Hydroxychloroquine : attention au populisme scientifique !

Non, sylvain je ne peut te donner raison, les erreurs du passé ne détermine pas forcement les erreurs du présent, et surtout l urgence n est pas la même, on parle de 500 morts par jour en France, 1000 en italie... A t on le temps de prendre son temps pour faire les choses dans les règle de l art, dans c est condition, et d attendre les résultat de discovery dans 30 jours. En guerre on fait ce que l on peut avec ce que l on a. Et la, on a un traitement a savoir un anti paludique, un antibiotique/ antivirale et du zinc.



De plus c est une étude chinoise de 3 virologues qui on conseiller l hydroxichloroquine et non M Raoult, lui ne fait que dire que cela fonctionne... 1200 traités jusqu ici 3 morts c est encourageant il faut le dire. Et puis l hydroxicholoquine a convaincu pas mal de docteur,

M Harousseau ancien directeur de la haute autorité de la santé,

M Perrone chef du service d infectiologie a l hôpital universitaire de Garches,

M Jouan président régional de l ordre des médecin de la région Pacar,

M Zelenko un docteur Américain qui a traité 500 cas,

M Narasimhan directeur générale de novartis (laboratoire)

Il y a un syndicat de médecin d aix qui poursuit l état en référer pour la généralisation de l hydroxichloroquine

Il y a aussi quelque homme politique comme M Estrosi soigné du coronavirus a l hydroxichloroquine qui milite pour ce traitement,

Mme boyer qui elle aussi est traité a l hydroxichloroquine,...

etc plusieurs pays on déja approuvé ce traitement, inde, pays bas, usa, russie, chine, italie, suisse, iran, maroc,...

Et c es un médicament qui a 70 ans, utilisé a titre préventif depuis 30, 40 ans pour tous les voyageurs en bonne santé qui vont en Afrique, testé sur des millions de personne a travers le monde... Les effets secondaire sont très très bien connue depuis très longtemps... Mais bon M Levy (le mari de Mme buzyn) sont en conflit depuis 2017 avec M Raoult, du coup chasse au sorcière, il n est pourtant pas seul a défendre ce traitement...