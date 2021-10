Infection ou vaccination : quelle est la meilleure protection contre le covid-19 ?

Une fois de plus vous commentez des données alors que vous n’avez pas les moyens de les interpréter. En plus, les études de Toulouse sont une sorte de fake scientifique. Jamais on n’a mesuré la force d’une immunité avec le taux d’anticorps. D’autres cellules interviennent. La réalité, c’est que l’immunité naturelle est 10 à 30 fois plus puissante que l’immunité vaccinale d’après des études israéliennes et américaines