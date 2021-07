J’ai la haine du graphène

Ajoutons que de nombreux experts remarquent une reprise de la pandémie dans les pays qui ont le plus vacciné : plus grave que çà, si on en croit les données ci-dessous¹, les vaccinés sont plus susceptibles de mourir du variant delta que les non-vaccinés.

Technical briefing 17 - 25 June 2021

Higher rates of « cases » for the « unvaccinated » with higher rates of hospitalizations and DEATHS for the “fully vaccinated”. Table 4.

Cases :

7,235 “Fully Vaccinated”

53,822 “Unvaccinated”



Overnight Hospitalization required :

1.11% of the “Fully Vaccinated”

0.89% of the “Unvaccinated”

Deaths :

50 were “Fully Vaccinated” = 0.69% died

44 were “Unvaccinated” = 0.08% died



Death rate was 8.62 times higher for the vaccinated !

Les vaccins protègent disent-ils.

¹ : données de Public Health England (PHE)