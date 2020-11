La lune de Jupiter.

● Pardonnez moi cette pirouette rhétorique mais puisque vous aviez commencé.

« L’histoire montrera que les Français, dans le sens général et majoritaire du terme, se sont montrés bien plus responsables et solidaires que [la classe dirigeante assistée de Saint Média son ange gardien qui ont piloté l’affaire avec quelques scientifiques et médecins dont il est difficile de peser la part de responsabilité et d’instrumentalisation en suscitant dialogues de sourds et faux-semblants avec] l’opposition politicienne. »

● Cette fois-ci, j’ai eu recours à un décodeur, vous comprenez avec tous ces « complotistes » qui se font passer pour des journalistes.

« Une obligation serait contre-productive (car elle nourrirait le complotisme déjà bien développé en France) et surtout, inutile, car il faudra bien ensuite appliquer une telle obligation, ce qui signifie fliquer tout le monde, ce qui serait peu admissible (surtout avec le secret médical) et surtout, il faudra pouvoir l’assumer en termes de logistique, et là, tout reste à démontrer. Car le risque, c’est plutôt qu’il y ait trop de personnes qui demandent à être vaccinées. On l’a vu il y a quelques jours avec une trop grande demande de vaccin contre la grippe. » →

→ « Pendant que votre voisin le complotiste (et en plus ils sont nombreux) lui criera que la liberté de choix est importante, votre voisin, le malin, va se précipiter pour se faire vacciner et il n’y en aura pas pour tout le monde.

Comme vous vous doutez bien que c’est plié d’avance, à la fin ce sera obligatoire. Vous savez maintenant ce qui vous reste à faire si vous ne voulez pas être le dernier servi.

Et je pense que vous ne voudriez pas être non plus le complice involontaire du flicage de tout le monde et même du viol du secret médical. »

Un grand merci pour cette leçon de civisme. Aux lecteurs d’Agoravox de se reconnaître ou pas parmi tous ces voisins.