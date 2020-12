La fermeture des frontières plus efficace que les vaccins

Par idéologie pure, le Président MACRON se montre opposé à la fermeture des frontières de la France ; par contre le Gouvernement encourage les français à se faire vacciner, encore un exemple de l'incohérence du pouvoir face à l'épidémie du Covid 19.

MACRON veut favoriser l'intégration des pays de la zone UE

Le Président MACRON ne travaille pas au développement de l'économie de la France et au bien-être des Français, il est obnubilé par l'Union Européenne et son seul but est d'intégrer encore plus la France dans la structure de l'UE que ce soit sur un plan politique, économique ou social. C'est pourquoi il est farouchement opposé au rétablissement des frontières du pays.

Cette attitude, les Français le constatent de plus en plus, est catastrophique pour le pays. La France ne contrôle plus les clandestins qui nous envahissent et qui pour certains d'entre eux, sont des délinquants ou des terroristes. Si les migrants étaient composés de jeunes diplômés d'origine européenne, partageant des valeurs chrétiennes avec les Français, le problème serait nettement moins grave...

D'autre part, l'ouverture des frontières a favorisé la désindustrialisation avec le déplacement des usines vers des pays à bas coût salariaux comme la Tchéquie ou la Roumanie. En réalité le système mis en place avec l'Union Européenne n'a profité qu'aux banques et aux multinationales...

M. MACRON, ex-employé de la banque ROTHSCHILD, poulain de M. ATTALI, est un instrument de la superclasse mondialiste des banquiers et des oligarques.

Ceci explique pourquoi, il n'y a pas eu de contrôles sanitaires dès le début de la pandémie, alors que le plan de lutte contre ce type d'évènement établi en 2011 après l'épidémie de grippe H1N1 prévoyait le contrôle sanitaire des frontières...

La politique de lutte contre la pandémie du Covid 19 mené par MACRON et son Gouvernement est un échec total ; ce Gouvernement ruine la France avec les confinements successifs. Au lieu de donner aux hôpitaux les moyens en lits, et en personnels pour gérer les malades, l'argent de nos impôts est utilisé pour acheter des masques au Chinois, et des médicaments aux laboratoires Américains...

Le Gouvernement encourage les Français à se faire vacciner

Le Gouvernement encourage les Français à se faire vacciner, via des médias de propagande, mais au fait quel vaccin choisir ?

Il semble qu'il y ait environ 19 vaccins qui ont été conçus en un temps record ; lequel est efficace ?

Le Covid 19, on le voit aujourd'hui encore avec le nouveau variant qui sévit en Angleterre, est un virus mutant. Selon le Professeur RAOULT de l'IHU de Marseille, il y a quatre variants du virus qu'il a étudié ; si on ajoute en plus ce nouveau venu, cela fait cinq variants du Covid 19...

Comment peut-on être assuré que les vaccins créés en un temps record par les laboratoires pharmaceutiques, seront efficaces, et si ils le sont, pour quel variant du Covid 19.

De plus on ne connait pas les effets secondaires de ces vaccins, qui causeront peut-être plus de dégâts que de bienfaits...

Enfin, la vaccination de la population est-elle la seule option pour juguler et vaincre l'épidémie ?

En Nouvelle-Zélande, il y a eu 25 décès pour 5 millions d'habitants ; ce résultat est dû à la fermeture des frontières qui a permis de traiter les clusters de contamination ; ceci est la preuve qu'il n'est pas nécessaire de vacciner la population pour maîtriser la maladie.

LE SCANDALE DU REMDESIVIR : L'Union Européenne a acheté pour 900 millions d'euros de doses de REMDESIVIR produit par le laboratoire américain GILEAD ; or ce médicament est inefficace voire dangereux, face au Covid 19... Quand on pense aux difficultés que le Professeur RAOULT rencontre pour soigner avec l'hydroxychloroquine les malades, on ne peut que penser qu'il y a eu de la corruption au plus haut niveau en France et au niveau de l'Union Européenne.

Au-delà de ce scandale, on peut se demander si les vaccins PFIZER que veut nous inoculer le Gouvernement MACRON n'aboutiront pas à une catastrophe sanitaire et à un nouveau scandale de type REMDESIVIR...

En conclusion

La conclusion que nous pouvons tirer est que la corruption est facilitée par le système de gestion de l'Union Européenne. La France doit quitter au plus tôt l'Union Européenne et doit abandonner l'Euro.

L'Union Européenne mène une politique mondialiste qui ruine la France ; elle n'est utile qu'aux puissances financières, Elle est anti-démocratique mais plutôt semble correspondre à une dictature, qui ne profite qu'aux milliardaires.

La rétablissement des frontières de la France est une nécessité absolue, elle permettra au pays de se protéger de l'invasion des migrants, et des pandémies...

Le Président MACRON par ses erreurs conduit la France à un super-endettement, car pour compenser les pertes liées aux confinements sur notre économie, il endette la France pour l'enserrer un peu plus dans le filet des banques...