La crise sanitaire imaginaire de la macronie

@Séraphin Lampion

« le but est de « justifier » par la peur des mesures d’exception (fermetures d’entreprises, confinement, contrôles policiers, laissez-passer, etc.) archestrées par une caste internationale pour mettre en place et consolider l’ordre qu’ils jugent propice au développement de leur business »





Je ne sais pas avec quoi vous nourrissez votre paranoïa mais le fait est qu’elle est en pleine forme, qu’elle grandit de belle manière et qu’elle doit vous tenir bonne compagnie, « All Day Long » !

Faites tout de même attention à ne pas y apporter trop d’engrais, on a vu des paranoïas qui finissaient par bouffer leurs hôtes.

Mais c’est peut-être déjà un peu tard ?