Katalin Kariko, pionnière des vaccins à ARN messager, future Prix Nobel de Médecine ?

"Le succès de la vaccination dans la phase 3 des essais cliniques (en grandeur nature, les premiers résultats sur l’immunité collective sont à observer en premier lieu en Israël qui est très en avance«

— Heu....Oui moi je veux bien, mais pour l’instant les chiffres ne sont pas au rendez vous. Plus de deux millions de personnes vaccinées et une contamination qui ne cesse d’augmenter !

»Troisièmement, grâce à cette technologie extraordinaire, l’efficacité du vaccin est très élevée (95%), ce qui est assez rare pour les vaccins (attention malgré tout, cela veut dire que 5% des personnes vaccinées peuvent quand même avoir une forme grave de la maladie).«

— 95 % c’est la Réduction de Risque Relatif ou RRR cela ne signifie pas que sur 100 personnes vaccinés seulement 5 % peuvent être contaminées.

»Quatrièmement, et c’est à mon sens un avantage incroyable, surtout à cette époque de détection de plusieurs variants plus ou moins très agressifs, cette technologie est rapide à mettre en œuvre et il suffirait de quelques semaines pour adapter le vaccin aux variants les plus récents le cas échéant

"

— Avantage incroyable ! On fait comment ? On revaccine tout le monde — Effets indésirables des deux vaccins cumulés — Ceux qui ont eu la première dose du premier vaccin on fait la deuxième avec quel vaccin — Etc...