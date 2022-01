La France punie pour un rhume

On le sait maintenant, 95% des cas de coronavirus sont des omicrons, c’est-à-dire de simples rhumes, que l’on soigne, d’après l’institut Pasteur, en 3 ou 5 jours.

Bien sûr, les médias obéissants aux consignes gouvernementales s’en tiennent le plus souvent à comptabiliser le nombre de cas, ajoutant parfois que les hospitalisations auraient tendance à décroitre...

Et pour cause !

Ces cas détectés sont de simples rhumes, des omicrons, et il est rare qu’un patient enrhumé se retrouve hospitalisé.

Un peu partout, dans le monde, c’est marche arrière toute, ou pause prudente...

Ainsi l’Autriche repousse l’obligation vaccinale en avril au lieu de février, l’Allemagne en abandonne l’idée,(lien) l’Espagne préfère jouer la carte de l’immunité naturelle, classant le coronavirus comme une simple grippe, et rejette le pass (lien)... en Angleterre, pause prudente du gouvernement qui n’applique finalement pas le renforcement des mesures, et lève les restrictions. lien

L’OMS conteste les doses de rappel à répétition...lien

Israël suspend son projet d’une 4ème dose, d’autant que beaucoup de citoyens la refusent...lien

La Bosnie-Herzégovine devient le 1er pays européen à rejeter le « passeport covid ».

Alors on s’interroge de plus en plus en France, à quoi riment toutes ces privations de liberté, imposant des protocoles souvent contradictoires, et régulièrement idiots.

Le dernier message martelé sur les ondes avec une régularité obsédante ne préconise-t-il pas qu’un individu testé positif à l’Omicron (donc un simple rhume) de rester enfermé chez lui pendant 7 jours ? lien

Et quid de l’injonction qui nous est faite d’ouvrir nos fenêtres 10 minutes toutes les heures, alors que les températures, par endroit, ont été de -10° ? lien

Rien de mieux pour attraper un bon rhume...

Restons dans le domaine de l’humour noir...

Une spécialiste du genre est en train de cartonner avec un sketch percutant : elle s’appelle Karine Dubernet, et exerce ses talents sur « rires et chansons »...

Extraits : « je suis arrivé à la conclusion qu’il y a plus de chance de trouver de la vie sur Mars que de trouver un sens au protocole mis en place par Castex... exemple « tu dois boire assis dans un bar, mais tu peux pas boire assis dans un train... moi aussi je porte un masque en forêt pour protéger les papillons et les ours... je ne fais plus la bise aux gens quand je vais en boite à partouze... je fais des doses de vaccins pour augmenter mon immunité réduite par des doses de vaccins prises tous les 4 mois pour lutter contre un virus qui mute à cause des multiples doses de vaccin, prises tous les 4 mois..., je fais la queue 5 heures dans le froid pour savoir si je suis malade... » etc. lien

Sur l’antenne d’Europe 1 dans la matinale, il fallait écouter le médecin urgentiste Gérald Kierzek qui a déclaré : « si l’hôpital craque, ce n’est ni à cause des cas de Covid, ni des gens non-vaccinés (...) cette petite musique que c’est la faute des non-vaccinés, c’est une musique assez odieuse, et surtout fausse factuellement (...) actuellement, il y a des déprogrammations et des plans blancs. Ça crée ce climat de peur dans l’imaginaire des gens, car ils ont l’impression que c’est parce qu’il y a un afflux massif de victimes (...) la définition du plan blanc est mal connue du grand public, c’est pour que les directeurs d’hôpitaux puissent rappeler les infirmières sur leurs jours de congé, ou pour pouvoir déplacer du personnel d’un service à un autre ». lien

Mais il y a encore mieux...

Une véritable bombe vient d’exploser menaçant tous ceux qui, depuis 2 ans, et au plus haut niveau, nous ont imposé des mesures sanitaires autoritaires discutables...injections prouvées inefficaces, confinements pas toujours justifiés, graves effets secondaires camouflés, protocoles abracadabrantesques... etc.

En effet, juridiquement, l’affaire est en train de tourner au vinaigre, puisque, le 15 janvier, la Cour Internationale Common Law (l’équivalent de la pénale internationale) a condamné 75 dirigeants politiques, ou patrons d’entreprises importantes à la prison à vie . lien

Sont concernés par cette condamnation, le PDG de Pfizer, le PDG de GlaxoSmithKline, mais aussi Justin Trudeau, le 1er ministre du canada, et 72 autres. lien

Il s’agit de mettre un terme définitif à ces mesures sanitaires qui mettent en danger des millions de personnes et les polices internationales ont pour mission d’aller embastiller tout ce beau monde.

Le détail du verdict complet est sur ce lien.

Voilà qui risque de déplaire à un certain président, adepte de l’emmerdement maximum, comme dit mon vieil ami africain : « plus tu brasses la merde, plus elle pue ».

Le dessin illustrant l’article est de Rust

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

