L’écho-Labo

@C’est Nabum

Je vous trouve à l’aise.

Avant-hier, perdant selon moi le sens des proportions et même celui des relations sociales, vous suggériez que telle pilote d’avion de tourisme devrait réfléchir à sa pratique, et ceci rien moins que dans le secret de sa conscience ! Hé bé ! S’ensuivait un amalgame sous-entendu avec la grosse aviation et son supposé écocide.

(Je ne dis généralement pas, par exemple, ce que je pense de la chasse, ou me limite à des boutades, précisément parce que la chose existe et que je ne suis pas seul au monde.)

Vous avez une noble, belle et grande âme, que sans doute vous n’osez même pas scruter dans ses profondeurs, de peur d’être pris de vertige. Je vous comprends bien. Et aujourd’hui, vous êtes piqué de ce qu’ayant écrit un article contre la dénonciation, j’établisse un parallèle ironique avec vos propos d’il y a deux jours. Que voulez-vous, si votre talent et surtout votre haute conscience ne doivent vous apporter qu’éloges et considération, limitez-en l’exercice aux endroits d’où les moins niaiseux que la moyenne s’excluent spontanément.