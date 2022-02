Interdire à 105.000 médecins de proximité de soigner, et isoler les contaminés sans consultation ni soin précoce, a été CRIMINEL

Oui, criminel, car la plupart des contaminés ne connaissaient pas leurs faiblesses (exemple du diabète) et ne savaient pas QUAND aller à l’hôpital. La majorité des décès sont dus à une arrivée tardive des contaminés dans les hôpitaux. Après deux années d’erreur sanitaire, nous avons le soulagement de constater l’effondrement des contaminations et des décès Covid. Cependant, lors des (inévitables) prochaines pandémies, ne répétons plus les aberrantes erreurs commises. Plus jamais çà !

.

=> Une vaccination massive (93% des citoyens éligibles) a été aveuglément imposée dans une opacité illégale scandaleuse (les contrats avec l’onéreuse société américaine de conseil MacKinsey, secrets, et les contrats avec les labos pharmaceutiques, secrets, n’ont pu être contrôlés par la haute administration sanitaire et fiscale, ni par le Conseil d’Etat, ni par le Conseil Constitutionnel, ni par les Parlements français et européen. Vous trouvez cela normal dans une démocratie moderne ?

.

=> Choix opaque et litigieux de 4 vaccins sur 13, dont 8 reconnus par l’OMS (2 à 3 des 4 seront tardivement retirés et le dernier, Pfizer, se trouve sur la sellette pour des raisons financières et défaillance vaccinale). Maintien têtu des vaccins Pfizer et Moderna (pourtant reconnus officiellement peu efficaces par plusieurs pays dont Israël depuis juin 2021), et même avoués inopérants par les fabricants eux-mêmes depuis juillet 2021 face aux nouveaux variants. Pourquoi ne pas avoir changé de fournisseur ? (d’autant que certains sont des multirécidivistes de la condamnation pour fraudes, falsification, charlatanisme. Réf. /Pfizer/Johnson/opiacés-etc.).

.

=> Vaccination forcée des adolescents puis, progressivement, de nos jeunes enfants, sans tenir compte des effets secondaires (tardivement) reconnus par l’A.M.E, l’Agence Européenne du Médicament et la DRESS, sans tenir compte des effets secondaires à moyen et long termes (inconnus), des engagements solennels étatiques, des traités internationaux et des consignes de l’OMS excluant les enfants de la vaccination. Sans tenir compte aussi de l’avis des spécialistes et même des créateurs des vaccins ARNm eux-mêmes !

.

=> Une vingtaine d’autres points de gestion gouvernementale calamiteuse peuvent être cités. Concentrons nous sur le résultat final : les pays champions du Monde de la vaccination se sont ensuite retrouvés champions du Monde de la contamination et des décès. En janvier 2022, en France, jusqu’à 500.000 contaminations par jour (+ d’un million de contaminés par jour avec les asymptomatiques. 20 millions de français contaminés en un peu plus d’un mois) et jusqu’à 500 décès quotidiens. Le double de la première année Covid SANS vaccination ! Cherchez l’erreur : « le plus mauvais vaccin depuis 40 ans ». Pendant cette aveugle, inefficace et épuisante gabegie française, les expériences réussies à l’étranger ainsi que tous les médicaments existants (sérieusement étudiés et utilisés dans les pays du Tiers-Monde ne pouvant se payer les coûteux vaccins ainsi qu’au sein de l’OCDE) ont été systématiquement censurés par le Ministre de la Santé et le rigide Conseil de l’Ordre des Médecins.

.

En conclusion, cette longue et désolante gestion sanitaire s’est avérée une mortelle hérésie en sus d’être contraire au serment d’Hippocrate (autrefois, les médecins notamment arabes affrontaient courageusement la peste !). Certes, l’erreur est humaine. Mais s’entêter avec cet isolement moyenâgeux et cet aveugle « tout vaccin » totalitaire a été une politique objectivement criminelle. Ne votez pas pour des candidats voulant maintenir l’incompétent et psychopathe spoliateur Olivier Véran comme Ministre. Votez pour des partis ou des candidats –(y compris de LaREM)— soutenant une politique sanitaire alternative, de consultation/oxymétrie/soin précoce/suivi (par nos soignants et 105.000 médecins de proximité tenus à l’écart), bien moins coûteuse en budget et en vies humaines.

=============

=============

Le tract « USAGERS EN COLÈRE » recto-verso ci-dessus est soumis au débat (c’est l'avant dernière version qui a été publiée sur FaceBook). La dernière version est déjà disponible à la permanence (10 rue Edouard Lockroy Paris 11, face au métro Parmentier). Prochaine livraison (10.000 exemplaires, 170gr) par l’imprimeur lundi prochain.

.

Reproduction autorisée.

Un autre tract Recto simple est en préparation permettant de totalement personnaliser le Verso pour les candidats de partis différents.

.

Espérons que le message « vif et décapant » contenu dans ce tract pare brise permettra de relancer la pétition-débat sur le bulletin de vote symbolique et trans-partis.