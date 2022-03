Inquiétudes covidiennes : la pandémie est-elle vraiment terminée ?

@Satanas

Celui qui semble y croire le plus à cette pandémie, et aussi en avoir le plus peur, c’est Poutine !

Triple vacciné et qui pourtant n’en finit plus d’allonger sa table de réunion pour se mettre à distance respectable des personnes susceptibles d’avoir ce virus tellement anodin, selon vous.

Il en est à combien de mètres de distance ? 8 — 9 — 10... ?

Poutine première victime de la désinformation occidentale ?