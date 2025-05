La grande qu’on soude

Que l’on me pardonne ce jeu de mot approximatif, mais je veux simplement évoquer une plante quasi miraculeuse, la Grande Consoude !

On la trouve dans de nombreux jardins, car les petits travailleurs de la terre savent les bienfaits qu’elle apporte d’abord aux cultures…

En effet, il s’agit d’un véritable engrais vert, car les pieds de Consoude enrichissent le sol en minéraux et en oligo-éléments, car elle est riche en potasse, idéal donc pour aider les autres plantes dans leur floraison.

Il faut tout de même savoir qu’il en existe plusieurs variétés, une bonne dizaine en tout, et il faut préférer la Consoude Officinale (symphytum officinalis)...ou choisir la Consoude « bocking 14 », hybridation entre l’officinale, et l’asperum.

Ajoutons que son nom vient du latin, consolida...consolider donc !

Et ce n’est qu’un début, car cette Grande Consoude contient dans ses feuilles de l’allantoïne, cette substance que l’on trouve aussi dans la bave des escargots, et qui stimule la multiplication cellulaire de la peau, et surtout des os, d’où son nom. lien

Elle permet donc d’accélérer la cicatrisation des plaies, des brûlures, mais aussi à consolider les fractures, soigner les entorses, guérir les bleus, les crampes diverses et variées, ainsi que les névralgies musculaires.

Et ce n’est pas tout !

Elle soulage les douleurs articulaires et les rhumatismes, les contractions, les élongations musculaires…

Ce serait oublier qu’elle soigne aussi les troubles digestifs, et qu’elle guérit les toux sèches…

il faut tout de même rester prudents car elle contient une substance que le foi n’aime pas trop...en effet, cette substance est hépatotoxique.

Pour finir, la Grande Consoude traite les furoncles, l’acné, le psoriasis, les gerçures, les piqûres d’insectes grâce à son action émolliente (émollient veut dire amolli et détend les tissus enflammés)

on vous le dit, elle est quasi miraculeuse !

Alors comment l’utiliser ?

Pour améliorer la santé du sol, on la mélange au compost activant ainsi sa production, formant donc un engrais des plus efficaces.

Et puis, les jeunes feuilles sont comestibles, mais il ne faut pas en abuser, même si elles sont riches en protéines, en vitamine B12, en silice et en potassium.

Elle est aussi riche en Xanthophylle et les œufs de vos poules en profiteront pour prendre de la couleur…

on la récolte une fois par mois, en choisissant les jeunes feuilles.

Sur la question de la santé, on peut se procurer du baume, dans toutes les bonnes pharmacies...ainsi que le fameux sirop de consoude de Fernel, et le macérat huileux de consoude. lien

Si vous voulez faire des cataplasmes, il faut écraser la racine de consoude dans un mortier afin d’obtenir un pâte, que vous étalerez sur la partie sensible...et il faut le laisser en place au moins une heure, en renouvelant l’opération 2 ou 3 fois par jour.

Sinon, faites une décoction en jetant une poignée de feuilles dans un demi litre d’eau, que vous ferez bouillir en laissant le mélange frémir pendant 10 minutes, et que vous laisserez refroidir avant de l’utiliser en l’appliquant sur les parties douloureuses…

Comme dit mon vieil ami africain : « on guérit parfois d’une maladie, jamais d’une mauvaise habitude ».

l’image illustrant l’article vient de jardinage.le monde

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

