroupe les experts des maladies infectieuses en France, soit via une rémunération, soit en tant qu'avantages en.

Christian Chidiac

« Assimiler un lien d’intérêt à une quelconque subordination est un raccourci trop facile et erroné », affirme Christian Chidiac (13) qui a lui-même de nombreux liens d’intérêt avec Gilead. (17)

Karine Lacombe

La très médiatique Karine Lacombe, présente sur tous les plateaux télé et vue en compagnie officielle du Premier ministre, a elle aussi des liens avec Gilead. (18) (30)

Yazdan Yazdanpanah

(30) Très lié aux laboratoires Gilead, il est à la tête de l’essai “Discovery” et ce n’est probablement pas un hasard si le Remdésivir fait partie des traitements testés. (16) Il est aussi membre à la fois du Conseil scientifique Covid-19 et du Comité analyse recherche et expertise (CARE). « l’un des acteurs-clés dans la gestion de la crise du Covid-19 » comme le présentait de façon hagiographique le journal Le Monde.(29) Ainsi, comme l’écrit dans le Courrier des stratèges, « les essais cliniques Discovery, lancés au niveau européen, sont menés en France par un homme qui a reçu des sommes d’argent de la part des laboratoires dont les médicaments sont testés » . Y. Yazdanpanah est depuis 2014 à la tête d’un gros consortium de recherches (REACTing) sur les maladies infectieuses. Il dirige aussi un gros institut thématique de recherche de l’INSERM où il a été nommé en 2017 par le directeur général de l’INSERM Yves Lévy, qui n’est autre que le mari de l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Influence sur les médias

Les médias de masse ont complaisamment relayé les communications de Gilead qui vantaient les mérites de Remdésivir avec parfois beaucoup d’exagérations sans aucune opération de vérification comme l’ont dénoncé plusieurs experts dans une paru dans un article du British Medical Journal (40)

C’est une technique bien connue des grands acteurs capitalistiques que de faire porter la promotion de leurs intérêts par des intervenants en apparence neutres ou objectifs comme des journalistes de médias mainstream.

Influence formation des médecins

Dans la plupart des pays, la formation continue des médecins est prise en charge par les visiteurs médicaux.

Influence sur les institutions et les élus

L’industrie Pharmaceutique ayant de l’argent public comme source de financement, on comprend qu’une attention toute particulière soit donnée auprès des institutions. C’est vrai sur les institutions nationales mais surtout sur les institutions européennes, apologies du monde marchand et de la sacro-sainte libre concurrence.

Pour la France, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) recense les lobbies. On y apprend aussi que, en 2019, le groupe Gilead Sciences emploie 4 personnes et a dépensé presque un million d’euros pour son activité de lobbying auprès des seuls parlementaires français. (38)

La porosité entre les institutions européennes et les lobbies

Loin de lutter contre ce qu’on aurait pu appeler autrefois corruption, le parlement européen a validé ce système mis en évidence par le livre Intoxication de Stéphane Horel (1) où la complaisance à l'égard de l'industrie semble la norme bien loin de l'intérêt général et de la démocratie.

L’Agence Européenne du Médicament (AME ou EMA)

L’Agence Européenne du Médicament est bien sur une cible stratégique pour les laboratoires pharmaceutiques puisque l'homologation d'un médicament par l’AME entraîne sa validation dans tous les états membres permettant ainsi des économies d’échelle.

Bien qu’entrainant une homologation automatique dans tous les pays membres, le niveau d'exigence de l'AME au niveau des essais cliniques est très souple. Les essais n'ont pas besoin d'être effectués par des organismes indépendants et les tests eux même n'ont pas besoin d'être extrêmement concluants.

L’AME a déjà été épinglée en 2009 pour ses conflits d’intérêt par l’association Formindep (19) et a donné lieu à un article paru dans le Canard Enchaîné en 2011 sous le titre « Le gendarme européen du médicament testé corrupto-positif »(2), En 2012, c’est même la cour des comptes européenne qui rappelait à l’ordre l'agence (23).

L’AME a déménagé à Amsterdam suite au Brexit. Les politique des Pays-Bas, considéré comme un paradis fiscal ont été mises en avant lors de ce choix (3). Grâce à ce déménagement, les groupes multinationaux pharmaceutiques pourront donc, et avec encore plus de facilités faire de l'optimisation fiscale. (37)

En France, les autorités sanitaires en France ont perdu le contrôle. Dans 9 cas sur dix, les autorisations de mise sur le marché d’un médicament ne dépendent pas d’elles, mais de l’AME. Elles sont devenues de simples administrations enregistreuses et ont totalement relâché leur vigilance. (22)

Le Remdésivir

L’étude ACTT (Adaptive COVID-19 Treatment Trial)

L'AME a homologué le Veklury (nom commercial du Remdésivir) en s'appuyant sur les données préliminaires de l'étude ACTT (Adaptive COVID-19 Treatment Trial), portée par l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) parue dans le journal New England Journal of Medecine (5).

L’étude montrent une amélioration de l'ordre de 4 jours dans le groupe Remdésivir, avec un rétablissement en moyenne après 11 jours contre 15 jours dans le groupe placebo.

Le taux de mortalité n'a en revanche pas été significativement différent entre les deux groupes : 8 % dans le groupe Remdésivir contre 11,6 % dans le groupe placebo.

Aucun bénéfice n'a été démonté en cas d'atteinte légère à modérée. De même, aucune différence n'a été observée chez les patients ayant débuté un traitement par Remdésivir alors qu'un traitement par ventilation mécanique ou ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) était déjà en cours. (7)

Utilisation du Remdésivir (8)

Un développement clinique contre la fièvre Ebola peu convaincant

Le Remdésivir a été évalué lors de l'épidémie de fièvre Ébola qui a sévi au Kivu (République démocratique du Congo) à partir de 2018. Ces essais ont montré une efficacité modérée, et son développement dans cette indication a donc été suspendu.

Une efficacité démontrée contre un coronavirus du chat

Le Remdésivir a montré une bonne efficacité contre un coronavirus du chat (péritonite infectieuse féline). En 2019, cependant, les laboratoires Gilead ont arrêté le développement du Remdésivir en médecine vétérinaire, créant un marché noir à grande échelle en Chine. Les vétérinaires chinois ont signalé des résultats positifs.

Le Remdésivir, déjà utilisé ponctuellement contre la COVID-19

Le Remdésivir a été administré à un premier patient de l'état de Washington (États-Unis) fin janvier 2020, sous la forme d'une ATU (Autorisation Temporaire d'Utilisation) nominative ("compassionate use"). Début février 2020, deux essais cliniques ont été lancés en Chine avec des patients atteints de COVID-19 (formes modérées et formes sévères). Le 17 mars 2020, les autorités sanitaires tchèques ont approuvé le Remdésivir pour le traitement des patients atteints de formes sévères de la COVID-19. Il a également été utilisé ponctuellement en Italie. Le 20 mars, la FDA (Food and Drugs Administration) a annoncé que le Remdésivir était désormais disponible aux États-Unis dans le cadre d'une ATU (Autorisation Temporaire d'Utilisation) pour le traitement de la COVID-19.

Autres études (9)

Le Remdésivir fait l'objet de deux études multicentriques aux États-Unis (essais contre placebo) et dans les deux grandes études internationales qui ont démarré fin mars (Discovery et Solidarity).

Une autre étude contesterait l'efficacité du médicament et mettrait même en évidence des effets secondaires négatifs du Remdésivir. (11)

Une étude intitulée « Remdesivir in adults with severe COVID-19 : a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial » a été publiée le 29 avril 2020 dans The Lancet. Elle a été réalisée sur 237 patients dans 10 hôpitaux chinois. C'est une étude avec groupe de contrôle sous placébo. Le protocole est le même que l'ACTT et il s’agit également de patients sévères. La charge virale a été mesurée et n’a pas baissé. L'étude a été arrêtée en raison des effets secondaires. Elle conclut que le Remdésivir n’a pas d’effet positif clinique ou viral significatif, et pas d’effet sur la mortalité. En clair, le Remdésivir ne sert à rien.(25)

Les réactions des institutions Européenne

L’étude ACTT ayant débuté le 21 février 2020, l'évaluation européenne a porté sur des données préliminaires en date du 30 avril 2020. Les données finales sont attendues pour décembre 2020. Suivant les résultats, le 25 juin 2020, l'AME a considéré que le rapport bénéfice/risque du Remdésivir est positif chez les patients COVID-19 présentant une pneumonie et nécessitant de l'oxygène (correspondant à des cas sévères).

Le 3 Juillet 2020, la Commission Européenne a octroyé une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle.

Le 28 Juillet l’Union européenne signait une commande de Veklury (Remdésivir) pour un montant de plus de 60 millions d’euro (6).

Coût Financier

Sur le plan financier, le prix unique est fixé à 390 dollars (347 euros) par flacon dans l'ensemble des pays développés, soit 2 340 dollars (2 083 euros) par patient pour un traitement de 5 jours alors que la dose coûte 10 dollars, selon le Wall Street Jour­nal.

Contestation

L’étude ACTT a été contestée par certains, reprochant des résultats biaisés par les liens d’intérêt des auteurs avec le laboratoire Gilead. (10) (39)

Même le très sérieux British Medical Journal a dénoncé les conditions du tests, l'influence de Gilead ainsi que les pratiques de marketing scandaleuses (15)

On reproche à l'étude ACTT de ne prendre en compte qu'un très faible nombre de malades (53), de ne pas avoir de groupe placébo. Certains malades sont ventilés, d’autres pas. La charge virale n’a pas été mesurée. 32 ont eu des effets secondaires (troubles digestifs, insuffisance rénale, hypotension). La conclusion de l’article, selon laquelle une « amélioration clinique » s’observerait chez la majorité des malades est à la limite du mensonge.

L’industrie pharmaceutique fondée sur l’Argent public

Bien qu’étant des entreprises marchandes, les groupes pharmaceutiques sont censés défendre la santé publique. A ce titre, ils bénéficient d’énormes subventions financières. La recherche se focalise sur les investissements rentables. Il n’y avait aucune recherche de faite sur les virus de la famille Corona.

En Europe, un travail d’investigation d’une association d’avocats a mis en lumière comment les fonds publics européens pour la santé sont détournés au profit de grands groupes privés. (34)

En France, au lieu d’investir dans la recherche publique, l’Etat a choisi de rembourser par le Crédit Impôt Recherche des recherches privées dont il ne contrôle ni les thématiques, ni la rigueur, ni même la réalité. En asséchant la recherche publique, il est aussi de plus en plus difficile de trouver pour l’expertise publique des experts indépendants des industriels.

Les milliards investis dans l’influence se montre rentable. Les bénéfices des groupes pharmaceutiques ont ainsi fortement augmenté ces dernières années.

L’exemple de la recherche sur le vaccin de la COVID est flagrant (20). Jamais le développement d’un vaccin n’aura coûté si cher aux contribuables. Il semble que personne n’ait pensé à garder des droits sur le futur brevet du vaccin qui sera donc la propriété du laboratoire qui l’aura découvert. Les États, et leurs citoyens, risquent de se retrouver à payer deux fois le prix du vaccin : une fois par les fonds publics investis pour le développer, une seconde fois pour en acheter des doses pour les populations.

Le soutien financier des pouvoirs publics prend aussi bien d’autres formes (35)

Conclusion

La santé n’est pas un marché comme un autre. Il est incohérent d'avoir un budget promotion aussi disproportionné par rapport au budget recherche.

On ne pourra pas s'échapper de la logique marchande au sein de l'UE qui érige les règles de libre concurrence et de retrait de l'état comme religion. Le règne du lobby est tout puissant à Bruxelles. Il est urgent que nous retrouvions une souveraineté dans le domaine de la santé et une relocalisation de notre industrie pharmaceutique. Le budget de la santé Français doit sortir des logiques d’austérité et de privatisation imposées par notre appartenance à l’Union Européenne et à l’Euro. Il faut que la France reprenne la main sur les formations des médecins, sur les études et sur les homologuations avec des experts réellement indépendants par rapport à l'industrie pharmaceutique.

