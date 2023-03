La maladie de Florent Pagny sans tabou.

Et bien c’est l’heure de repenser à Royal Rife, Gorges Lakhovsky, Antoine Prioré et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres qui ont été étouffés. C’est l’heure de se demander si le fait de se faire de la tune en vantant l’amour sur le mode de la prostitution et non de la dévotion, comme le font souvent les artistes, permet l’émergence de la vérité pendant que certains se font de la tune en vendant des vérités tronquées qui exploitent les cancers plus qu’elles ne les guérissent, lesquels rapportent beaucoup d’argent aux fricards de la médecine.

Le refus de ce qui est sain n’auraient pas de conséquences ?

Calculez donc le nombre de cancer depuis Royal Rife qui fut bloqué par le très influent Morris Fishbein, l’homme de main de Rockefeller qui désirait une médecine chimique car le cartel de la chimie organique vient du cartel du pétrole.

Le chiffre, c’est grosso modo un milliard.