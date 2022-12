La consultation à 50 €, luxe ou nécessité ?

Les médecins généralistes réclament la consultation à 50 € c'est à dire 100% d'augmentation ce qui est du jamais vu. Aucune profession n'a jamais demandé une telle augmentation d'autant plus que les revenus sont très confortables et assurés avec notamment la sécurité de l'emploi et la libre installation géographique laquelle n’est le cas d’aucune autre profession payée sur des fonds publics. Le passage de la consultation à 50€ serait, parait-il, un moyen d'augmenter l'attractivité du métier ce qui est totalement faux puisque les facs de médecine sont déjà pleines à craquer et que la plupart des lycéens aujourd'hui veulent faire médecine et très peu de l'enseignement où les concours sont de plus en plus délaissés. Il n'y a donc pas lieu d'augmenter l'attractivité du métier puisqu'elle est déjà bien réelle et forte. Les enseignants, les magistrats, les policiers et les gendarmes bref toutes les professions publiques travaillent là où les besoins sont exprimés. Pourquoi ne pas faire de même pour supprimer ces déserts médicaux qui sont parfois très difficiles à vivre ? Le but de cet article est d'éclairer certains mécanismes qui sont rarement abordés et souvent méconnus et chiffrer concrètement la mesure demandée .

Comme de nombreux français, je suis scandalisé par l’indécence des généralistes qui osent réclamer 100% d'augmentation.

Il parait qu’ils manqueraient soi-disant de reconnaissance, se sentiraient méprisés avec une consultation à 25 € ….. alors qu'ils sont dans le dernier centile de la popultation en terme de revenus.

Certes, de prime abord, le C à 25€ ne paraît pas énorme mais il faut savoir que c'est le tarif de base et qu'il y a de multiples majorations pour les enfants (+5€) les personnes âgées (+5 € ) , la vaccination ....

De plus, certains font de nombreuses consultations parfois très courtes pour des renouvellements d'ordonnances pour aller voir tel ou tel spécialiste, pour des certificats d'aptitude sportive.... Il y a donc un effet volume puisqu' il n'est pas rare de voir des médecins faire 70 consultations par jour ce qui ferait donc 3 500 € de revenus bruts par jour soit 70 000 € par mois C'est une somme absolument colossale sur laquelle il resterait au moins 60 000 € car les frais fixes ne sont pas si élevés que cela sachant que la sécurité sociale prend en charge une bonne partie des cotisations maladie et retraites des médecins contrairement aux plombiers et garagistes avec lesquels ils adorent se comparer. Pour mémoire, un médecin a déclaré 500 000€ de revenus annuels en 2021 rien que par la vaccination.

Qui aujourdhui en France gagne 60 000 € de revenu mensuel AVEC SECURITE DE L'EMPLOI ET LIBRE INSTALLATION GEOGRAPHIQUE ?

Les ingénieurs qui, eux aussi, ont fait des études très sélectives ont-Ils de tels revenus sachant qu'ils risquent à tout moment le licenciement et qu'ils ont dû souvent quitter leur région d'origine ?

Les sommes affichées correspondent à des dirigeants d'entreprise et concernent une poignée d'individus.

https://www.lefigaro.fr/social/un-medecin-affirme-recevoir-120-patients-par-jour-la-secu-porte-plainte-contre-lui-20190710

Pour fixer les idées, faisons un rapide calcul basé sur des valeurs moyennes.

Normalement lorsqu'on annonce le revenu d’une profession, cela sous-entend à temps complet. Or les médecins étant libéraux, la notion de temps partiel n’existe pas, ils travaillent à temps complet ou autrement s'ils le souhaitent ce qui fait que les nombreux temps partiels amplifiés par la féminisation de la profession minorent les revenus en terme de moyenne. En effet, on calcule les revenus globaux divisé par l'effectif total alors qu’on devrait pondérer les temps partiels comme on le fait dans les entreprises. Il y a donc là un biais indéniable qui avantage considérablement les médecins c'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'un généraliste lambda faisant 4 consultations par heure 40 h par semaine

4 consultations/heure avec 40 h /semaine = 16 000 € par mois avec les multiples majorations disons 18 000 €

Le passage à 50 € entrainerait donc un bonus de 18 000 € par mois pour ce généraliste lambda travaillant 40 h par semaine c’est-à-dire un bonus annuel de 216 000 € ce qui correspond au salaire d’un agrégé de l’enseignement en milieu de carrière pendant 6 ans pour fixer les idées ou le salaire d'un smicard pendant 13 ans. Cela signifie également que le revenu annuel d’un généraliste serait 12 fois celui d’un agrégé de l’enseignement en milieu de carrière ce qui est totalement injuste car l’agrégation est un concours très difficile aussi difficile que médecine et que les conditions de travail des enseignants sont très difficiles. Y a-t-il un autre pays au monde où un généraliste serait payé 12 fois le salaire d’un agrégé ou d’un chercheur et 26 fois celui d'un smicard. De même pour les ingénieurs lesquels nont pas toujours des salaires mitrobolants et doivent souvent quitter leur région natale et sont sans cesse exposés à un éventiel licenciement ????

Je vous laisse imaginer le bonus pour le stakhanoviste travaillant 60h/semaine 27 000 € de bonus mensuel 324 000 € de bonus annuel soit le prix d’un appartement à Paris pour lequel un cadre travaillera toute sa vie à rembourser et là il serait payé avec le bonus en un an ???

Les chiffres sont délirants et on se croirait à Wall Street avec les bonus des golden boys.

Que dire également de la téléconsultation expédiée parfois en 10 minutes pour 25 € ? Passerait-elle aussi à 50 € ce qui assurerait une véritable rente à son titualire depuis un simple écran d 'ordinateur donc avec des frais réduits au strict minimum ?

Tout cela coûterait une somme colossale aux finances publiques d'autant plus que cela aurait un impact pour l'ensemble des professions médicales. Le spécialiste bien évidemment réclamera alors son dû ainsi que l’ensemble de la chaîne médicale par effet domino. Il y aura alors un véritable effet de contagion et donc ce caprice, car c'en est un, se soldera au final par plusieurs milliards d'euros de dépenses supplémentaires sachant que la France est déjà le deuxième pays européen qui consacre le plus pour la santé en proportion de son PIB. Il serait d'ailleurs très intéressant que tous ceux qui montent au créneau pour se plaindre publient leur feuille d'impôt pour lever toute ambiguïté et je suis persuadé que nous aurions alors de grosses surprises.

Il y a beaucoup de jalousie entre les différentes professions médicales et actuellement les généralistes sont très envieux des pharmaciens qui ont amassé des sommes importantes avec la Covid.

Quant aux assistants médicaux qui seraient créés, il existe déjà des facilités pour embaucher une assistante médicale.

https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/vie-cabinet/aides-financieres/aide-embauche-assistants-medicaux

Les comparaisons ou justifications avancées sont parfois cocasses : ils osent se comparer au coiffeur ou au plombier lesquels sont assujettis à la TVA, utilisent de nombreuses matières premières ( eau chaude, shampoing) lors de leurs prestations et bien évidemment ne font pas le même nombre de coupes ou de clients que le nombre de consultations d’un médecin. Un coiffeur peut parfaitement attendre pendant des heures un hypothétique client et il n'est pas rare de voir les salons de coiffure fermés pour faillite alors que je n’ai jamais vu un cabinet médical fermer pour raison économique.

N'oublions pas non plus qu’ils bénéficient à la fois de la sécurité d'emploi et de la libre installation géographique ce qui est un énorme avantage. Combien de fois a-t-on dit aux fonctionnaires qu’on ne pouvait pas les augmenter et qu'ils arrêtent de se plaindre étant donné qu'ils bénéficient de la sécurité de l’emploi ?

A propos de l’inflation : Il faut savoir que la consultation du généraliste valait 55 F en 1982 et que la valeur du point d'indice des fonctionnaires était de 16,41 F. Aujourd'hui elle vaut 25€ (+ 198%) et le point d'indice des fonctionnaires est égal à 4,85 € (+93%) On constate ainsi que la revalorisation de la consultation du généraliste a été bien supérieure à celle des fonctionnaires qui ont été plus mal lotis durant toute cette période. Grosso modo, la consultation du généraliste à triplé sur les 40 dernières années alors que le point d'indice des fonctionnaires a un peu moins que doublé.

A propos des congés payés : Les médecins argumentent souvent en disant qu'ils ne bénéficient pas des congés payés comme l'ensemble des salariés. Ce n'est pas vrai car lorsqu’un généraliste s'absente et qu'il s'octroie un remplaçant, celui-ci lui rétrocède les honoraires perçus et n'en garde généralement que la moitié voire une petite moitié ce qui signifie qu'un généraliste lorsqu'il est en vacances continue à être rémunéré en quelque sorte à 1/2 traitement. On est donc loin de l'absence des congés payés et qu’un demi-traitement de généraliste est bien supérieur aux congés payés du salarié lambda.

En toute logique, ce sont les professeurs qui devraient bénéficier d'un dispositif de revalorisation car eux sont réellement bien au-dessous de la moyenne européenne.

Pour mettre fin aux déserts médicaux, ne vaudrait-il pas mieux définitivement salarier aux Caisses d'Assurance Maladie, l'ensemble des Généralistes, finalement rémunérés à 100 % par la Sécurité Sociale ! Cela permettrait leur meilleure répartition sur le territoire, avec une obligation de dix années en zone déficitaire pour les jeunes Médecins, ou le remboursement anticipé du financement de leurs Etudes de Médecine, s'ils refusent leur première affectation !