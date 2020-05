L’hygiène de la majorité

Vous vous souvenez de Jacques, dans Cuisine et Dépendances, répondant à sa femme Martine :

« C’est la majorité ! Laquelle d’abord ? Celle qui croyait que la terre était plate ? Celle qui veut rétablir la peine de mort ? … Celle qui se met une plume dans le cul parce que c’est la mode ? Laquelle exactement ? »

Jusqu’où la majorité compte-t-elle aller ?

Va-t-elle tous nous obliger à porter un masque dès qu’on mettra le bout du nez dehors ? Après le masque, faudra-t-il se protéger les yeux avec des lunettes de protection hermétiques ?

Tous en mouvement sur les plages, qui elles aussi, vont devenir toutes « dynamiques » ? Le virus est-il plus dangereux quand vous êtes allongé sur une serviette de bain que quand vous marchez sur le sable ? C’est quoi, cette nouvelle mode que les surfeurs veulent nous imposer ?

Réservation obligatoire pour une place de parking sableuse ! Ou comment ne rien changer aux privatisations des plages du sud de la France...

Tous concentrés dans les rues, sur les trottoirs de Paris devant des jardins et des parcs fermés au public.

Quelle sera la prochaine folie ? Même les chiens en laisse sont mieux traités.

Facile pour certains d’accepter le confinement et de l’imposer aux autres quand ils ont suffisamment d’espace et/ou ne craignent pas d’être licenciés.

Facile grâce aux délations sournoises, filmées par son petit mobile, pour que certains, comme Brigitte, soient choqués par les parisiens qui se promènent sur les quais, ou par les familles qui se font un barbecue.

Brigitte, elle a une grande maison qui s’appelle un palais et un jardin d’hiver (en mars cette année, il faisait un tantinet frisquet), une salle des fêtes, tout plein de salons pour se perdre et un grand jardin avec une terrasse qui s’appelle un parc, pour ses garden-party en plein Paris.

Facile depuis les plateaux télé de « menacer » les terriens de représailles s’ils ne portent pas de masque, surtout quand les journalistes et leurs invités sont cinq autour d’une table sans porter de masque. Vous ne l’aviez pas remarqué ? Si ! il vous a été répondu qu’eux plus que les autres respectent les gestes barrières, alors fermez-la et portez votre muselière.

L’OMS demeure-t-elle encore fermement attachée aux principes énoncés dans le préambule de sa Constitution ?

https://www.who.int/fr/about/who-we-are/constitution

L’hygiène n’est pas que physique, elle est aussi mentale.

S’amuser en terrorisant la population, c’est tellement facile pour ceux qui ont le pouvoir de faire faire aux autres ce qu’ils n’auraient peut-être pas fait s’ils en avaient eu le choix ? Quelle répugnante manipulation de la part des mass media pour faire monter l’audimat accompagné d’un gouvernement sans autre gouvernail que sa bêtise et son manque de vision ?

Confinés ou pas, nous avons tous été privés de liberté et continuons de l’être. Pour une seule et unique raison : des hôpitaux toujours plus nombreux à fermer, avec un personnel qui diminue à mesure que la population augmente, et des moyens financiers de plus en plus réduits.

Pitié, cessons cette mascarade, il va bien falloir vivre avec ce virus (plus de 95% de guérison), si nous ne l’abordons pas avec raison, personne ne s’en remettra, entre les faillites qui ne seront plus palliées par des aides, les licenciements, les indemnités chômages qui vont finir par ne plus être versées, la recherche qui ne s’intéresse plus qu’au coronavirus, les hôpitaux qui ne fonctionnent pratiquement plus que pour soigner du COVID 19.

Ah, j’oubliais, vous reprendrez bien un peu de COVID 20 ? C’est un nouveau virus auquel nous n’avions jamais été confronté, Bla Bla Bla