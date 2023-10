Guérir par volonté

@Grincheux

Une majorité de Français sont devenus des grenouilles.

C’est bien ce qui arrive.

Le covid puis les injections puis les restrictions en tout genre, puis les incendies volontaires puis quelques petits attentats et c’est pas tout, à l’international, Ukraine puis Israel-Palestine.

Sans oublier le prétendu manque de ressources, le manque d’eau et la sécheresse.

Les lois liberticides vont transformer la France et l’UE en 4eme Reich.

Et les Français sont divertis par tous ces faux problèmes. Et pendant ce temps, on introduit les injections délétères, les insectes et pas que dans la bouffe, la 5G, le climat modifié par géo-ingénierie, HAARP, l’euro numérique, le crédit social

Et sur AV, il y a également certains auteurs qui essaient de divertir. La France coule exactement comme le Titanic et ils écrivent comme le chef d’orchestre du Titanic qui continuait à jouer mis à part que tous les passagers sans exception connaissaient le dénouement.