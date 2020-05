Hydroxychloroquine : l’affaire est entendue…

@nono le simplet

Je m’incline, l’hydroxychloroquine n’a pas d’effet antiviral, sauf en langue anglaise

« Synergistic antiviral effect of hydroxychloroquine and azithromycin in combination against SARS-CoV-2 : What molecular dynamics studies of virus-host interactions reveal »

traduction en +/— 20 lignes supplémentaires :

« L’émergence du SRAS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2) a conduit à une pandémie mondiale appelée coronavirus maladie 19 (COVID-19). Le traitement combiné de l’hydroxychloroquine (CLQ-OH) / azithromycine (ATM) est actuellement testé pour le traitement du COVID-19, avec des résultats prometteurs. Cependant, le mécanisme d’action moléculaire de cette combinaison n’est pas encore établi. À l’aide de simulations de dynamique moléculaire (DM), cette étude montre que les médicaments agissent en synergie pour empêcher tout contact étroit entre le virus et la membrane plasmique des cellules hôtes. Une similitude moléculaire inattendue est montrée entre l’ATM et la fraction sucre de GM1, un ganglioside lipidique de radeau agissant comme un cofacteur d’attachement de l’hôte pour les virus respiratoires. En raison de ce mimétisme, ATM interagit avec le domaine de liaison aux gangliosides de la protéine de pointe SARS-CoV-2. Ce site de liaison partagé par ATM et GM1 affiche une triade d’acides aminés conservée Q-134 / F-135 / N-137 située à la pointe de la protéine de pointe. Les molécules CLQ-OH saturent les sites de fixation du virus sur les gangliosides à proximité du récepteur principal du coronavirus, l’enzyme de conversion de l’angiotensine-2 (ACE-2). Ensemble, ces données montrent que l’ATM est dirigé contre le virus, tandis que CLQ-OH est dirigé contre les cofacteurs d’attachement cellulaire. Nous concluons que les deux médicaments agissent comme des inhibiteurs compétitifs de l’attachement du SRAS-CoV-2 à la membrane de la cellule hôte. Cela est compatible avec un mécanisme antiviral synergique au niveau de la membrane plasmique, où l’intervention thérapeutique est susceptible d’être la plus efficace. Ce mécanisme moléculaire peut expliquer les effets bénéfiques de la thérapie combinée CLQ-OH / ATM chez les patients atteints de COVID-19. Par ailleurs, les données indiquent également que la triade Q-134 / F-135 / N-137 conservée pourrait être considérée comme une cible pour les stratégies vaccinales.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301837?via%3Dihub



Et regardez attentivement »nono« (’c’est en gras), il est question de »l’enzyme de conversion de l’angiotensine-2-, rappelez vous, celle que j’ai évoqué dans un article consacré aux « portes d’entrée » du covid19 et à la manière de soigner les malades de ses attaques sur l’endothélium !

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/coronavirus-covid19-des-morts-223743