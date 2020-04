L’Institut Pasteur annonce le taux de mortalité du Covid-19 : 0.5% ! Raoult avait raison

De semaine en semaine, nous voguons de surprises en surprises... La semaine dernière, j'apportais les preuves que la mortalité du mois de mars 2020 était équivalente à celle de mars 2018 et même inférieure à celle des mois concernés par les grippes saisonnières virulentes de 2015 et 2017... mais la nouvelle pépite (et pas des moindres) nous vient cette fois de l'Institut Pasteur.

En ce 21/04/2020, le JT de 20h sur France 2 faisait ses titres avec cette statistique toute droit sortie d'une étude publiée par l'Institut Pasteur : "moins de 6% de la population française aurait été infectée par le coronavirus"

Ni une ni deux, je m'empresse de compulser les données de l'étude en question et... surprise ! Nichée au beau milieu de cet impeccable travail d'analyse, cette divine sentence :



"Le taux de mortalité chez les personnes infectées est de l’ordre de 0,5%".

ENFIN, nous disposons de l'argument d'autorité ultime : une étude estampillée "Institut Pasteur et du CNRS, en collaboration avec l'Inserm et Santé Publique France" (pardonnez du peu !) publiée aujourd'hui-même !

source : https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-modelisation-indique-que-pres-6-francais-ont-ete-infectes

Oui, vous avez bien lu. 0.5%.

Les "15% de mortalité" des tout débuts. Oublié !

Les entre "3 et 5%" d'il y a 1 mois ? Envolé !

Les "environ 2%" d'il y a 3 jours ? Disparu !

0.5%. Soit le taux de mortalité observé lors des grippes saisonnières les + virulentes comme en 2015 ou 2017...

Et... bizarrement Anne-Sophie Lapix, grande prêtresse du 20H ne s'est pas faite écho de ce chiffre mais a préféré titrer sur la proportion de français infectés... "Restez chez vous" qu'on vous dit !

S'il est évident que le nombre d'hospitalisations, dans CERTAINES REGIONS (voir mon dernier article), est supérieur à celui d'une grippe traditionnelle, (probablement lié à la nouveauté de ce virus et à l'absence de traitement), les faits sont bien là : leur mortalité est identique.

J'accuse donc.

La séquence de psychose collective que nous traversons ressemble donc de plus en plus à une opération d'ingénierie sociale manifeste, destinée (sciemment ou non) à faire perdre toute rationalité critique devant un constat évident : notre Etat est en incapacité absolue de gérer l'émergence d'un virus INCONNU, MEME quand la mortalité de ce dernier s’avère identique à celle d’un virus connu tel que la grippe.

Ce même Etat cherche à dissimuler son impréparation et son inconséquence à gérer une épidémie -certes nouvelle mais sans létalité paroxystique- derrière une mesure "choc" comme le confinement destinée à neutraliser toute tentative d'esprit critique et fossoyer toute tentative de réflexion apaisée quant à l'épisode actuel

Le corps scientifique et médical (je ne parle pas là des médecins en 1ère ligne bien évidemment mais bien de ces "médecins de plateaux TV" sinon de cour... suivez mon regard...) a apporté la preuve de son incompétence en étant dans l'incapacité de dissocier "recherche ET urgence". Ces mêmes pseudos-médecins qui ont refusé de valider des traitements qui ont pourtant fait leurs preuves là où des "médecins résistants" ont dû DESOBEIR à la loi leur interdisant l'usage d'hydroxychloroquine et d'azythromycine" avec des résultats probants.

Effectivement, nous ne sommes pas dans le temps de la recherche mais bel et bien dans une forme d'urgence qui nécessitait autre chose que des études randomisées en double aveugle sur 10.000 patients.

Il parait même vraiment incongru que de devoir le rappeler à des hommes qui sont censés avoir fait profession sinon vocation de sauver des vies !

L'Etat, lui, a apporté la preuve de son incompétence en :

- supprimant des lits dans les services de réanimation qui sont vitaux en ce type de crise



- liquidant tous les stocks de masques nécessaires aux soignants en 1ère ligne et éventuellement à la population



- acceptant de délocaliser toutes sortes d'industries VITALES à la production de matériel indispensable dans le cadre d'une épidémie virale (masques, tests de dépistage, réactifs pour tests, médicaments de sédation et curatifs...)



- n'ayant pour seule et unique solution que de confiner la population entière avec toutes les conséquences sanitaires, sociales, psychologiques et économiques que cela comporte



- refusant de fermer par idéologie (même encore actuellement) les frontières du pays



- effrayant la population sans aucun discernement, provoquant ainsi des résurgences de pathologies chez des gens qui ont préféré ne plus aller consulter leur médecin, ne pas renouveler leur ordonnance, ni fréquenter les urgences de peur de contracter ce supposé virus mortel !



Je réitère donc : le confinement et la crise économique et sanitaire qui nous attend sont intégralement imputables à l'incurie absolue du pouvoir en place, de ses prédécesseurs et auraient parfaitement pu être évités.

Ne nous méprenons pas. Les 25.000 ou 30.000 morts directement imputables au virus ont chacun un visage. La plupart d'entre eux auraient pu être sauvés si notre nation ne s'était pas retrouvée dans cette situation digne d'un pays du tiers-monde, réduite à mendier des masques à la Chine et à exporter ses mourants vers l'Allemagne. Oui mendier...

Les familles de toutes ces victimes actuelles mais aussi les futures, fruits de votre inconséquence n'auront guère besoin de vos larmes. Mais de justice.

Nous y veillerons.