La contamination des USA explose…

Evolution de la contamination sur 12 pays

depuis le 1er mars (4ème volet)

Quatrième volet de cette analyse de l’évolution de la contamination sur les 12 pays les plus contaminés dans le monde, une semaine après notre dernier article.

Derniers changements majeurs :

Les chiffres de contamination des USA ont explosé avec 104.000 contaminés au 28 mars et après avoir hier dépassé la Chine pourtant 4 fois plus peuplée. Une croissance depuis plusieurs jours de plus de 12.000 contaminés et 20.000 le 28/3. Ce sont les conséquences probables du retard pris dans la détection et du peu de sérieux accordée à la pandémie.

Aujourd’hui, l’Italie a également dépassée la Chine en nombre total de contaminés, avec en revanche une mortalité près de 3 fois supérieure.

L’Espagne qui elle aussi a largement dépassée la mortalité de la Chine (4858 décès), se rapproche de son nombre de contaminés au rythme d’environ 8000 nouveaux cas par jour.

Son nombre de contaminés par million d’habitants ((1372/ millions d’hab.) se rapproche fortement de celui de l’Italie (1431/ millions d’hab.)

La Suisse (1412 contaminés/millions d’hab.) a doublé sa contamination en une semaine. L’Allemagne approche les 50.000 contaminés mais sa mortalité est totalement différente.

Si l’Europe reste de loin pour le moment le continent proportionnellement le plus contaminé, l’Afrique, l’Amérique centrale et du sud, la Russie ont une détection et une comptabilité pour ne pas parler de soins qui sont en deça de toutes statistiques fiables.

En France, 12 jours après le début du confinement, l’épidémie ne faiblit pas avec au 28 mars, en accroissement quotidien de près de 4000 nouveaux cas..



Mais ce qui caractérise le plus l’Europe (d’autant que les chiffres communiqués soient exacts) est que si la contamination est élevée dans presque tous les pays, en revanche les conséquences en termes de mortalité peuvent être très différentes d’un pays à l’autre.



L’Italie a aujourd’hui un ratio mortalité/contamination de 10,56%, l’Espagne suit avec un ratio de 7,58% et la France continue de voir son ratio croître avec presque 6%. mais à l’inverse, l’Allemagne malgré ses 50.000 contaminés à un ratio de 0,67% et même la Suisse avec un nombre de contaminés proportionnel à sa taille très élevé (1412 contaminées / million d’habitants), n’a une proportion mortalité/contaminés qui n’est que de 1,6%.

On peut penser que ces différences de résultats (outre évidemment la détection) peuvent résulter de l’ancienneté des premières contaminations, de la rapidité et de l’intensité des mesures prises pour la combattre et nous savons que dans ce domaine, nous n’avons pas été très réactifs. Enfin, il est probable que le scandale d’Etat que constitue les pénuries (de masques, de tests, de gels… ) ont été non négligeables dans l’évolution de notre situation.



Les sources

L’organisation mondiale de la santé édite chaque jour un rapport sur le nombre total de cas de contamination relevé dans les pays qui fournissent des statistiques et le nombre de morts attribués au Covid-19[1]. Cependant, il semble que de plus en plus de pays soient tentés par la non transmission des informations pour éviter les phénomènes de « paniques ». Des pays comme le Mexique (129 millions d’habitants) ont toujours des chiffres étonnament bas (717 contaminés) … Les chiffres fournis jusqu’à l’avant dernier jour proviennent en général de l’OMS ou de l’ECDC[2] Parfois ceux du dernier jours sont fournis que par l’université américaine John Hopkins qui édite une carte interactive de la contamination mondiale[3]. La quasi-totalité des chiffres qui sont fournis par les chaines de télévision proviennent de l’Université John Hopkins. Quelquefois ceux-ci peuvent être surévalués. On s’en rend compte le lendemain quand on constate qu’ils ont baissé leurs chiffres.

Je consulte également le Center for Desease Control and Prevention (CDC) qui fait le point chaque jour sur la progression du virus aux USA[4] et le European Centre for Desease Prevention and Control (ECDC) qui fait de même pour l’ensemble du monde. Depuis plus d’un mois que je les consulte quotidiennement, les chiffres de ce dernier centre m’ont paru (avec ceux de l’université John Hopkins) être les moins « biaisés ».



Combien de temps de confinement ?

On se souvient de la grippe espagnole, qui aurait fait jusqu’à 30 millions de morts dans le monde et 250.000 en France, après la 1ère guerre mondiale, déjà à l’époque, les mesure prises pour freiner l’épidémie portaient sur la fermeture des écoles, la limitation des déplacements, la restriction des rassemblements et les cordons sanitaires autour des foyers actifs.

En Chine, la région à l’origine de la contamination, celle de Wuhan, confinée depuis près de 2 mois et demi vient d’annoncer sa sortie progressive du confinement à partir du 8 avril. Puisque notre confinement dure depuis le 16 mars, on pourrait avancer mi ou fin mai.

Cependant les personnes de la région du Wuhan hésiteraient à sortir de leurs appartements, considerant que les statistiques fournies par leur pays pourraient être fausses.

D’ailleurs le graphique des nouveaux contaminés de la Chine semble amorcer un légère reprise.

Les proportions

Plus de 86.500 contaminés confirmés en Italie sur 60 millions d’habitants ne représentent pas la même proportion que 82.000 contaminés en Chine sur une population de 1 milliard 440 millions d’habitants. La population de la Chine est 23 fois plus élevée que celle de l’Italie et son nombre de décès 3 fois moins élevé.

Pour comparer la contamination par pays, nous avons indiqué dans le tableau ci-dessous,

le taux de contamination par millions d’habitants.

Celui de l’Italie est environ 25 fois plus élevé que celui de la Chine. Le rythme de contamination est bas en Chine (voir les graphiques qui suivent), alors que celle de l’Italie continue de progresser à grande vitesse.

J’ai également inclus la mortalité attribuée au Covid-19 par million d’habitant.

Celle de l’Italie est plus de 65 fois supérieure à celle de la Chine.

La contamination par millions d’habitants (Ces chiffres sont établis du 1 au 28 mars)

On trouve en tête l’Italie qui a doublé sa contamination en 1 semaine (1431 contaminés/million d’habitants) suivie de la Suisse (1412) qui l’a plus que doublée, de l’Espagne (1371) qui a triplé sa contamination en 1 semaine, de la Belgique (637), de l’Allemagne (585), de la France (492) qui en 1 semaine l’a multiplié par 2,6, de l’Iran (389), pays très tôt contaminé et qui a été dépassé par la plupart une grande partie des pays européens, des USA (317) dont les contaminés ont été multipliés par 5 en une semaine, du Royaume Uni (217) dont la contamination a été multipliée par 3,6 et enfin du Japon (12 )qui est le seul pays à quelques milliers de kilomètres de la Chine qui continue de réussir à se protéger.

Mortalité par millions d’habitants (Ces chiffres sont établis du 1 au 28 mars)

La aussi, le nombre de décès doit être relativisé en fonction du nombre d’habitants. Sur cet indicateur, l’Italie domine très largement avec 151 décès (attribués au Coronavirus) par millions d’habitants (le chiffre à plus que doublé en une semaine) suivie de l’Espagne dont le chiffre à quadruplé en une semaine (104), de la France dont le chiffre a quadruplé en une semaine (29,8) de l’Iran (28,5 et +50%),de la Belgique (25,3). dont le chiffre a quadruplé en une semaine, de la Suisse (23) dont le chiffre a été multiplié par 3,5 en une semaine du Royaume Uni (11,3) dont le chiffre a quadruplé et enfin de l’Allemagne (3,9) qui malgré son faible chiffre a presque quintuplé son résultat depuis une semaine. Derrière on trouve des pays qui n’ont pas beaucoup bougé, la Corée du Sud (2,8), la Chine (2,3) et enfin le Japon (0,4) qui est un modèle de stabilité. Ces indicateurs montrent clairement que hormis les pays asiatiques, la mortalité est en pleine expansion en Europe et aux USA.

Ratio mortalité sur contamination

Il s’agit du nombre de morts attribués au covid-19 par le nombre de personnes contaminés.

C’est ce dont on parle quand on évoque la mortalité d’une pandémie.

L’Italie est très largement devant les autres pays avec 10,56% de personnes contaminées qui sont décédées, un ratio qui s’est beaucoup aggravé en une semaine, devant l’Iran (7,35%) dont le ratio a légèrement baissé, L’Espagne (7,58%) dont le ratio s’est également aggravé, la France (6,05%) dont le ratio est monté de plus de 2 points en une semaine, le Royaume Uni dont le ratio a également monté (5,22%). La Chine dont le ratio de mortalité est resté le même (4,02%) est juste devant la Belgique (3,97%) dont le ratio monté de 1,5 point, devant le Japon (3,27%) dont le ratio a légèrement reculé, les USA (1,63%), la Suisse (1,63%) la Corée (1,52%) dont le ratio a légèrement monté et en dernier l’Allemagne dont on voudrait connaître la recette (0,67%) et dont le ratio a légèrement monté.

La contamination et les décès sur les 3 derniers jours

Contaminés sur les 3 derniers jours Décès sur les 3 derniers jours Ratio mortalité /contamin Contamin/ million d'habitant Mortalité/ million d'habitants USA 49 455 906 1,63% 317 5,2 Espagne 24 386 2 162 7,58% 1372 104,0 Italie 17 322 2 316 10,56% 1431 151,2 Allemagne 17 028 176 0,67% 585 3,9 France 10 662 895 6,05% 492 29,8 IRAN 7 521 444 7,35% 388 28,6 Angleterre 6 466 337 5,22% 217 11,4 Suisse 3 215 111 1,63% 1412 23,0 Belgique 3 015 167 3,97% 637 25,3 CHINE 366 14 4,02% 57 2,3 COREE SUD 341 18 1,52% 183 2,8 Japon 306 6 3,27% 12 0,4

En rouge, les 3 résultats les plus élevés.

Ce tableau nous indique le rythme actuel de contamination et de décès des pays les plus touchés.

C’est un indicateur qui permet de voir si nous accélérons ou si nous ralentissons. Les USA voient leur niveau de contamination exploser. On voit que proportionnellement à leur taille (total contaminés par millions d’habitants), ils ont déjà dépassé certains pays d’Europe (Angleterrre) et ont déjà largement dépassé la Chine, la Corée du Sud et évidemment le Japon. Mais ce chiffre devrait rapidement s’élever.

Graphiques des cas de contamination et décès par jours du 1 au 28 mars

Les graphiques d’évolution de la contamination sur le mois de mars laissent apparaître des tendances sur chaque pays :

Les USA semblaient échapper à la contamination jusqu’au 9 mars. Et en 18 jours ils sont montés à plus de 104.000 contaminés, bien loin devant la Chine qu’ils ont dépassé hier. C’est précisément hier, que le président Trump déclarait tranquillement qu’il pensait pouvoir supprimer le confinement (pour les états qui l’ont adopté) pour le 19 avril… Or, à l’évidence, les USA en sont au tout début de la contamination… En 3 jours les contaminés ont augmenté de presque 50.000 personnes et presque 20.000 en 24 heures… La mortalité qui en est aujourd’hui à 1700 personnes devrait malheureusement lourdement s’intensifier dans les prochains jours.

Le président, lui continue de dire que la grippe qui fait 37.000 morts par an aux USA est plus importante… Et qu’il convient le plus vite possible de reprendre le travail….

En Italie, la contamination continue a peu près au même rythme qu’il y a une semaine (+ 17 000 cas en 3 jours) et elle a dépassé la Chine en nombre total de contaminés (86.500 contre 82.200) Les décès qui étaient de 150-200/jours vers le 11 mars sont aujourd’hui entre 700-800/jours. L’Italie est de très loin le 1er pays au monde le plus contaminé proportionnellement à sa taille : 1431 personnes contaminées par millions d’habitants soit 25 fois plus que la Chine à 57 contaminés par millions d’habitants . Elle a aujourd’hui atteint un nombre total de morts près de 3 fois supérieur à celui de la Chine (9136 au 28 mars contre 3301 en Chine.



En Chine, le graphique montre le contrôle de l'épidémie et sa très faible progression comparativement à janvier et février. Passant mi-février de plus de 2 000 infections par jours à quelques centaines, puis quelques dizaines et quelques unités jusqu’à mi-mars. Cependant depuis quelques jours on note une légère reprise de la contamination qui est remonté à la centaine quotidienne.

On parle beaucoup de l’Italie, mais on parle peu de la Suisse et pourtant aujourd’hui, proportionnellement à sa population, la Suisse est le 2ème pays le plus contaminé au monde juste derrière l’Italie avec 1412 personnes contaminées par millions d’habitants. La Suisse a, proportionnellement à sa population, une contamination près de 3 fois plus élevée que la France. La contamination s’est élevé à un rythme très élevé et sur ces 3 derniers jours, on dénombre plus de 3000 nouveaux contaminés. C’est beaucoup pour un pays d’un peu plus de 8 millions d’habitants. Certaines personnes ont relevé avec justesse le problème des frontaliers pour expliquer cette croissance rapide. La Suisse qui n’a toujours pas instauré un confinement, accueille chaque jours en provenance de France et d’Italie des milliers de personnes qui habitent dans leur pays et travaillent en Suisse. Toutefois, eu égard a une contamination récente, la mortalité n’est pas encore très importante.

La croissance de la contamination de l 'Espagne est constante et elle est aujourd’hui le 3ème pays le plus contaminé au monde avec 1372 contaminés par millions d’habitants . En 3 jours, elle accuse 24.000 nouveaux cas de contamination et plus de 2000 décès. L’Espagne est toujours en croissance de la contamination et de la mortalité à un rythme de plus de 700 décès par jour.

L'Iran, pays précocement contaminé a une situation fluctuante, une contamination et des décès qui reprennent et une transmission des données qui n’est pas toujours très régulière. Mais contrairement à d’autres pays touchés tôt par l’épidémie qui semblent avoir contrôlés l’épidémie, l’Iran connaît une nouvelle reprise de la contamination. C’est le 3ème pays en nombre de morts sur 3 jours derrière l’Italie et l’Espagne.

Comme pour la Chine, la Corée du Sud semble en voie de contrôle de l'épidémie avec des contaminés et des décès quotidiens qui régressent. La Corée aurait fait un grand nombre de dépistage très tôt pour détecter les contaminés.

Comme l’Italie, la Suisse et l’Espagne, la France fait partie des « mauvais élèves » en termes de contrôle de l’épidémie et elle continue de progresser à un rythme qui s’accélère. Ce rythme était le 11 mars d’environ 400 contaminés/jours, de 1700 contaminés/jours le 21 mars et de 3600 contaminés par jours aujourd’hui. 10600 nouveaux contaminés après près de 10 jours de confinement…

L'Allemagne est l’exemple d’une autre stratégie. Comment peut-elle arriver à avoir autant de personnes contaminées (48.600 au 28 mars, 1,5 fois le nombre de la France) et aussi peu de décès alors qu’elle n’est pas en confinement ? (325 décès contre 1995 pour La France)

Selon plusieurs médecins ce serait due au nombre très important de tests effectués dès janvier,[1] 500.000 par semaine. Une explication qui n’arrange pas les critiques envers le gouvernement français dont le nombre de tests est bien inférieur. Un pays dont les résultats permettent un autre regard sur le confinement. Une stratégie également adoptée par la Corée qui semble avoir aujourd’hui contrôlée l’épidémie.

Le cas de l’Angleterre est presque inverse de celui de l’Allemagne : 3,3 fois moins de contaminés que l’Allemagne (14.500 contaminés contre 48.500 en Allemagne ) et 2,3 fois plus de décès (759 contre 325 en Allemagne). Mais le nombre de tests serait de moins de 50.000 hebdomadaire soit 10 fois moins qu’en Allemagne.