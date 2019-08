L’Ukraine est le deuxième pays au monde le plus touché par la rougeole

Avec près de 57 000 personnes diagnostiquées comme étant atteintes de la rougeole depuis le début de l’année 2019, l’Ukraine se hisse à la deuxième place mondiale des pays les plus touchés par l’épidémie.

Les chiffres ont été communiqués par le service de presse du ministère ukrainien de la Santé.

« Au total, 56 861 personnes, dont 26 748 adultes et 30 113 enfants, ont reçu un diagnostic de rougeole en Ukraine en 2019. Dix-huit décès ont été enregistrés. Au total, 117 000 personnes sont tombées malades depuis l’épidémie de rougeole de l’été 2017 », indique le service de presse.

Selon le ministère de la Santé, 287 personnes, dont 127 enfants, ont reçu un diagnostic de rougeole au cours de la première semaine d’août. La plupart des cas ont été signalés à Kiev et dans les régions de Vinnitsa, Chernovtsy, Kiev et Khmelnitski.

Avec de tels chiffres, l’Ukraine se trouve juste derrière Madagascar (voir les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé), à la deuxième place mondiale des pays les plus touchés par la rougeole ! En mars 2019, l’Ukraine était même en tête de la liste des pays ayant le taux de rougeole le plus élevé.

Si on regarde l’évolution des chiffres, on se rend compte que l’Ukraine n’a jamais connu une telle épidémie de toute son histoire depuis que le pays est indépendant. Et que la situation ne fait qu’empirer depuis 2017.

Et ce n’est pas parti pour s’améliorer. En effet, rien que durant les sept premiers mois de 2019, l’Ukraine a recensé plus de cas de rougeole sur son territoire que durant toute l’année 2018, qui elle-même était bien pire que celle de 2017.

Avec un tel score, l’Ukraine post-Maïdan est devenue le principal foyer d’infection de rougeole au sein de l’Europe, contaminant ses voisins comme la Pologne, et comptabilisant à elle seule plus de la moitié du nombre de cas pour l’ensemble de l’Europe !

Face à l’étendue de l’infection, le ministère ukrainien de la Santé a appelé à la vaccination obligatoire des enfants et des adultes et rappelé que les enfants non vaccinés ne pouvaient pas fréquenter les écoles et les garderies.

Pourtant d’après les données de l’OMS, le taux de vaccination en Ukraine est remonté en 2018 à 90 % après avoir chuté à 31 % en 2016.

Et malgré cela l’épidémie continue son expansion d’année en année. Alors qu’est-ce qui explique cette gabegie ? Il y a semble-t-il plusieurs raisons :

1) Un non-respect de la chaîne du froid, qui provoque une détérioration des vaccins, et les rend donc moins efficaces. Les gens pensent être vaccinés, mais ne le sont pas en réalité. D’où le fait qu’il y a beaucoup d’adultes parmi les gens contaminés. Une situation qui perdure encore aujourd’hui. Ainsi en 2018 le ministère ukrainien de la Santé qui enquêtait sur un pic épidémique de rougeole dans une région a découvert que des enfants malades avaient été vaccinés dans une clinique qui souffre régulièrement de coupures de courant et n’a pas de générateur de secours ! Or le vaccin doit être conservé en dessous de 8 °C pour être efficace. Les enfants avaient donc reçu un vaccin rendu inefficace par manque de réfrigération suite à des coupures de courant !

2) Le développement dans la population d’une forte méfiance envers les vaccins, suite à plusieurs scandales sanitaires impliquant ces derniers. Résultat les gens se font moins vacciner ainsi que leurs enfants.

3) Découlant du point précédant, un certain nombre de parents font faire par leur médecin (contre de l’argent) un faux certificat de vaccination pour que leur enfant puisse aller à la garderie ou à l’école sans être réellement vacciné. L’UNICEF estime qu’environ 30 % des certificats de vaccination en Ukraine sont des faux !

En cumulant tout cela, la part des personnes correctement et réellement vaccinées ne doit pas dépasser la moitié de la population. Voilà comment s’explique cette incohérence entre le taux de vaccination affiché par l’OMS et l’augmentation constante du nombre de cas de rougeole en Ukraine. Les chiffres sont déconnectés de la réalité !

C’est là que l’on voit l’importance d’avoir des chiffres qui reflètent au plus près la réalité du terrain, et d’éradiquer la corruption qui gangrène le pays à tous les niveaux. En Ukraine, la corruption est aussi endémique que la rougeole, et la première est en partie responsable de l’expansion de la seconde !

Rajoutez à cela que le pays se somalise à vitesse grand V, qu’il risque de souffrir de graves problèmes d’approvisionnement énergétique dès l’année prochaine (pour cause de fin du contrat de transit de gaz russe), et que son système de santé a été mis à mal par les mesures d’austérité imposées après le Maïdan, et vous avez le cocktail parfait pour une catastrophe sanitaire.

Christelle Néant

