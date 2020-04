Grippe espagnole : de 250 000 morts à 14 millions de morts en un mois ?

Andre Frogerais. L’Aspirine en France : un affrontement franco-allemand. Sep 2012, Lyon, France.



« La production d’Aspirine de la SCUR passe de 3.554 kg en 1908 à 33.118 kg en 1914, et plus de 60.000 kilos en 1918 »

« En 1917, l’Aspirine est inscrite dans le Formulaire militaire du service de santé »

Usages du radium

Les applications de la médecine commencèrent dès la fin de 1901. Un nouveau domaine fut créé pour regrouper toutes les applications thérapeutiques où le radium est présent : la curiethérapie ou radiumthérapie.

Les besoins de la médecine de l’époque conduisirent à réaliser des objets très divers mettant en œuvre de très petites quantités de radium. Il s’agissait d’aiguilles et de tubes ou encore d’applicateurs contenant du radium. Entre 1910 et 1930, ils équiperont de nombreux hôpitaux et cliniques. Les aiguilles et tubes de radium qui étaient rigides sont aujourd’hui remplacés par des fils souples d’irridium-192.

A la fin de la guerre de 1914-18, la demande est telle que le produit se fait rare et cher, ce qui provoque l’intérêt d’industriels pour un élément dont un gramme atteint le prix d’une maison de bon standing dans Paris.

